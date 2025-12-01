Συνταξιοδοτήθηκε πρόωρα για να αποφύγει ΕΔΕ για άσεμνες φωτογραφίες που έστειλε σε συνάδελφό του

Ένας υψηλόβαθμος αστυνομικός της Greater Manchester Police (GMP) έφυγε από την υπηρεσία μόλις λίγες ώρες πριν από την έναρξη πειθαρχικής ακρόασης, κατά την οποία εξετάζονταν κατηγορίες ότι έστελνε φωτογραφίες του πέους του σε νεαρή συνάδελφο.

Ο πρώην διοικητής της μονάδας της GMP στην περιοχή Tameside, κρίθηκε ένοχος με την κατηγορία της ανάρμοστης συμπεριφοράς και, αν δεν είχε συνταξιοδοτηθεί πρόωρα, θα απολυόταν άμεσα. Κατά την ακρόαση, ο δικηγόρος της νεαρής αστυνομικού ανέφερε ότι ο πρώην διοικητής είχε αποκτήσει τον προσωπικό αριθμό τηλεφώνου της και της έστελνε μηνύματα με σεξουαλικό περιεχόμενο ενώ εκείνη του είχε ζητήσει να σταματήσει.

Σύμφωνα με τοπικό μέσο, ο κατηγορούμενος έστελνε άσεμνες φωτογραφίες όπως επίσης και του προσώπου του χωρίς να του ζητηθούν ενώ δε δίστασε να δώσει προαγωγή στη νεαρή κοπέλα χωρίς εκείνη να έχει κάνει κάποια αίτηση.

Η πειθαρχική επιτροπή διαπίστωσε ότι η συμπεριφορά του παραβίαζε τα επαγγελματικά πρότυπα της εντιμότητας, του σεβασμού και του καθήκοντος και ότι υπήρχε σαφής κατάχρηση της θέσης του. Η επιτροπή συνέστησε επίσης την προσθήκη του ονόματός του στη «λίστα αποκλεισμού» του φορέα εκπαίδευσης και αξιολόγησης αστυνομικών, ώστε να μην μπορεί να επιστρέψει ποτέ στην αστυνομία.

Μάλιστα η πρόεδρος της επιτροπής σημείωσε ότι υπήρχε «ανισορροπία δυνάμεων» μεταξύ του κατηγορούμενου και της γυναίκας αφού «καταχράστηκε τη θέση του» για να της προσφέρει προαγωγή. Η συμπεριφορά του ήταν «σεξουαλικά υποκινούμενη καθ' όλη τη διάρκεια» και επιδίωκε μια «σεξουαλική και ακατάλληλη σχέση» για «μεγάλο χρονικό διάστημα», ανέφερε μεταξύ άλλων.

Κατά την ακρόαση τονίστηκε ότι, παρότι ο πρώην αστυνομικός είχε υπηρετήσει προηγουμένως και είχε στηρίξει θύματα και τις οικογένειές τους, η συμπεριφορά του προκάλεσε ανεπανόρθωτη βλάβη στην καριέρα του. Μέσω του δικηγόρου του, ζήτησε συγγνώμη τόσο προς το θύμα, στους συναδέλφους του, το κοινό και όσους επλήγησαν από τις ενέργειές του.