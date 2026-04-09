Απίστευτο: 250 σκυλιά ζούσαν στριμωγμένα σε σπίτι – Σοκάρουν οι εικόνες

Μια βρετανική οργάνωση προστασίας των ζώων ανακοίνωσε ότι πρόσφατα διέσωσε 250 σκύλους που ήταν στριμωγμένοι μέσα σε ένα σπίτι στο Ηνωμένο Βασίλειο, μια ανακάλυψη τόσο απίστευτη που ορισμένοι χρήστες του διαδικτύου πίστεψαν ότι μια φωτογραφία που τραβήχτηκε από έναν διασώστη από το σπίτι ήταν προϊόν Τεχνητής Νοημοσύνης.



Η εικόνα δείχνει δεκάδες κανίς, τα περισσότερα μπεζ, στριμωγμένα σε ένα σαλόνι, με τα κεφάλια τους στραμμένα προς τον φωτογράφο.



Οι διασώστες κλήθηκαν από τους ιδιοκτήτες, οι οποίοι δεν υπέφεραν άλλο την κατάσταση.



«Ο αριθμός των σκύλων και οι συνθήκες διαβίωσής τους έγινε γρήγορα μη διαχειρίσιμος εξαιτίας ιδιαίτερα δύσκολων οικογενειακών συνθηκών», τόνισε η οργάνωση RSPCA σε ανακοίνωση που δημοσιεύθηκε την Μεγάλη Τετάρτη.



Δεν παρείχε λεπτομέρειες για τους ιδιοκτήτες, αλλά ανέφερε ότι ήταν «πολύ ευάλωτοι» άνθρωποι.