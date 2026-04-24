Βραζιλία: Σε επέμβαση αφαίρεσης βασικοκυτταρικού καρκινώματος υποβλήθηκε ο Λούλα

Σε προγραμματισμένη ιατρική επέμβαση υποβλήθηκε την Πέμπτη 23 Απριλίου ο πρόεδρος της Βραζιλίας Λουίς Ινάσιο Λούλα ντα Σίλβα, λίγους μήνες πριν από τις προεδρικές εκλογές, προκειμένου να αφαιρεθεί δερματική βλάβη στο τριχωτό της κεφαλής.

Η διαδικασία πραγματοποιήθηκε σε νοσοκομείο του Σάο Πάουλο και, σύμφωνα με τον καρδιολόγο του, Ρομπέρτο Καλίλ Φίλιου, ήταν απολύτως προγραμματισμένη. Λίγες ώρες αργότερα, το Γραφείο Τύπου της προεδρίας ενημέρωσε ότι ο Βραζιλιάνος πρόεδρος πήρε εξιτήριο από το Συρο-Λιβανέζικο Νοσοκομείο.

Lula fará retirada de queratose na cabeça e infiltração no punho. Presidente será atendido no Hospital Sírio-Libanês, em São Paulo.



Η δερματολόγος του Βραζιλιάνου προέδρου, Κριστίνια Αμπντάλα, που πραγματοποίησε την επέμβαση, εξήγησε ότι αφαιρέθηκε βασικοκυτταρικό καρκίνωμα, το οποίο είχε εμφανιστεί τις τελευταίες εβδομάδες και σχετίζεται με την έκθεση στον ήλιο.

Επιπρόσθετα, όπως ανέφερε ο Καλίλ, η επούλωση αναμένεται να ολοκληρωθεί σε περίπου έναν μήνα, διάστημα κατά το οποίο ο πρόεδρος θα πρέπει να προστατεύει την περιοχή, μεταξύ άλλων φορώντας καπέλο. Παράλληλα με την αφαίρεση της δερματικής αλλοίωσης, ο Λούλα υποβλήθηκε και σε θεραπεία για τενοντίτιδα στον αντίχειρα του δεξιού του χεριού, σύμφωνα με το ιατρικό ανακοινωθέν που εκδόθηκε.

Ο 80χρονος πρόεδρος ετοιμάζεται να διεκδικήσει τέταρτη θητεία στις εκλογές του Οκτωβρίου και το τελευταίο διάστημα εμφανίζεται συχνά να γυμνάζεται, επιδιώκοντας να διασκεδάσει τις ανησυχίες για την υγεία και την ηλικία του. Κύριος αντίπαλός του θεωρείται ο γερουσιαστής Φλάβιο Μπολσονάρου, γιος του πρώην προέδρου Ζαΐχ Μπολσονάρου, ο οποίος εκτίει ποινή κάθειρξης για την εμπλοκή του σε υπόθεση απόπειρας πραξικοπήματος.