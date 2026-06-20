Βραζιλία-Αϊτή 3-0:«Ξεμπούκωσε» και καθάρισε με Βινίσιους και Κούνια η Σελεσάο

Ένα ημίχρονο χρειάστηκαν οι Βραζιλιάνοι για να πάρουν αυτό που άξιζαν στο παιχνίδι, με βάση την εικόνα των δύο ομάδων. Η Σελεσάο βρήκε τους χώρους, τις αντεπιθέσεις και με δύο γκολ του Κούνια(23΄, 36΄) και το «κερασάκι) από τον Βινίσιους(45+3΄), πήραν τη πρώτη τους νίκη στο φετινό Μουντιάλ.

Πλέον οι Λατινοαμερικάνοι «γλυκοκοιτάνε» την φάση των «32», καθώς ήδη η ομάδα που κέρδισαν, θα μείνει εκτός διεκδίκησης και η μάχη πρωτιάς θα κριθεί στον 3ο αγώνα.

Βραζιλία (Κάρλο Αντσελότι): Άλισον, Ντόουγκλας Σάντος, Γκάμπριελ, Μαρκίνιος, Ντανίλο, Μπρούνο Γκιμαράες (81' Έντερσον), Κασεμίρο, Ραφίνια (40' λ.τρ. Ράιαν), Πακετά (64' Μαρτινέλι), Βινίσιους (81' Ντανίλο Σάντος), Ματέους Κούνια (63' Έντρικ).

Αϊτή (Σεμπαστιάν Μινιέ): Πλασίντ, Άρκους (46' Σιμόν), Αντέ, Ντελκρουά, Εξπίριενς, Ντουβέρν, Μπελεγκάρντ (81' Ετιέν), Ζαν Ζακ, Πρόβιντενς (71' Ζοζέφ), Κασιμίρ (62' Ντίντσον), Πιερό (46' Ισιντόρ).