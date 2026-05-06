Βραζιλία: Απόκοσμο σύννεφο Arcus «κατάπιε» παραλία - Εικόνες που θυμίζουν σκηνές θρίλερ

Σκηνές που έμοιαζαν βγαλμένες από ταινία καταστροφής του Χόλιγουντ εκτυλίχθηκαν στις ακτές της Ριβιέρα ντε Σάο Λουρένσο στην περιοχή Μπερτιόγκα της Βραζιλίας, όταν ένα τεράστιο «τείχος» από σύννεφα σκέπασε ξαφνικά τον ουρανό και προχώρησε προς την παραλία, προκαλώντας δέος αλλά και ανησυχία στους λουόμενους.

Τα βίντεο και οι φωτογραφίες που καταγράφηκαν το απόγευμα του Σαββάτου 2 Μαΐου 2026 έγιναν μέσα σε λίγες ώρες viral στα social media, καθώς αποτυπώνουν το εντυπωσιακό νέφος να πλησιάζει από τη θάλασσα σαν τεράστιο κύμα, μέχρι που εξαφανίζει σχεδόν τον ορίζοντα.

Λίγο αργότερα, η περιοχή χτυπήθηκε από ισχυρούς ανέμους και έντονες καταιγίδες, επιβεβαιώνοντας ότι το απόκοσμο σύννεφο ήταν ουσιαστικά ο «προάγγελος» της απότομης αλλαγής του καιρού.

Τι είναι το σύννεφο Arcus



Το φαινόμενο που καταγράφηκε στη Βραζιλία είναι γνωστό ως σύννεφο Arcus ή αλλιώς shelf cloud - ένας εντυπωσιακός χαμηλός νεφικός σχηματισμός που συνδέεται συνήθως με ισχυρές καταιγίδες.

Δημιουργείται όταν ψυχρές αέριες μάζες που κατεβαίνουν από μια καταιγίδα συναντούν τον θερμό και υγρό αέρα κοντά στην επιφάνεια της Γης. Ο ψυχρός αέρας «σπρώχνει» βίαια τον θερμό προς τα πάνω, προκαλώντας γρήγορη συμπύκνωση υδρατμών και σχηματίζοντας ένα πυκνό, οριζόντιο νέφος που μοιάζει με τεράστιο τοίχο, όπως επισημαίνει το forecastweather.

Τα σύννεφα Arcus συχνά προηγούνται ισχυρών καταιγίδων, συνοδεύονται από ξαφνικές ριπές ανέμου και μπορούν να δημιουργήσουν ιδιαίτερα δραματικές εικόνες, ειδικά σε παράκτιες περιοχές.



Παρότι η εμφάνισή τους προκαλεί συχνά φόβο, δεν πρόκειται για φαινόμενα τύπου τσουνάμι ή ανεμοστρόβιλου.



Un impactante fenómeno de “nube rodante”, con apariencia de un tsunami en el cielo, sorprendió a bañistas en la Riviera de São Lourenço, en Brasil. 🌊☁️



Este tipo de formación, conocida como nube arcus, se genera cuando una masa de aire frío avanza rápidamente y empuja el aire… pic.twitter.com/eBBk0ePR45 — POSTA CDMX (@POSTACDMX) May 6, 2026

Οι άνεμοι έφτασαν τα 60 χιλιόμετρα την ώρα



Σύμφωνα με τοπικά μέσα, το σύννεφο συνδέθηκε με την άφιξη ψυχρού μετώπου που επηρέασε τις ακτές του Σάο Πάολο.

Μετά την εμφάνισή του, οι καιρικές συνθήκες επιδεινώθηκαν ραγδαία, με ισχυρές βροχοπτώσεις, αυξημένο κυματισμό και ριπές ανέμου που έφτασαν ακόμη και τα 60 χιλιόμετρα την ώρα.

Μετεωρολόγοι εξηγούν ότι τέτοιου είδους σχηματισμοί είναι σχετικά συχνοί σε τροπικές και υποτροπικές περιοχές, όπου συγκρούονται θερμές και ψυχρές αέριες μάζες. Ωστόσο, σπάνια καταγράφονται με τόσο εντυπωσιακή καθαρότητα και τόσο «κινηματογραφική» εικόνα.



Γι' αυτό και οι εικόνες από τη Μπερτιόγκα ταξίδεψαν γρήγορα σε όλο τον κόσμο, μετατρέποντας ένα σύνθετο ατμοσφαιρικό φαινόμενο σε ένα από τα πιο viral καιρικά στιγμιότυπα των τελευταίων ημερών.