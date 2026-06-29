Βραζιλία-Ιαπωνία 2-1: Ο Μαρτινέλι «τούμπαρε» το παιχνίδι στις καθυστερήσεις και έφυγε για τους «16»

Aδιανόητη ανατροπή και πρόκριση για τη Βραζιλία στους «16» του Παγκοσμίου Κυπέλλου. Η «Σελεσάο» αν και τα βρήκε «σκούρα» απέναντι στους Ιάπωνες, πέτυχε μια μυθική ανατροπή και με γκολ του Μαρτινέλι στο τελευταίο λεπτό των καθυστερήσεων (90+6'), επικράτησε με 2-1 των «Μπλε Σαμουράι» και προκρίθηκε στην επόμενη φάση.

Η εξέλιξη του παιχνιδιού

Τη πρώτη καλή στιγμή στο παιχνίδι την είχαν οι Βραζιλιάνοι με τον ρυθμό να είναι αρκετά υψηλός. Ο Ματέους Κούνια έκανε το σουτ από το ύψος της μεγάλης περιοχής, αλλά τον σταμάτησε ο έτοιμος Σουζούκι.

Όμως το αουτσάιντερ η Ιαπωνία ήταν εκείνη που άνοιξε το σκορ, με το καταπληκτικό σουτ του Σάνο εκτός περιοχής στο 29'.

Οι Ασιάτες ήταν τόσο καλά οργανωμένοι στο αμυντικό τους μισό, που δεν άφησαν τους Βραζιλιάνους να βρουν ευκαιρίες ισοφάρισης στο πρώτο ημίχρονο και πήγαν στα αποδυτήρια με το 1-0.

Η Βραζιλία μπήκε πολύ πιο αποφασισμένη στο δεύτερο ημίχρονο και αφού έχασε γκολ που δε χάνεται, βρήκε την ισοφάριση με την κεφαλιά του Κασεμίρο στο 55'.

Δύο λεπτά αργότερα ο Βινίσιους είπε να «μαγέψει» λίγο το χορτάρι και μετά από τρομερή ατομική προσπάθεια βρήκε το αριστερό δοκάρι του Σουζούκι.

Κι όμως οι Βραζιλιάνοι τα κατάφεραν και στο 90+6 με επιμονή, ο Μαρτινέλι πήρε τη μπάλα από τον Γκιμαράες και με δοκάρι και μέσα έδωσε τη πρόκριση στους Λατίνους.

Τελικό σκορ: 2-1

Βραζιλία (Κάρλο Αντσελότι): Άλισον, Ντανίλο, Μαρκίνιος, Γκάμπριελ, Ντάγκλας Σάντος, Κασεμίρο, Μπρούνο Γκιμαράες, Ραγιάν, Λούκας Πακετά, Βινίσιους Τζούνιορ, Ματέους Κούνια.

Ιαπωνία (Χατζίμε Μοριγιάσου): Σουζούκι, Τομιγιάσου, Χιρόκι Ίτο, Τανιγκούτσι, Ντοάν, Σάνο, Τζούνια Ίτο, Νακαμούρα, Ντάιτσι Καμάντα, Νταίζεν Μαέντα, Αγιάσε Ουέντα.