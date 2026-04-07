«Βράζει» η Μέση Ανατολή λίγο πριν εκπνεύσει το τελεσίγραφο Τραμπ- Το Ισραήλ βομβαρδίζει την Τεχεράνη

Ισχυρές εκρήξεις ακούστηκαν τα ξημερώματα της Τρίτης (7/4) στην Τεχεράνη και σε περιοχές γύρω από την ιρανική πρωτεύουσα, την ώρα που η σύγκρουση στη Μέση Ανατολή παραμένει σε πλήρη εξέλιξη. Σύμφωνα με πληροφορίες από ιρανικά μέσα και διεθνή δίκτυα, αναφορές υπήρξαν για εκρήξεις και στην Καράτζ, στα δυτικά της Τεχεράνης, χωρίς μέχρι στιγμής να έχει αποσαφηνιστεί το ακριβές μέγεθος των ζημιών ή αν υπάρχουν θύματα.

Την ίδια ώρα, οι ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις ανακοίνωσαν ότι εντόπισαν νέα εκτόξευση πυραύλων από το Ιράν προς το Ισραήλ, με τα συστήματα αεράμυνας να τίθενται σε λειτουργία για την αναχαίτισή τους. Μέχρι στιγμής δεν έχουν δοθεί επίσημα στοιχεία για εκτεταμένες ζημιές, ενώ η κατάσταση παρακολουθείται στενά από τις αρχές και στις δύο πλευρές.

Οι εξελίξεις είναι ραγδαίες την ώρα που πλησιάζει η λήξη του τελεσιγράφου που έχει απευθύνει ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ στην Τεχεράνη. Ο Τραμπ έχει καταστήσει σαφές ότι η προθεσμία για συμφωνία κατάπαυσης του πυρός λήγει το βράδυ της Τρίτης στις ΗΠΑ, δηλαδή τα ξημερώματα της Τετάρτης ώρα Ελλάδας, και έχει προειδοποιήσει ότι δεν προτίθεται να δώσει νέα παράταση.

«Μπορούμε να αφανίσουμε το Ιράν αύριο το βράδυ»

Ο Αμερικανός πρόεδρος επανέλαβε με ιδιαίτερα σκληρή φρασεολογία ότι, εάν δεν υπάρξει συμφωνία, οι Ηνωμένες Πολιτείες μπορούν να πλήξουν κρίσιμες υποδομές του Ιράν, συμπεριλαμβανομένων ενεργειακών εγκαταστάσεων και γεφυρών.

«Μπορούμε να αφανίσουμε το Ιράν αύριο το βράδυ. Το Ιράν μπορεί να εξαφανιστεί σε μια νύχτα, ίσως την Τρίτη το βράδυ», τόνισε χαρακτηριστικά ο Ντόναλντ Τραμπ σε συνέντευξη Τύπου που παραχώρησε το βράδυ της Δευτέρας.

«Τα πηγαίνουμε απίστευτα καλά στο Ιράν», ανέφερε σε άλλο σημείο της συνέντευξης. «Ήταν το πιο όμορφο Πάσχα - με στρατιωτικές επιτυχίες», είπε.

Οι δηλώσεις αυτές έχουν προκαλέσει διεθνείς αντιδράσεις, με τον Διεθνή Ερυθρό Σταυρό να υπενθυμίζει ότι οι κανόνες του πολέμου ισχύουν τόσο για τις πράξεις όσο και για τη ρητορική που στοχοποιεί πολιτικές υποδομές.

Trump:



The entire country could be taken out in one night.



And that night could be tomorrow night. pic.twitter.com/g2iYWsbGKs — Clash Report (@clashreport) April 6, 2026

«Όχι» από Ιράν στην πρώτη πρόταση για κατάπαυση του πυρός

Στο διπλωματικό πεδίο, το Ιράν απέρριψε πρόταση για άμεση κατάπαυση του πυρός που προωθήθηκε μέσω Πακιστάν, υποστηρίζοντας ότι δεν αρκεί μια προσωρινή εκεχειρία και ζητώντας μια πιο μόνιμη διευθέτηση του πολέμου. Σύμφωνα με το Reuters, η ιρανική πλευρά διαβίβασε δική της πρόταση με όρους που περιλαμβάνουν μόνιμο τερματισμό των εχθροπραξιών, ασφαλή ναυσιπλοΐα στα Στενά του Ορμούζ και ευρύτερες εγγυήσεις.

Την ίδια στιγμή, η Ουάσιγκτον επιμένει ότι οποιαδήποτε συμφωνία θα πρέπει να περιλαμβάνει άνοιγμα των Στενών του Ορμούζ και δεσμεύσεις από την ιρανική πλευρά για το πυρηνικό της πρόγραμμα. Ο Τραμπ χαρακτήρισε την πρόταση που έλαβε «σημαντική αλλά όχι επαρκή», επιμένοντας ότι χωρίς ουσιαστική συμμόρφωση η στρατιωτική πίεση από τις ΗΠΑ θα ενταθεί ακόμη περισσότερο.

Μέσα σε αυτό το κλίμα, η ένταση παραμένει υψηλή τόσο στο πεδίο των επιχειρήσεων όσο και σε πολιτικό επίπεδο. Οι αλλεπάλληλες εκρήξεις στην Τεχεράνη, οι νέες εκτοξεύσεις πυραύλων προς το Ισραήλ και η αβεβαιότητα γύρω από το αν θα υπάρξει συμφωνία πριν από τη λήξη της αμερικανικής διορίας συνθέτουν ένα σκηνικό κλιμάκωσης, με την περιοχή να παραμένει σε κατάσταση συναγερμού.