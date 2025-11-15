Βραζιλία: Στροβιλιζόταν ανεξέλεγκτα και με πάνω από 240 χλμ/ώρα - Άνοιξε το αλεξίπτωτο την τελευταία στιγμή

Αυτή είναι η απίστευτη στιγμή όπου ένας έμπειρος αθλητής base jump χτυπάει πάνω σε έναν γκρεμό και χάνει τον έλεγχο στη μέση της ελεύθερης πτώσης — λίγα μόλις δευτερόλεπτα πριν το αλεξίπτωτό του ανοίξει και του σώσει τη ζωή σαν από θαύμα.

Ο 36χρονος Kirill Blukher έκανε άλμα φορώντας μια στολή με ειδικά «φτερά» από έναν τεράστιο γκρεμό στη Βραζιλία, όμως μια μικρή λάθος εκτίμηση και το σημείο απογείωσης δεν του έδωσαν την ταχύτητα που χρειαζόταν. Καθώς βρισκοταν στον αέρα ένιωσε ότι κάτι πήγαινε στραβά — αλλά ήταν ήδη αργά, όπως είπε αργότερα: «Δεν υπήρχε επιστροφή».

Σε κλάσματα δευτερολέπτου, τα πόδια του χτυπούν με δύναμη στον βράχο, το σώμα του περιστρέφεται ανεξέλεγκτα με 240 χλμ/ώρα και το κεφάλι του κοπανάει πάνω στην πλαγιά. Ο Kirill χάνει τις αισθήσεις του και πέφτει για εκατοντάδες μέτρα προς το έδαφος.

Σύμφωνα με την DailyMail όταν οι διασώστες προσπάθησαν να τον φτάσουν, πίστεψαν ότι θα βρουν πτώμα. Αντί γι’ αυτό, τον εντόπισαν ζωντανό, αιμόφυρτο και βαριά χτυπημένο μέσα σε έναν θάμνο. Είχε κάταγμα οφθαλμικού κόγχου, σπασμένη μύτη, θλάση στον εγκέφαλο, σπασμένα πλευρά, τραυματισμένο πνεύμονα, κάταγμα ωμοπλάτης και σοβαρή ζημιά σε ιστούς.

Ελικόπτερο δεν μπορούσε να φτάσει στο σημείο. Έτσι, η κοπέλα του και πέντε άγνωστοι που τον είχαν γνωρίσει μόλις εκείνη τη μέρα τον κουβάλησαν στα χέρια για έξι εξαντλητικές ώρες μέχρι να φτάσουν σε ασφαλές σημείο. Χάρη στη γρήγορη σκέψη και την ανιδιοτελή βοήθειά τους, ο Kirill λέει πως είναι ζωντανός σήμερα.

«Αυτό είναι το κομμάτι για το οποίο είμαι πιο ευγνώμων. Ζω χάρη σε αυτούς τους ανθρώπους»

Μετά το ατύχημα αποκάλυψε ότι μέχρι σήμερα παλεύει με τη διπλωπία ενώ έχει χάσει και μεγάλο μέρος της μνήμης του. 'Οπως παραδέχτηκε αν και έχει ολοκληρώσει περίπου 600 base jumps, αυτή η μικρή στιγμή ήταν αρκετή για να τον φέρει ένα βήμα πριν τον θάνατο.