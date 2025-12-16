Βραζιλία: Αντίγραφο του Αγάλματος της Ελευθερίας γκρεμίστηκε από τους ισχυρούς ανέμους

Ένα αντίγραφο του Αγάλματος της Ελευθερίας, ύψους σχεδόν 40 μέτρων, κατέρρευσε μετά από σφοδρή καταιγίδα που έπληξε την πόλη Γκουαϊμπά της Βραζιλίας το απόγευμα της Δευτέρας.

Σύμφωνα με τις τοπικές αρχές και την εταιρεία που κατείχε τη δομή, δεν αναφέρθηκαν τραυματισμοί.

Ισχυροί άνεμοι «χτύπησαν» το άγαλμα, το οποίο ήταν εγκατεστημένο στον χώρο στάθμευσης ενός μεγάλου καταστήματος λιανικής της αλυσίδας Havan, κοντά σε κατάστημα fast food, καθώς ένα κύμα καταιγίδων διέσχιζε τη νότια Βραζιλία. Βίντεο που κυκλοφόρησαν δείχνουν το ψηλό άγαλμα να γέρνει υπό την πίεση των ανέμων πριν καταρρεύσει και διαλυθεί. Το κεφάλι του αγάλματος θρυμματίστηκε κατά την πρόσκρουση.

WATCH: Replica of the Statue of Liberty topples due to strong winds in Guaíba, Brazil pic.twitter.com/pMxN7KLu5y — BNO News Live (@BNODesk) December 15, 2025

Το αντίγραφο είχε ύψος περίπου περίπου 35 μέτρα και ήταν ένα από τα πολλά παρόμοια αγάλματα που έχουν τοποθετηθεί έξω από καταστήματα Havan σε όλη τη Βραζιλία. Εκπρόσωποι της εταιρείας ανέφεραν ότι επηρεάστηκε μόνο το ανώτερο τμήμα του αγάλματος, ύψους περίπου 24 μέτρων, ενώ η βάση των 11 μέτρων παρέμεινε άθικτη, σύμφωνα με τοπικά μέσα.

Η Havan επιβεβαίωσε σε ανακοίνωσή της ότι το άγαλμα βρισκόταν στο σημείο από το 2020, όταν άνοιξε το κατάστημα, και διέθετε όλες τις απαραίτητες τεχνικές πιστοποιήσεις. Όπως ανέφερε, ο χώρος αποκλείστηκε άμεσα για την προστασία πελατών και εργαζομένων, ενώ εξειδικευμένα συνεργεία απομάκρυναν τα συντρίμμια μέσα σε λίγες ώρες.

Το περιστατικό σημειώθηκε περίπου στις 3 το μεσημέρι, στο αποκορύφωμα της καταιγίδας.

Οι μετεωρολογικές αρχές κατέγραψαν ριπές ανέμου που ξεπέρασαν τα 90 χιλιόμετρα την ώρα στην περιοχή. Νωρίτερα, η Πολιτική Προστασία είχε εκδώσει προειδοποίηση για έντονα καιρικά φαινόμενα στην περιοχή, ειδοποιώντας τους κατοίκους για τον κίνδυνο ισχυρών ανέμων και έντονων βροχοπτώσεων μέσω μηνυμάτων στα κινητά τηλέφωνα.