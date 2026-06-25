«Βράζει» η Ευρώπη: Εκατοντάδες νεκροί από τον καύσωνα, θερμοκρασίες-ρεκόρ σε πολλές χώρες

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Αντιμέτωπη με ένα από τα πιο ακραία κύματα ζέστης των τελευταίων ετών βρίσκεται η Ευρώπη, με τον καύσωνα να αφήνει πίσω του ανθρώπινες απώλειες, ιστορικά ρεκόρ θερμοκρασιών και σοβαρές επιπτώσεις στην καθημερινότητα εκατομμυρίων πολιτών.

Σύμφωνα με στοιχεία που συγκέντρωσε το Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων (AFP), περισσότεροι από 101 εκατομμύρια Ευρωπαίοι αναμένεται να βιώσουν σήμερα, Πέμπτη (25/6) θερμοκρασίες άνω των 35 βαθμών Κελσίου, ενώ σχεδόν τα δύο τρίτα του πληθυσμού της ηπείρου θα βρεθούν αντιμέτωπα με θερμοκρασίες που ξεπερνούν τους 30 βαθμούς.

Δραματικός απολογισμός στην Ισπανία

Η Ισπανία καταγράφει μέχρι στιγμής το βαρύτερο τίμημα του καύσωνα. Σύμφωνα με το Ινστιτούτο Υγείας Carlos III, τουλάχιστον 212 θάνατοι που σημειώθηκαν από την Κυριακή έως και την Τετάρτη αποδίδονται στις ακραίες θερμοκρασίες.

Ο αριθμός είναι υπερδιπλάσιος σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο πέρυσι, όταν είχαν καταγραφεί 98 θάνατοι που σχετίζονταν με τη ζέστη.

Παρά τη σταδιακή αποκλιμάκωση των προειδοποιήσεων, οι μετεωρολόγοι επισημαίνουν ότι η Δευτέρα και η Τρίτη αποτέλεσαν τις θερμότερες ημέρες Ιουνίου που έχουν καταγραφεί στη χώρα από το 1950.

Η πιο ζεστή νύχτα στην ιστορία της Γαλλίας

Στη Γαλλία, όπου σήμερα αναμένεται η κορύφωση του φαινομένου, περισσότεροι από 51 εκατομμύρια πολίτες βρίσκονται σε περιοχές που τελούν υπό τον υψηλότερο βαθμό συναγερμού.

Η νύχτα της Τετάρτης προς Πέμπτη κατέρριψε κάθε προηγούμενο ρεκόρ, καταγράφοντας τις υψηλότερες ελάχιστες θερμοκρασίες που έχουν σημειωθεί ποτέ στη χώρα.

Παράλληλα, τρεις θάνατοι στη βόρεια Γαλλία αποδίδονται πιθανότατα στον καύσωνα, ενώ περίπου 3.500 σχολικές μονάδες παρέμειναν κλειστές εξαιτίας των ακραίων καιρικών συνθηκών.

Ρεκόρ ζέστης στη Βρετανία

Ιστορικό υψηλό για μήνα Ιούνιο κατέγραψε και η Βρετανία, όπου ο υδράργυρος έφτασε τους 35,7 βαθμούς Κελσίου στο Σάρλγουντ της νότιας Αγγλίας.

Η θερμοκρασία αυτή ξεπέρασε το προηγούμενο εθνικό ρεκόρ που κρατούσε σχεδόν μισό αιώνα, επιβεβαιώνοντας τη σφοδρότητα του κύματος ζέστης που πλήττει τη βόρεια Ευρώπη.

Συναγερμός σε Αυστρία και Δανία

Οι αρχές της Αυστρίας έχουν ήδη εκδώσει προειδοποιήσεις μέγιστης βαθμίδας για το προσεχές Σαββατοκύριακο, με τις θερμοκρασίες να αναμένεται να αγγίξουν ή και να ξεπεράσουν τους 40 βαθμούς Κελσίου σε αρκετές περιοχές.

Αντίστοιχα, η Δανία ετοιμάζεται να τεθεί σε πορτοκαλί συναγερμό, καθώς οι μετεωρολόγοι προβλέπουν θερμοκρασίες έως και 35 βαθμούς τις επόμενες ημέρες.

Παρέμβαση του ΠΟΥ

Μπροστά στην κλιμακούμενη κρίση, ο επικεφαλής του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας κάλεσε τις κυβερνήσεις να επενδύσουν άμεσα σε συστήματα υγείας ανθεκτικά στην κλιματική αλλαγή.

Όπως τόνισε, τα ακραία καιρικά φαινόμενα αναμένεται να γίνουν ολοένα και συχνότερα και εντονότερα τα επόμενα χρόνια, καθιστώντας αναγκαία την ενίσχυση των μηχανισμών προστασίας της δημόσιας υγείας.

Η Ευρώπη παρακολουθεί με ανησυχία την εξέλιξη του φαινομένου, καθώς οι υψηλές θερμοκρασίες επιμένουν και οι ειδικοί προειδοποιούν ότι ο τελικός απολογισμός του φετινού καύσωνα ενδέχεται να αποδειχθεί ιδιαίτερα βαρύς.

Με πληροφορίες από ΑΠΕ ΜΠΕ