Βραζιλία-Αϊτή 3-0:«Ξεμπούκωσε» και καθάρισε με Βινίσιους και Κούνια η Σελεσάο
Η Βραζιλία εκμεταλλεύτηκε τη δυναμικ΄ή της απέναντι στην Αϊτή και πήρε τη πρώτη της νίκη στο Μουντιάλ.
Ένα ημίχρονο χρειάστηκαν οι Βραζιλιάνοι για να πάρουν αυτό που άξιζαν στο παιχνίδι, με βάση την εικόνα των δύο ομάδων. Η Σελεσάο βρήκε τους χώρους, τις αντεπιθέσεις και με δύο γκολ του Κούνια(23΄, 36΄) και το «κερασάκι) από τον Βινίσιους(45+3΄), πήραν τη πρώτη τους νίκη στο φετινό Μουντιάλ.
Πλέον οι Λατινοαμερικάνοι «γλυκοκοιτάνε» την φάση των «32», καθώς ήδη η ομάδα που κέρδισαν, θα μείνει εκτός διεκδίκησης και η μάχη πρωτιάς θα κριθεί στον 3ο αγώνα.
Βραζιλία (Κάρλο Αντσελότι): Άλισον, Ντόουγκλας Σάντος, Γκάμπριελ, Μαρκίνιος, Ντανίλο, Μπρούνο Γκιμαράες (81' Έντερσον), Κασεμίρο, Ραφίνια (40' λ.τρ. Ράιαν), Πακετά (64' Μαρτινέλι), Βινίσιους (81' Ντανίλο Σάντος), Ματέους Κούνια (63' Έντρικ).
Αϊτή (Σεμπαστιάν Μινιέ): Πλασίντ, Άρκους (46' Σιμόν), Αντέ, Ντελκρουά, Εξπίριενς, Ντουβέρν, Μπελεγκάρντ (81' Ετιέν), Ζαν Ζακ, Πρόβιντενς (71' Ζοζέφ), Κασιμίρ (62' Ντίντσον), Πιερό (46' Ισιντόρ).