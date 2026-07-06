Βραζιλία - Νορβηγία 1-2: Με προστάτη Νίλαντ και λυτρωτή Χάαλαντ οι Βίκινγκς πέταξαν έξω τη «σελεσάο»

Η Βραζιλία αντμετώπισε την Νορβηγία σε ένα από τα μιο ωραία ζευγάρια μέχρι τώρα στο Παγκόσμιο Κύπελλο. Οι δυο ομάδες διασταύρωσαν τα ξίφη τους για ένα εισιτήριο για τους 8 της διοργάνωσης.

Ο Όργιαν Νίλαντ ήταν σε τρομερή βραδιά, απέκρουσε πέναλτι και όποια άλλη προσπάθεια πήγε στην εστία και μπροστά η μηχανή των γκολ που ονομάζεται Έρλινγκ Χάαλαντ με δυο γκολ υπέταξε την «σελεσάο» και την άφησε εκτός συνέχειας. Οι Βραζιλιάνοι το μόνο που κατάφεραν ήταν ν μειωσουν με πέναλτι του Νειμαρ λίγο πριν την λήξη.

Η αναμετρηση

Το παιχνίδι είχε δυναμική εκκίνηση καθώς οι Νορβηγοί ξεκίνησαν καλύτερα και μόλις στο 3’ κατάφεραν να σκοράρουν με τον Μπέργκ, όμως το γκολ του ακυρώθηκε καθώς ο Σέρλοθ που του έκανε την πάσα ήταν σε θέση οφσάιντ.

Οι Βραζιλιάνοι άρχισαν να ανεβάζουν ρυθμό και να βελτιώνουν την εικόνα τους μετά τα πρώτα 8 λεπτά και στο 10’ κέρδισαν πέναλτι μετά από ανατροπή του Κούνια από τον Άγερ. Στην εκτέλεση πήγε ο Γκιμαράες όμως είδε τον Νίλαντ να πέφτει σωστά και να αποκρούει, κρατώντας το 0 και πανηγυρίζοντάς το έξαλλα.

Στην συνέχεια η «σελεσάο» είχε τον πλήρη έλεγχο και προσπαθούσαν με τον Μαρτινέλι από τα αριστερά και τον Βινίσιους με τον Κούνια μπροστά να δημιουργήσουν προϋποθέσεις χωρίς αποτέλεσμα. Στο 40' ο άσσος της Ρεάλ Μαδρίτης μπήκε από τα αριστερά στην περιοχή και σούταρε με το αριστερό από κοντά, όμως ο τερματοφύλακας των Νορβηγών είπε και πάλι «όχι».

Στις καθυστερήσεις του πρώτου ημιχρόνου είχαν και οι Σκανδιναβοί την ευκαιρία να προηγηθούν με τον Έντεγκαρντ να παίρνει τις κόντρες από την μονομαχία του Χάαλαντ, όμως το σουτ του μέσα από την περιοχή το μπλόκαρε ο Άλισον.

Το δεύτερο ημίχρονο στα πρώτα λεπτά ήταν κακό ποιοτικά, καθώς και οι δυο ομάδες αντάλλαζαζν την κατοχή με πολλά λάθη εκατέρωθεν. Η πρώτη τεράστια ευκαιρία ήταν για την Βραζιλία στο 58' όταν ο Βινίσιους έγγαλε πολύ όμορφη κάθετη στον Έντρικ που μόλις είχε περάσει στον αγωνιστικό χώρο, βγήκε τετ-α-τετ με τον Νίλαντ όμως έκανε κακό κοντόλ και άσχημο τελείωμα, σπαταλώντας μια σπουδαία ευκαιρία.

Η «σελεσάο» συνέχισε να πατάει καλύτερα από τους Σκανδιναβους στον αγωνιστικό χώρο και απείλησε και πάλι στο 62' με ένα δυνατό σουτ του Ραγιάν, το οποίο πάλι απέκρουσε ο Νίλαντ.

Μετά το 65' η Νορβηγία άρχισε να «ψάχνεται» μήπως και καταφέρει να δημιουργήσει κάποια ευκαιρία, κατά βάση με σέντρες από τα πλάγια, κάτι που έκανε στο 65' που επενέβει ο Άλισον σε σέντρα του Εντεγκαρντ και στο 67' όταν μετά από σέντρα του προωθημένου Άγερ, ο Χάαλαντ δεν κατάφερε να φτάσει στην μπάλα.

Στο 75' οι Νορβηγοί είχαν και άλλη μεγάλη ευκαιρία, όταν ο Σχέλντερουπ απο τα αριστερά σούτερε δυνατά, όμως ο Άλισον απέκρουσε.

Τα προειδοποιητικά «καμπανάκια» τελείωσαν τέσσερα λεπτά μετά, στο 79' όταν μίλησε ο ποδοσφαιριστής που έχει περισσότερα γκολ από εμφανίσεις με την εθνική του ομάδα. Ο λόγος για τον Έρλινγκ Χάαλαντ, ο οποίος αξιοποίησε την σέντρα του επικίνδυνου και δραστήριου από τα αριστερά και άνοιξε το σκόρ για την Νορβηγία.

Στο 90' ο σπουδαίος Χάαλαντ ξαναχτύπησε και σφράγισε την προκριση της Νορβηγίας με δυνατό σουτ έξω από την περιοχή, βάζοντας τέλος σε όποια ελπίδα είχαν οι Βραζιλιάνοι για την ισοφάριση.

Στο 98' η Βραζιλία κέρδισε πέναλτι από άτσαλο μαρκάρισμα του Όστιγκαρντ, την εκτέλεση πήρε ο Νειμάρ και μείωσε στο σκορ σε 1-2, το οποίο ήταν και το τελικό αποτέλεσμα του αγώνα.

Συνθέσεις:

Βραζιλία: Άλισον, Ντανίλο, Μαρκίνιος, Γκάμπριελ, Σάντος, Κασεμίρο, Γκιμαράες (Έντερσον 79’), Μαρτινέλι (Νειμάρ 68’), Ραγιάν (Ντανίλο Σάντος 68’), Κούνια (Έντρικ 58’), Βινίσιους

Νορβηγία: Νίλαντ, Ρίερσον (Όρσνες 63’), Άγερ, Χέγκεμ, Βόλφε (Όστιγκαρντ 89’), Έντεγκαρντ, Μπέργκε, Μπέργκ, Νούσα (Σχέλντερουπ 46’), Σέρλοθ (Μπόμπ 46’), Χάαλαντ