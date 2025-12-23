«Βράζουν» στην Άγκυρα για την τριμερή σύνοδο: «Συμμαχία του κακού με στόχο την Τουρκία»

Συνεχίζονται για δεύτερη ημέρα στην Τουρκία οι σφοδρές αντιδράσεις για την τριμερή σύνοδο Ελλάδας Κύπρου και Ισραήλ, στην οποία επιβεβαιώθηκε η στρατηγική εμβάθυνση των σχέσεων με φόντο την συνεργασία για την ασφάλεια και την ενέργεια.

Σύσσωμος ο φιλοκυβερνητικός Τύπος «διαβάζει» την τριμερή σύνοδο ως μια συμμαχία του κακού που έχει κοινό παρονομαστή το αντιτουρκικό αίσθημα, ενώ ιδιαίτερο εκνευρισμό προκάλεσε η αιχμή του Μπέντζαμιν Νετανιάχου, περί «αναβίωσης αυτοκρατοριών».

Οργή στα τουρκικά ΜΜΕ

Ενδεικτικά τα τουρκικά μέσα ενημέρωσης αναφέρουν:

Hurriyet

«Έλληνες και Κύπριοι ηγέτες επισκέφθηκαν τον Νετανιάχου... Τους ένωσε το αντιτουρκικό αίσθημα».

«Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Νετανιάχου, ενοχλημένος από την αυξανόμενη επιρροή της Τουρκίας στην Ανατολική Μεσόγειο, συναντήθηκε χθες στην Ιερουσαλήμ για τριμερή σύνοδο κορυφής με τον Έλληνα πρωθυπουργό Μητσοτάκη και τον ηγέτη της ελληνοκυπριακής διοίκησης, Χριστοδουλίδη. Οι Έλληνες και οι Κύπριοι επιδιώκουν να αυξήσουν τη στρατιωτική συνεργασία με το Ισραήλ και στοχεύουν επίσης να εξασφαλίσουν έναν ρόλο στη σχεδιαζόμενη δύναμη στη Γάζα».

Hurriyet

Sabah

«Συσπειρώθηκαν κατά της Τουρκίας», γράφει η εφημερίδα Sabah.

«Το Ισραήλ, το οποίο έχει μετατρέψει την περιοχή σε θύελλα πυρός με τις άνομες ενέργειές του, επιδιώκει να σχηματίσει «συμμαχία» με την Ελλάδα και την ελληνοκυπριακή διοίκηση. Κύριος στόχος της συνόδου κορυφής που πραγματοποιήθηκε στην κατεχόμενη Ιερουσαλήμ ήταν η Τουρκία».

«Κοινοί λογαριασμοί στο ‘τρίγωνο του κακού’»

«Την ώρα που τουρκική αντιπροσωπεία επισκεπτόταν την Δαμασκό, οι ηγέτες της Ελλάδας, της ‘Νότιας Κύπρου’ και του Ισραήλ συναντήθηκαν στην Ιερουσαλήμ. Η συμμαχία σχηματίστηκε εναντίον της Τουρκίας, χρησιμοποιώντας όρους όπως ‘στρατηγική εξισορρόπηση’».

Haber 7

«Ισραήλ, Κύπρος και Ελλάδα σχηματίζουν αντιτουρκική συμμαχία: Ο Νετανιάχου εξαπολύει μια απαίσια απειλή!», τονίζει η Haber.

Yeni Safak

«Ο Νετανιάχου αποκάλυψε τις πραγματικές του προθέσεις: Συντάχθηκε με την Ελλάδα και την Κύπρο και στοχοποίησε την Τουρκία», σημειώνει η Yeni Safak.