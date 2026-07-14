Βραζιλία: Ομάδα αποχαιρέτησε ποδοσφαιριστή της με βίντεο με γκάφες του γιατί αυτός έκανε προσφυγή

Συνήθως όταν αποχωρεί ένας ποδοσφαιριστής από μια ομάδα, ο σύλλογος ετοιμάζει ένα συγκινητικό βίντεο με τις καλύτερες στιγμές του, προς τιμήν του αθλητή που φόρεσε την φανέλα και τίμησε το σήμα. Στην περίπτωση της Αμαζόνας και του Λέο Κοέλιο έγινε ακριβώς το αντίθετο.

Ο σύλλογος της τρίτης κατηγορίας της Βραζιλίας γνωστοποίησε το «διαζύγιό» της με τον ποδοσφαιριστή και στην επίσημη ανακοίνωση έγραψε πως ευχαριστεί τον 32χρονο αμυντικό για την «αφοσίωση, τον επαγγελματισμό και τη συνεισφορά του εντός και εκτός αγωνιστικού χώρου». Βέβαια το βίντεο με το οποίο είπαν αντίο στον ποδοσφαιριστή δεν δείχνει πως τον ευχαριστεί ιδιαίτερα, αλλά πως θέλει να τον υποτιμήσει.

Συγκεκριμένα, το αποχαιρετιστήριο post περιλαμβάνει τέσσερις φάσεις στις οποίες ο Κοέλιο κάνει λάθη τα οποία αποφέρουν σε γκολ εις βάρος της ομάδας του. Αυτή η δημοσίευση φαίνεται πως δεν ήταν τυχαία καθώς δύο ημέρες πριν από την ανακοίνωση της αποχώρησής του, ο Βραζιλιάνος στόπερ είχε προσφύγει στο Εργατικό Δικαστήριο της χώρας και ζητούσε να λύσει το συμβόλαιο με την ομάδα, αλλά και μια αρκετά μεγάλη αποζημίωση, καθώς φαίνεται πως η ομάδα του χρωστούσε πέντε μισθούς, ενώ δεν έχει προχωρήσει στις απαραίτητες ασφαλιστικές εισφορές από την ημέρα που αποκτήθηκε ο ποδοσφαιριστής.

Φαίνεται πως ο Κοέλιο δεν είναι ο μόνος που έκανε προσφυγή κατά της Αμαζόνας, καθώς φαίνεται πως ο σύλλογος της τρίτης κατηγορίας της Βραζιλίας έχει προβλήματα και εκτός γηπέδων, με οικονομικές δυσκολίες, δικαστικές διαμάχες με παίκτες και απαγόρευση μεταγραφών από τη FIFA.