«Βράζει» η Μέση Ανατολή: Το Ισραήλ σφυροκοπά τον Λίβανο - Καπνοί στην πρεσβεία των ΗΠΑ στο Κουβέιτ

Κλιμακώνονται οι συγκρούσεις στη Μέση Ανατολή με το Ισραήλ να έχει βάλει στο στόχαστρο τον Λίβανο, όπου και πλήττει στόχους της Χεζμπολάχ, την ώρα που το Ιράν συνεχίζει τα αντίποινα για τον θάνατο του Αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ.

Στο στόχαστρο της Τεχεράνης έχουν μπει βάσεις των ΗΠΑ και της Βρετανίας στις χώρες του Κόλπου, ενώ πλήγμα από ιρανικό drone σημειώθηκε και στη βάση της RAF στο Ακρωτήρι της Κύπρου.

Την ίδια ώρα, στήλη πυκνού καπνού υψώνεται από τον τομέα όπου βρίσκεται η αμερικανική πρεσβεία στο Κουβέιτ και στην περιοχή έχουν σπεύσει και επιχειρούν πυροσβέστες, όπως δηλώνει αυτόπτης μάρτυρας στο ειδησεογραφικό πρακτορείο Reuters.

Η πρεσβεία καλεί το προσωπικό της και το κοινό «να μην προσέρχονται» και να βρουν «κάλυψη»

«Μην προσέρχεστε στην πρεσβεία», τόνισε σε ανακοίνωσή της πριν από λίγο η αμερικανική διπλωματική αποστολή στο Κουβέιτ, προτρέποντας το προσωπικό της και το τους Αμερικανούς στη χώρα να «καλυφθούν», να βρουν ασφαλές καταφύγιο «στις κατοικίες σας στον χαμηλότερο δυνατό όροφο» και να μείνουν «μακριά από τα παράθυρα», εξαιτίας της απειλής επιθέσεων με «πυραύλους και μη επανδρωμένα εναέρια οχήματα».

Παράλληλα, η εταιρεία KIPIC του εμιράτου ανακοίνωσε πως μη επανδρωμένο εναέριο όχημα έπληξε διυλιστήριο, με αποτέλεσμα να τραυματιστούν δυο εργαζόμενοι.

Νωρίτερα, οι αρχές ανέφεραν ότι η αντιαεροπορική άμυνα αναχαίτισε απροσδιόριστο αριθμό drones.

Σύμφωνα με τον γενικό διευθυντή πολιτικής προστασίας στο υπουργείο Εσωτερικών του Κουβέιτ, τον Μοχάμεντ Αλ Μανσούρι, η αντιαεροπορική άμυνα αναχαίτισε «ορισμένο αριθμό αεροπορικών στόχων τα ξημερώματα».

#USembassy in #Kuwait has confirmed that it is under attack. In a statement, the US embassy has stated the threat of a #drone & #missile continues, urging residents & #US citizens to stay away from the embassy premises until further notice.#Iran #IranWar #Israel #IsraelIranwar pic.twitter.com/m5Qwr8OlgR — Taaza TV (@taazatv) March 2, 2026

Σε αντίποινα για τους βομβαρδισμούς των ΗΠΑ και του Ισραήλ από το Σάββατο στους οποίους σκοτώθηκαν κορυφαίοι ηγέτες του κρατικού μηχανισμού, συμπεριλαμβανομένου του ανώτατου ηγέτη της Αλί Χαμενεΐ, η Τεχεράνη εξαπολύει πλήγματα προς κάθε κατεύθυνση εναντίον αραβικών κρατών της περιοχής, βάζοντας στο στόχαστρο πάνω απ’ όλα αμερικανικές βάσεις και εγκαταστάσεις χρησιμοποιούμενες από τις ΗΠΑ.

Τουλάχιστον ένας άνθρωπος έχει σκοτωθεί και άλλοι 32 έχουν τραυματιστεί στο Κουβέιτ -όλοι αλλοδαποί- εξαιτίας των ιρανικών αντιποίνων, σύμφωνα με δεδομένα του υπουργείου Υγείας τα οποία δημοσιοποιήθηκαν χθες Κυριακή.

Το Ισραήλ σφυροκοπά τον Λίβανο

Από την πλευρά του ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε ότι πλήττει στόχους της Χεζμπολάχ «σε όλο τον Λίβανο», ως απάντηση σε πυρά του σιιτικού λιβανικού κινήματος προς την κατεύθυνση του Ισραήλ, των πρώτων από την έναρξη της επίθεσης εναντίον του Ιράν.

Οι λιβανικές αρχές έκαναν λόγο για τουλάχιστον 31 νεκρούς και 149 τραυματίες.

Δημοσιογράφοι του Γαλλικού Πρακτορείου άκουσαν στη διάρκεια της νύκτας ισχυρές εκρήξεις στη Βηρυτό και είδαν πολλές οικογένειες να διαφεύγουν από το νότιο τμήμα της χώρας με αυτοκίνητα, μερικά από τα οποία είχαν δεμένα στρώματα στην οροφή τους.

Ο ισραηλινός στρατός κάλεσε τους κατοίκους περίπου πενήντα χωριών σε όλο τον Λίβανο να απομακρυνθούν «τουλάχιστον 1.000 μέτρα» από κάθε πολυκατοικία ενόψει βομβαρδισμών.

Το Ισραήλ είχε ανακοινώσει νωρίτερα πως αναχαίτισε ένα «βλήμα» που εκτοξεύθηκε από τον Λίβανο και πως άλλα έπεσαν σε ακατοίκητες ζώνες χωρίς να προκαλέσουν θύματα.

Η Χεζμπολάχ, η οποία υποστηρίζεται από την Τεχεράνη, ανακοίνωσε πως εξαπέλυσε «μια ομοβροντία πυραύλων και ένα σμήνος μη επανδρωμένων αεροσκαφών» εναντίον του Ισραήλ για να εκδικηθεί το θάνατο του ανώτατου ηγέτη του Ιράν Αλί Χαμενεΐ, ο οποίος σκοτώθηκε το Σάββατο κατά τις πρώτες ώρες της αμερικανοϊσραηλινής επιχείρησης.

«Η Χεζμπολάχ εξαπέλυσε στη διάρκεια της νύκτας εκστρατεία εναντίον του Ισραήλ και είναι πλήρως υπεύθυνη για οποιαδήποτε κλιμάκωση», δήλωσε μέσω του Telegram ο επικεφαλής του επιτελείου των ισραηλινών ενόπλων δυνάμεων στρατηγός Εγιάλ Ζαμίρ. «Κάθε εχθρός που απειλεί την ασφάλειά μας θα πληρώσει μεγάλο τίμημα», πρόσθεσε.

Ο στρατός προειδοποίησε στη συνέχεια ότι οι επιδρομές στο Λίβανο θα ενταθούν σήμερα.