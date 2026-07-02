Βρετανία: Νάρκωναν και κακοποιούσαν γυναίκες, εντοπίστηκε διεθνές δίκτυο -Υπόθεση που θυμίζει Πελικό

Σε μια εκτεταμένη και συντονισμένη επιχείρηση προχωρούν οι αρχές επιβολής του νόμου και οι εισαγγελικές αρχές στο Ηνωμένο Βασίλειο, με στόχο την αντιμετώπιση οργανωμένων δικτύων σεξουαλικής κακοποίησης, ενδοοικογενειακής βίας και διαδικτυακής εκμετάλλευσης.

Οκτώ άτομα συνελήφθησαν στο πλαίσιο της υπόθεσης, η οποία θυμίζει έντονα εκείνη της Γαλλίδας Ζιζέλ Πελικό, την οποία ο πρώην σύζυγός της νάρκωνε και προσκαλούσε άγνωστους άνδρες να τη βιάσουν, εν αγνοία της, επί σχεδόν μία δεκαετία. Μετά τη δίκη του Ντομινίκ Πελικό το 2025, αποκαλύφθηκαν πλήθος παρόμοιων περιστατικών στην Ευρώπη, κυρίως στη Γερμανία και την Ολλανδία.

Επίσης, άλλες 14 ξεχωριστές έρευνες βρίσκονται σε εξέλιξη εντός και εκτός Βρετανίας. Μέχρι στιγμής, οι αστυνομικές αρχές έχουν εντοπίσει περισσότερα από 270 πρόσωπα που συνδέονται με ένα διαδικτυακό φόρουμ αφιερωμένο σε αυτού του είδους τα εγκλήματα, γεγονός που αναδεικνύει τη μεγάλη έκταση του φαινομένου.



Η NCA, αρμόδια για την αντιμετώπιση του οργανωμένου διεθνούς εγκλήματος και σοβαρών αδικημάτων, αποκάλυψε ένα δίκτυο που αποτελείται κυρίως από άνδρες οι οποίοι φέρονται να συμμετείχαν σε οργανωμένες σεξουαλικές επιθέσεις εναντίον γυναικών υπό την επήρεια ουσιών.

Σύμφωνα με τη National Crime Agency (NCA), η νέα κοινή πρωτοβουλία στοχεύει στην αντιμετώπιση ενός εξελισσόμενου φαινομένου οργανωμένης εγκληματικότητας, το οποίο εκδηλώνεται τόσο σε φυσικό επίπεδο όσο και στο διαδίκτυο. Οι αρχές κάνουν λόγο για δίκτυα που συνδέονται με σοβαρά σεξουαλικά αδικήματα, κακοποιητικές συμπεριφορές και συστηματική διαδικτυακή διάδοση υλικού κακοποίησης.