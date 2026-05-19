Βραζιλία: Έπιασαν τόπο οι διαδηλώσεις και ο Νεϊμάρ είναι στην αποστολή για το Μουντιάλ

Ο Κάρλο Αντσελότι ανακοίνωσε την αποστολή της Βραζιλίας για το Παγκόσμιο Κύπελλο 2026 στα γήπεδα της Βόρειας Αμερικής, Μεξικό και Καναδά. Ανάμεσά τους και ο Νεϊμάρ.

Ο Ιταλός τεχνικός «δεν χάλασε» χατίρι στους εκατοντάδες φίλους της «Σελεσάο» που ξεχύθηκαν στους δρόμους διαδηλώνοντας υπέρ του Βραζιλιάνου σούπερ σταρ.

Η αποστολή της Βραζιλίας:

Τερματοφύλακες: Άλισον, Έντερσον, Βέβερτον

Αμυντικοί: Άλεξ Σάντρο, Μπρέμερ, Ντανίλο, Ντόουγκλας Σάντος, Γκάμπριελ Μαγκαλιάες, Ιμπάνιες, Λέο Περέιρα, Μαρκίνιο, Γουέσλεϊ

Μέσοι: Μπρούνο Γκιμαράες, Κασεμίρο, Ντανίλο, Φαμπίνιο, Λούκας Πακετά

Επιθετικοί: Έντρικ, Γκάμπριελ Μαρτινέλι, Ίγκορ Τιάγκο, Λουίζ Ενρίκε, Ματέους Κούνια, Νεϊμάρ, Ραφίνια, Ράγιαν, Βινίσιους

Ο Αντσελότι άφησε εκτός τους Ροντρίγκο (Ρεάλ Μαδρίτης, τραυματισμός), Μιλιτάο (Ρεάλ Μαδρίτης, τραυματισμός), Ζοά Πέρδο (Τσέλσι, αγωνιστικοί λόγοι), Εστεβάο (Τσέλσι, τραυματισμός).

Η Βραζιλία θυμίζουμε είναι στον 3ο όμιλο με Μαρόκο, Σκωτία και Αϊτή.

Το Last dance

Ο Νεϊμάρ διανύει τα 34 και όπως φαίνεται αυτό θα είναι το τέταρτο και τελευταίο Μουντιάλ της καριέρας του πρώτου σκόρερ στην ιστορία της Βραζιλίας με 79 γκολ.

Η πρώτη αντίδραση

Η ανακοίνωση της αποστολής τον βρήκε μαζί με τον φίλο του και influencer, Κρις Γκέδες, σε ζωντανή μετάδοση του MadHouse TV στο YouTube. Ο ίδιος πανηγύρισε την κλήση του λέγοντας: «Είμαι εκεί! Είμαι εκεί!».

Από την άλλη ο προπονητής της ομάδας στάθηκε στο πόσο σημαντική είναι η παρουσία του παίκτη στο Παγκόσμιο Κύπελλο: «Είναι ένας σημαντικός παίκτης και θα είναι ένας σημαντικός παίκτης σε αυτό το Παγκόσμιο Κύπελλο. Θα έχει την ίδια υποχρέωση με τους άλλους 25, μπορεί να παίξει ή μπορεί όχι, μπορεί να είναι στον πάγκο, μπορεί και βασικός».

Ο κόσμος έκλαιγε για την κλήση του Νεϊμάρ

Οι φίλοι της Βραζιλίας πανηγύρισαν ξέφρενα την συμμετοχή του Νεϊμάρ στα τελικά της διοργάνωσης, μάλιστα κάποιοι έκλαιγαν από συγκίνηση.