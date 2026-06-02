«Βραβείο Θάρρους» στον πρώην κεντρικό τραπεζίτη των ΗΠΑ για την αντίστασή του σε εξωτερικές πιέσεις

Ο απερχόμενος επικεφαλής της Federal Reserve Τζερόμ Πάουελ βραβεύθηκε την Κυριακή 31 Μαΐου με το «Βραβείο Θάρρους» για την ακλόνητη πολιτική του υπεράσπισης της ανεξαρτησίας της μεγαλύτερης κεντρικής τράπεζας του κόσμου.

Το βραβείο του απονεμήθηκε στη Βοστώνη από το ίδρυμα που διαχειρίζεται την προεδρική βιβλιοθήκη του δολοφονημένου το 1963 Δημοκρατικού προέδρου Τζον Φιτζέραλντ Κένεντι ο οποίος υπήρξε συγγραφέας του βιβλίου «Το θάρρος στην πολιτική».

Στο σκεπτικό της απόφασής του το ίδρυμα πιστώνει στον πρώην κεντρικό τραπεζίτη «το θάρρος του να υπερασπιστεί την ανεξαρτησία της Fed, κρίσιμη για την σταθερότητα της παγκόσμιας οικονομίας, παρά τις χρόνιες επιθέσεις και απειλές προερχόμενες από τις ανώτατες βαθμίδες της κυβέρνησης».

Μιλώντας για πρώτη φορά από τις 15 Μαΐου όταν παρέδωσε τα ηνία της προεδρίας της Fed στον εκλεκτό του Λευκού Οίκου Κέβιν Γουόρς, ο Πάουελ προειδοποίησε: «Εάν μια κυβέρνηση βρίσκει τρόπο για να απομακρύνει αξιωματούχους της τράπεζας εξαιτίας διαφωνιών για τη νομισματική πολιτική, τότε το ίδιο θα πράξουν και οι μελλοντικές κυβερνήσεις. Η κοινή γνώμη θα πάψει να πιστεύει πως η κεντρική τράπεζα λαμβάνει αποφάσεις έχοντας αποκλειστικά και μόνο ως πυξίδα τα συμφέροντα όλων των Αμερικανών».

«Η Fed περνά ένα stress test»

Στην ομιλία αποδοχής του βραβείου, ο Πάουελ τόνισε για ακόμη μία φορά τη σημασία της ουδετερότητας και ανεξαρτησίας του ιδρύματος: «Δεν παίρνουμε υπ΄όψιν τη μοίρα οποιουδήποτε κόμματος ή πολιτικού προκειμένου να λάβουμε τις αποφάσεις μας. Η Fed, όπως και πολλές άλλες τράπεζες, περνά ένα stress test αυτή την περίοδο», τόνισε με νόημα ο άνθρωπος που είχε τοποθετηθεί επικεφαλής της Κεντρικής Τράπεζας από τον ίδιο τον Ντόναλντ Τραμπ το 2018.

Ο Τραμπ άλλαξε ρητορική όταν επανήλθε στον Λευκό Οίκο τον Ιανουάριο του 2025 εξαιτίας της επιθυμίας του να μειωθούν τα επιτόκια προκειμένου να τονωθεί η αμερικανική οικονομία, επιλογή που απέκρουε σταθερά ο Πάουελ. Η επιτροπή που τίμησε τον Πάουελ εξηγεί πως το βραβείο τιμά «τους ανθρώπους που έλαβαν μια θαρραλέα απόφαση με το κουράγιο που τους υπαγόρευσε η συνείδησή τους, χωρίς να λάβουν υπ΄ όψιν τους τις προσωπικές ή επαγγελματικές επιπτώσεις που θα είχε αυτή η απόφασή τους».

Ποιοι άλλοι έχουν βραβευθεί με το «Βραβείο Θάρρους»

Πρώην πρόεδροι των Ηνωμένων Πολιτειών όπως ο Ρεπουμπλικανός Τζορτζ Μπους ο Πρεσβύτερος και ο Δημοκρατικός Μπαράκ Ομπάμα συμπεριλαμβάνονται σε όσους έχουν λάβει το βραβείο κατά το παρελθόν μαζί με άλλους υψηλού προφίλ εκλεγμένους αξιωματούχους, όπως ο Ρεπουμπλικανός γερουσιαστής επί 35 χρόνια Τζον Μακ Κέιν και η Δημοκρατική πρώην πρόεδρος της Βουλής των Αντιπροσώπων με την ιστορική καριέρα των 20 θητειών στο Κογκρέσο Νάνσι Πελόζι, αλλά και ξένοι ηγέτες, όπως ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

Για πρώτη φορά φέτος, το ίδρυμα της Προεδρικής Βιβλιοθήκης Τζον Φ. Κένεντι αποφάσισε να απονείμει ένα δεύτερο «Βραβείο Θάρρους» στους κατοίκους των πόλεων Μινεάπολις και Σεντ Πολ της Μινεσότα που βίωσαν πρώτοι την έναρξη της κυβερνητικής εκστρατείας κατά των μεταναστών όπου δύο Αμερικανοί πολίτες έχασαν τη ζωή τους.