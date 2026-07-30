Βραζιλία: Βίντεο-σοκ από την κατάρρευση τοίχου στο Ρίο - Πέντε νεκροί από τους θυελλώδεις ανέμους

Σκηνές χάους εκτυλίχθηκαν στο Ρίο ντε Τζανέιρο στη Βραζιλία και σε περιοχές της πολιτείας του Σάο Πάολο, όπου θυελλώδεις άνεμοι που ξεπέρασαν τα 100 χλμ./ώρα προκάλεσαν εκτεταμένες καταστροφές, αφήνοντας πίσω τους πέντε νεκρούς, έναν αγνοούμενο και σοβαρά προβλήματα στις μεταφορές και την ηλεκτροδότηση.

Βίντεο-σοκ από κάμερα ασφαλείας καταγράφει τη στιγμή που τοίχος καταρρέει στην περιοχή Σάντα Τερέζα, στο κέντρο του Ρίο ντε Τζανέιρο, παρασύροντας ανθρώπους και ένα σταθμευμένο αυτοκίνητο. Από την κατάρρευση έχασαν τη ζωή τους δύο άτομα, ενώ λίγα δευτερόλεπτα νωρίτερα ένας άνδρας και μια ομάδα εφήβων είχαν περάσει από το σημείο.

🚨 IMAGENS FORTES - Um vídeo de câmera de segurança mostra o momento da queda de um muro em Santa Teresa, na região Central do Rio, na tarde desta quarta-feira (29) durante uma forte ventania com rajadas de mais de 100 km/h. Duas pessoas morreram no desabamento, que também… pic.twitter.com/uZuZYg0Lsi — g1 (@g1) July 29, 2026

Σύμφωνα με την Πυροσβεστική, οι ισχυρές ριπές ανέμου προκλήθηκαν από την έλευση ψυχρού μετώπου από τον Ατλαντικό. Παράλληλα, ένας ψαράς εξακολουθεί να αγνοείται στην περιοχή Κόστα Βέρντε του Ρίο.

Χάος σε δρόμους, αεροδρόμια και μέσα μεταφοράς

Οι θυελλώδεις άνεμοι προκάλεσαν την πτώση περισσότερων από 90 δέντρων στο Ρίο, ενώ αρκετές συνοικίες έμειναν χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα για ώρες. Η κυκλοφορία διακόπηκε σε πολλούς δρόμους, ενώ τα τρία δίκτυα του μετρό ακινητοποιήθηκαν την ώρα αιχμής, αφήνοντας χιλιάδες επιβάτες εγκλωβισμένους.

Προβλήματα καταγράφηκαν και στις αεροπορικές μεταφορές. Το αεροδρόμιο Σάντος Ντουμόν, που εξυπηρετεί κυρίως πτήσεις εσωτερικού στο Ρίο, ανέστειλε τη λειτουργία του για περίπου δύο ώρες, ενώ επηρεάστηκαν και πτήσεις στα μεγάλα αεροδρόμια του Ρίο και του Σάο Πάολο.

Νεκρός άστεγος από πτώση δέντρου

Στην πόλη Σάντος, στην πολιτεία του Σάο Πάολο, όπου οι άνεμοι έφτασαν τα 111 χλμ./ώρα, ένας άστεγος έχασε τη ζωή του όταν καταπλακώθηκε από δέντρο που ξεριζώθηκε λόγω της κακοκαιρίας.

Παράλληλα, οι παραλίες της Κοπακαμπάνα και της Ιπανέμα εκκενώθηκαν μέσα σε λίγα λεπτά, καθώς οι ισχυρές ριπές σήκωσαν σύννεφα άμμου και παρέσυραν ομπρέλες, ξαπλώστρες και εξοπλισμό των λουομένων.

Οι αρχές παραμένουν σε επιφυλακή, καθώς τα έντονα καιρικά φαινόμενα αναμένεται να συνεχιστούν και τις επόμενες ώρες.