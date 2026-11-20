Σε μια νέα σελίδα στις σχέσεις τους, σχεδόν έξι χρόνια μετά το Brexit, γυρίζουν Βρετανία και Ευρωπαϊκή Ένωση, συμφωνώντας σε ένα πακέτο μέτρων που φιλοδοξεί να περιορίσει τις οικονομικές και κοινωνικές συνέπειες της αποχώρησης του Ηνωμένου Βασιλείου από την ευρωπαϊκή οικογένεια. Η συμφωνία καλύπτει το εμπόριο τροφίμων, την αγορά άνθρακα και την κινητικότητα των νέων, ενώ ανοίγει ξανά τον δρόμο για εκπαιδευτικές ανταλλαγές μέσω του Erasmus+.

Το μεγάλο αγκάθι, ωστόσο, παραμένει το κόστος των πανεπιστημιακών σπουδών για τους Ευρωπαίους φοιτητές στη Βρετανία. Οι δύο πλευρές δεν κατέληξαν σε οριστική συμφωνία για τα δίδακτρα, αλλά συμφώνησαν να συνεχίσουν τις διαπραγματεύσεις μέσα στους επόμενους έξι μήνες.

Η κυβέρνηση του Άντι Μπέρναμ ανακοίνωσε στις 20 Νοεμβρίου ότι οι διαπραγματεύσεις για το βασικό πακέτο έχουν ολοκληρωθεί. Οι ημερομηνίες εφαρμογής των συμφωνιών θα αποτυπωθούν σε κοινή δήλωση Βρετανίας – ΕΕ, η οποία αναμένεται να δημοσιοποιηθεί μετά τη σύνοδο κορυφής στις Βρυξέλλες.

Σύμφωνα με το Reuters και το RTE, οι τρεις βασικοί πυλώνες είναι η συμφωνία για τα αγροδιατροφικά προϊόντα, η σύνδεση των συστημάτων εμπορίας δικαιωμάτων εκπομπών ρύπων και το πρόγραμμα κινητικότητας νέων. Παράλληλα, η Βρετανία επιστρέφει στο Erasmus+ από το 2027.

Το μεγάλο αγκάθι: Τα δίδακτρα των Ευρωπαίων φοιτητών

Το πιο κρίσιμο ζήτημα για χιλιάδες νέους σε όλη την ΕΕ -αναμέσά τους και στην Ελλάδα- που επιθυμούν να σπουδάσουν σε βρετανικά πανεπιστήμια είναι το ύψος των διδάκτρων.

Πριν από το Brexit, οι φοιτητές από τις χώρες της ΕΕ αντιμετωπίζονταν ως Βρετανοί και κατέβαλλαν τα ίδια δίδακτρα με τους εγχώριους φοιτητές. Μετά την αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου από την ΕΕ, έχασαν αυτό το καθεστώς και εντάχθηκαν στην κατηγορία των διεθνών φοιτητών, με σημαντικά υψηλότερες χρεώσεις.

Σήμερα, τα δίδακτρα για τους Ευρωπαίους φοιτητές μπορούν να φτάσουν περίπου τις 30.000 λίρες ετησίως, έναντι περίπου 9.000 λιρών που καταβάλλουν οι Βρετανοί για προπτυχιακές σπουδές στην Αγγλία.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση επιδίωκε την αποκατάσταση της ίσης μεταχείρισης, ζητώντας οι Ευρωπαίοι φοιτητές να πληρώνουν τα λεγόμενα home fees, δηλαδή τα δίδακτρα που ισχύουν για τους Βρετανούς. Το Λονδίνο, ωστόσο, αντιδρούσε στην πλήρη εξίσωση, προκρίνοντας μια ενδιάμεση λύση με σημαντικά μειωμένα δίδακτρα, χωρίς να φτάνουν στο επίπεδο των εγχώριων χρεώσεων.

Τελικά, οι δύο πλευρές συμφώνησαν να συνεχίσουν τις διαπραγματεύσεις για έξι μήνες, προκειμένου να καταλήξουν σε συμπληρωματική συμφωνία.

Η διαφορά έχει ιδιαίτερη σημασία, καθώς η αύξηση του κόστους φοίτησης μετά το Brexit οδήγησε σε μεγάλη υποχώρηση των Ευρωπαίων φοιτητών στα βρετανικά πανεπιστήμια. Σύμφωνα με το Migration Observatory του Πανεπιστημίου της Οξφόρδης, οι νέες εγγραφές φοιτητών από την ΕΕ μειώθηκαν κατά 57% μεταξύ των ακαδημαϊκών ετών 2020-2021 και 2023-2024.

Παράλληλα, παραμένει ανοιχτό το ερώτημα εάν η τελική έγκριση των επιμέρους συμφωνιών από την ευρωπαϊκή πλευρά θα εξαρτηθεί από την επίλυση του ζητήματος των διδάκτρων. Το Λονδίνο υποστηρίζει ότι οι βασικές διαπραγματεύσεις έχουν ολοκληρωθεί, ενώ η Ευρωπαϊκή Επιτροπή επιμένει στη σύνδεση της εκπαιδευτικής εκκρεμότητας με την ολοκλήρωση της διαδικασίας.

British Prime Minister Andy Burnham, European Commission President Ursula von der Leyen and European Council President Antonio Costa attend a plenary session as part of the EU-UK summit in Brussels, Belgium, November 20, 2026. REUTERS/Yves Herman

Κοινή δήλωση με χρονοδιάγραμμα εφαρμογής

Η κοινή δήλωση των δύο πλευρών αποτελεί το επόμενο σημαντικό βήμα μετά την πολιτική συμφωνία. Όπως ανακοίνωσε η Ντάουνινγκ Στριτ, στο κείμενο θα περιλαμβάνονται οι ημερομηνίες έναρξης ισχύος των τριών βασικών συμφωνιών, για την κινητικότητα των νέων, το εμπόριο αγροδιατροφικών προϊόντων και τη σύνδεση των αγορών άνθρακα.

Η δημοσιοποίησή της έχει ιδιαίτερη σημασία, καθώς θα αποσαφηνίσει το πλαίσιο εφαρμογής των δεσμεύσεων και τις διαδικασίες που θα ακολουθήσουν.

Η συμφωνία για τα δίδακτρα, αντίθετα, παραμένει αντικείμενο ξεχωριστής διαπραγμάτευσης, με χρονικό ορίζοντα έξι μηνών. Επομένως, η πολιτική ολοκλήρωση του πακέτου δεν σημαίνει ότι έχουν διευθετηθεί όλες οι λεπτομέρειες ή ότι όλες οι συμφωνίες τίθενται αυτομάτως σε ισχύ.

Πάντως ο βρετανός πρωθυπουργός Άντι Μπέρναμ και οι ευρωπαίοι αξιωματούχοι χαιρέτισαν σήμερα στις Βρυξέλλες την προσέγγιση ανάμεσα στο Ηνωμένο Βασίλειο και την Ευρωπαϊκή Ένωση, που σηματοδοτήθηκε από μια συμφωνία σε πρώτα συγκεκριμένα μέτρα.

«Είναι μια ωραία ημέρα για τη Βρετανία» και «για την Ευρώπη», δήλωσε ο Μπέρναμ χαιρετίζοντας μια «ιστορική συμφωνία», ενώ η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν έκανε λόγο για μια «καμπή» στις σχέσεις με το Λονδίνο, δέκα χρόνια μετά το δημοψήφισμα για το Brexit.

100.000 νέοι θα μπορούν να ζουν και να εργάζονται στην άλλη πλευρά της Μάγχης

Ένα από τα σημαντικότερα αποτελέσματα της συμφωνίας αφορά τη δημιουργία ενός νέου προγράμματος κινητικότητας, του Youth Experience Scheme (YES). Το πρόγραμμα θα δίνει τη δυνατότητα σε έως και 100.000 νέους από την ΕΕ να μετακινούνται στη Βρετανία και σε αντίστοιχο αριθμό Βρετανών να ζουν σε κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Οι συμμετέχοντες θα μπορούν να παραμείνουν στην άλλη πλευρά της Μάγχης για διάστημα έως τριών ετών, με δυνατότητα εργασίας, σπουδών και άλλων δραστηριοτήτων.

Η συμφωνία αποτελεί σημαντική υποχώρηση του Λονδίνου, το οποίο αρχικά επιδίωκε να περιορίσει στις 50.000 τις θέσεις για Ευρωπαίους νέους. Τελικά αποδέχθηκε διπλάσιο αριθμό, προκειμένου να επιτευχθεί συμβιβασμός με τις Βρυξέλλες.

Το πρόγραμμα δεν επαναφέρει την ελεύθερη κυκλοφορία που ίσχυε πριν από το Brexit. Θα λειτουργεί με συγκεκριμένο ανώτατο αριθμό συμμετεχόντων, ηλικιακά κριτήρια και χρονικούς περιορισμούς.

Σύμφωνα με το Euronews, στόχος είναι να τεθεί πλήρως σε λειτουργία το αργότερο έως τον Ιανουάριο του 2030.

AI

Επιστροφή στο Erasmus+ από την 1η Ιανουαρίου 2027

Μία από τις πιο ουσιαστικές αλλαγές για την εκπαιδευτική κοινότητα είναι η επιστροφή του Ηνωμένου Βασιλείου στο ευρωπαϊκό πρόγραμμα Erasmus+.

Η συμμετοχή της Βρετανίας θα ξεκινήσει την 1η Ιανουαρίου 2027, αποκαθιστώντας έναν σημαντικό δίαυλο ανταλλαγών φοιτητών, εκπαιδευομένων και νέων επαγγελματιών που είχε διακοπεί μετά το Brexit.

Η εξέλιξη αναμένεται να διευκολύνει τις ανταλλαγές μεταξύ βρετανικών και ευρωπαϊκών πανεπιστημίων, καθώς και τη συμμετοχή σε προγράμματα επαγγελματικής κατάρτισης.

Είναι σημαντικό, ωστόσο, να διαχωριστεί το Erasmus+ από το νέο πρόγραμμα κινητικότητας. Το πρώτο αφορά εκπαιδευτικές ανταλλαγές και κατάρτιση, ενώ το Youth Experience Scheme δημιουργεί ένα ευρύτερο πλαίσιο προσωρινής διαμονής, εργασίας και σπουδών.

Η επιστροφή στο Erasmus+ δεν σημαίνει αυτομάτως ότι οι Ευρωπαίοι φοιτητές θα αποκτήσουν και πάλι το καθεστώς των εγχώριων διδάκτρων στα βρετανικά πανεπιστήμια. Αυτό παραμένει ξεχωριστό και ανοιχτό ζήτημα.

Λιγότερη γραφειοκρατία και έλεγχοι στο εμπόριο τροφίμων

Στο οικονομικό σκέλος, η συμφωνία για τα αγροδιατροφικά προϊόντα αποτελεί έναν από τους σημαντικότερους πυλώνες του νέου πακέτου.

Βρετανία και ΕΕ συμφώνησαν να ευθυγραμμίσουν τους υγειονομικούς και φυτοϋγειονομικούς κανόνες τους (SPS), περιορίζοντας σημαντικά τους ελέγχους και τα πιστοποιητικά που απαιτούνται για τη διακίνηση τροφίμων, ζώων, φυτών και συναφών προϊόντων.

Στην πράξη, η συμφωνία θα διευκολύνει τις εξαγωγές και εισαγωγές προϊόντων όπως κρέας, τυριά, φρούτα, λαχανικά και σπόροι, μειώνοντας το διοικητικό κόστος και τις καθυστερήσεις στα σύνορα.

Η βρετανική κυβέρνηση εκτιμά ότι η συμφωνία θα μπορούσε να προσθέσει έως και 5,1 δισ. λίρες ετησίως στην οικονομία της χώρας.

Η εφαρμογή της προβλέπεται από την 1η Μαρτίου 2028. Το Λονδίνο θα πρέπει, στο πλαίσιο αυτό, να ευθυγραμμίζεται με τους σχετικούς ευρωπαϊκούς κανόνες, χωρίς όμως να αποκτά δικαίωμα ψήφου στη διαμόρφωσή τους.

Σύνδεση των αγορών άνθρακα – Τι κερδίζουν οι επιχειρήσεις

Ένας ακόμη βασικός πυλώνας είναι η σύνδεση των συστημάτων εμπορίας δικαιωμάτων εκπομπών ρύπων της Βρετανίας και της ΕΕ.

Η εξέλιξη αυτή αναμένεται να μειώσει το κόστος για τις επιχειρήσεις και να περιορίσει τα εμπόδια στο εμπόριο, ιδιαίτερα σε ενεργοβόρους κλάδους όπως ο χάλυβας και το αλουμίνιο.

Παράλληλα, η σύνδεση των δύο αγορών θα επιτρέψει την εξαίρεση των προϊόντων που καλύπτονται από τη συμφωνία από τις αντίστοιχες επιβαρύνσεις των μηχανισμών συνοριακής προσαρμογής άνθρακα (CBAM).

Πρόκειται για έναν μηχανισμό που επιβάλλει κόστος στις εισαγωγές συγκεκριμένων προϊόντων υψηλού ανθρακικού αποτυπώματος, ώστε να αποφεύγεται ο αθέμιτος ανταγωνισμός εις βάρος των ευρωπαϊκών επιχειρήσεων που υπόκεινται σε αυστηρότερους περιβαλλοντικούς κανόνες.

Η βρετανική κυβέρνηση υπολογίζει ότι η συμφωνία θα μπορούσε να προσθέσει έως και 3,8 δισ. λίρες ετησίως στην οικονομία της.

Το «Made in Europe» και οι εκκρεμότητες

Παρά τη συμφωνία, παραμένουν διαφορές για τη μελλοντική βιομηχανική συνεργασία.

Το Λονδίνο επιδιώκει πρόσβαση στο ευρωπαϊκό πλαίσιο «Made in Europe», το οποίο αποσκοπεί στην ενίσχυση της ευρωπαϊκής παραγωγής και στην προστασία της βιομηχανίας από τον διεθνή ανταγωνισμό.

Μια τέτοια εξέλιξη θα μπορούσε να προσφέρει σημαντικά οφέλη στη βρετανική αυτοκινητοβιομηχανία και σε άλλους παραγωγικούς κλάδους, επιτρέποντας στις επιχειρήσεις της χώρας να συμμετέχουν σε ευρωπαϊκά προγράμματα και δημόσιες συμβάσεις.

Ωστόσο, οι Βρυξέλλες ζητούν από τη Βρετανία να ευθυγραμμιστεί με συγκεκριμένα ευρωπαϊκά εμπορικά μέτρα, μεταξύ άλλων σε σχέση με τις εισαγωγές κινεζικών ηλεκτρικών και υβριδικών αυτοκινήτων. Η τελική έκταση αυτής της συνεργασίας παραμένει αντικείμενο περαιτέρω διαπραγματεύσεων.

Επαναπροσέγγιση χωρίς επιστροφή στην ΕΕ

Η νέα συμφωνία δεν σημαίνει ότι η Βρετανία επιστρέφει στην Ευρωπαϊκή Ένωση ή στην ενιαία αγορά.

Η κυβέρνηση του Λονδίνου εξακολουθεί να αποκλείει την επανένταξη στην ΕΕ, την τελωνειακή ένωση και την αποκατάσταση της ελεύθερης κυκλοφορίας. Επιδιώκει, αντίθετα, μια στενότερη οικονομική και πολιτική σχέση με επιλεκτική ευθυγράμμιση με τους ευρωπαϊκούς κανόνες, εκεί όπου αυτό εξυπηρετεί τα βρετανικά συμφέροντα.

Για την Ευρωπαϊκή Ένωση, η συμφωνία ενισχύει τη συνεργασία με μια μεγάλη ευρωπαϊκή οικονομία σε μια περίοδο αυξημένων γεωπολιτικών και εμπορικών προκλήσεων. Για το Λονδίνο, αποτελεί προσπάθεια να περιορίσει το κόστος του Brexit χωρίς να ανατρέψει την πολιτική επιλογή της αποχώρησης.

Το πραγματικό τεστ, πάντως, θα είναι η εφαρμογή των συμφωνιών και η επίλυση του ζητήματος των διδάκτρων, που εξακολουθεί να αποτελεί το μεγαλύτερο εμπόδιο για την πλήρη αποκατάσταση των εκπαιδευτικών δεσμών των δύο πλευρών.

Πηγές: Reuters, rte