Βρετανία: Απορρίφθηκε η απαγόρευση social media για παιδιά κάτω των 16

Η πρόταση για πλήρη απαγόρευση της χρήσης μέσων κοινωνικής δικτύωσης από παιδιά κάτω των 16 ετών, που είχε ενταχθεί στο νομοσχέδιο για την ευημερία των παιδιών και τα σχολεία, απορρίφθηκε από τη Βουλή των Κοινοτήτων. Η τροπολογία είχε εγκριθεί νωρίτερα από τη Βουλή των Λόρδων και βασιζόταν στο παράδειγμα της Αυστραλίας, η οποία έχει ήδη επιβάλει αντίστοιχη απαγόρευση.

Η κυβέρνηση υποστήριξε ότι μια γενική απαγόρευση θα μπορούσε να ωθήσει τα παιδιά σε λιγότερο ελεγχόμενες περιοχές του διαδικτύου. Αντί για αυτό, το νομοσχέδιο προβλέπει ευέλικτους περιορισμούς, δίνοντας στην υπουργό Τεχνολογίας τη δυνατότητα να επιβάλει όρια ηλικίας στις πλατφόρμες, να περιορίσει λειτουργίες που θεωρούνται εθιστικές, όπως η αυτόματη αναπαραγωγή βίντεο, και να ελέγχει τη χρήση VPN από ανηλίκους.

MPs reject ban on social media for under-16s -

Parliament voted 307 to 173, majority 134, against proposed change to children’s wellbeing and schools bill, brought forward by Conservative peer and former minister John Nash.

The Guardian https://t.co/j8LoGNr288 via @GoogleNews — Doctor D 🕊🧓⌛🛸🌌☮ (@drjdove) March 10, 2026

Αντιδράσεις και διαφωνίες

Η κυβέρνηση Στάρμερ ανακοίνωσε ότι θα προχωρήσει σε διαβούλευση για πιθανούς περιορισμούς, χωρίς όμως να δεσμευτεί σε πλήρη απαγόρευση.

Η σκιώδης υπουργός Παιδείας των Συντηρητικών, Λόρα Τροτ, χαρακτήρισε την κατάσταση «επείγουσα», επικαλούμενη στοιχεία που δείχνουν ότι το 40% των παιδιών εκτίθεται σε ακατάλληλο περιεχόμενο μέσω κινητών ακόμη και κατά τη διάρκεια του σχολείου.

Οι Φιλελεύθεροι Δημοκράτες κατηγόρησαν το Λονδίνο για έλλειψη σαφών δεσμεύσεων για την προστασία των παιδιών στο διαδίκτυο, ενώ πάνω από 100 βουλευτές των Εργατικών επέλεξαν να απέχουν από την ψηφοφορία.

Σχόλια οργανώσεων και ειδικών

Υποστηρικτές της απαγόρευσης των social media για παιδιά κάτω των 16 υποστηρίζουν ότι οι πλατφόρμες εκθέτουν συστηματικά τους ανηλίκους σε επιβλαβές περιεχόμενο, όπως αναφέρει ο Guardian.

Παράλληλα, οργανώσεις για την προστασία των παιδιών προειδοποιούν ότι μια πλήρης απαγόρευση θα μπορούσε να ωθήσει τους νέους σε πιο ανεξέλεγκτες πλατφόρμες, καθιστώντας δυσκολότερο τον έλεγχο και την προστασία τους.