Βραζιλία - Μαρόκο 1-1: Ο Βινίσιους κράτησε όρθια την «σελεσάο» απέναντι στους μαχητικούς Μαροκινούς

Το παιχνίδι του Μαρόκο με την Βραζιλία ήταν ένα από τα πιο πολυαναμενόμενα ματς του φετινού Μουντιάλ. Οι δυο ομάδες διασταύρωσαν τα ξίφη τους και μοιράστηκαν από ένα βαθμό, καθώς ήρθαν ισόπαλες με 1-1.

Το Μαρόκο ξεκίνησε πολύ δυναμικά, ήταν κυρίαρχο στον αγωνιστικό χώρο και έβαλε από νωρίς την Βραζιλια στα σχοινιά. Πριν το δεκάλεπτο ήρθαν δυο προειδοποιητικά χτυπήματα με τον Ελ Αϊναουί στο 6’ και τον Χακίμι στο 8', για να έρθει στο 21' το γκολ από τους Αφρικανούς, με ένα τρομερό «σκαφτό» πλασέ του Ισμαέλ Σαϊμπάρι μετά από μπαλιά στην πλάτη της άμυνας από τον Μπραχίμ Ντίαζ.

Οι Βραζιλιάνοι μέχρι εκείνο το σημείο έδειχναν αποδιοργανωμένοι, έκαναν εύκολα λάθη και δεν μπορούσαν να πατήσουν την μπάλα σωστά. Στο 32' ο Βινίσιους Τζούνιορ πήρε για πρώτη φορά την μπάλα από τα αριστερα με αξιώσεις, μπήκε στην περιοχή και με ένα τρομερό τελείωμα στο απέναντι παραθυράκι ισοφάρισε για την «σελεσάο». Στο δεύτερο ημίχρονο οι Νοτιοαμερικανοί ήταν καλύτεροι χωρίς να καταφέρουν να σκοράρουν, με αποτέλεσμα οι δυο ομάδες να μοιραστούν από ένα βαθμό στο ματς του ομίλου.