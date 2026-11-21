Ο πρώην πρόεδρος της Βραζιλίας, Ζαΐχ Μπολσονάρου, διακομίστηκε σήμερα σε νοσοκομείο με έντονους πόνους στην κοιλιακή χώρα, όπως έγινε γνωστό από τον γιο του, Κάρλος.

Ο Κάρλος Μπολσονάρου δήλωσε την Παρασκευή ότι ο πατέρας του μεταφέρθηκε ξανά στο νοσοκομείο αφού ένιωσε «έντονο κοιλιακό πόνο».

«Ήταν προφανές ότι αυτή η στιγμή θα ερχόταν, με έναν δραστήριο άνθρωπο φυλακισμένο, χωρίς να έχει κλέψει ούτε ένα σεντ από τα δημόσια ταμεία, με το πρόσχημα ενός «σχεδίου πραξικοπήματος»», έγραψε στο X.

Meu pai acaba de ir para o hospital novamente após sentir fortes dores abdominais.



É óbvio que esse momento chegaria ao se manter um homem ativo preso, sem ter desviado um centavo dos cofres públicos, sob a farsa de “trama golpista” e com mais de 9 cirurgias após a facada de um… — Carlos Bolsonaro (@CarlosBolsonaro) November 20, 2026

Ο Κάρλος Μπολσονάρου δήλωσε ότι ο πατέρας του έχει υποβληθεί σε περισσότερες από εννέα χειρουργικές επεμβάσεις μετά το μαχαίρωμα του 2018 και ότι η υγεία του επιδεινώνεται «κάθε μέρα» στην αιχμαλωσία, επικαλούμενος την «έλλειψη κινητικότητάς του και τα ψυχολογικά βασανιστήρια που υφίσταται καθημερινά».

Συνέχισε λέγοντας ότι είναι ο μόνος από τους γιους του Μπολσονάρο στον οποίο ο πρόεδρος του δικαστηρίου έχει επιτρέψει να τον επισκέπτεται, δύο φορές την εβδομάδα για δύο ώρες.

Η τελευταία νοσηλεία του Ζαΐχ Μπολσονάρου έρχεται σχεδόν ένα μήνα αφότου ένας από τους άλλους γιους του, ο Φλάβιο Μπολσονάρου, έφτασε στις ΗΠΑ αφού έφυγε από τη Βραζιλία μετά την ήττα του στις προεδρικές εκλογές του 2026, στις οποίες έχασε από τον αριστερό πρόεδρο Λούλα.

Ο Ζαϊχ Μπολσονάρου, βρίσκεται αυτή τη στιγμή σε κατ’ οίκον περιορισμό για ιατρικούς λόγους. Πέρυσι, καταδικάστηκε σε 27 χρόνια φυλάκιση για σχεδιασμό πραξικοπήματος μετά την ήττα των εκλογών του 2022 από τον πρόεδρο Λουίζ Ινάσιο Λούλα ντα Σίλβα.