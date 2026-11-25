Εκστρατεία κατά της επανένταξης του Ηνωμένου Βασιλείου στην Ευρωπαϊκή Ένωση παρουσίασε ο επικεφαλής του Reform UK και πρωταγωνιστής του Brexit, Νάιτζελ Φάρατζ, σύμφωνα με το Skynews.

Η καμπάνια «Keep Britain Out»

Η πρωτοβουλία, με την ονομασία «Keep Britain Out», ξεκίνησε λίγες ημέρες μετά τη σύνοδο κορυφής των Βρυξελλών, όπου η κυβέρνηση του Άντι Μπέρναμ συμφώνησε με την ΕΕ σε στενότερη συνεργασία στο εμπόριο τροφίμων, στην κινητικότητα των νέων και στην εμπορία δικαιωμάτων εκπομπών άνθρακα.

Την εκστρατεία παρουσίασε μαζί με τον Φάρατζ ο επιχειρηματίας Άρον Μπανκς, συνιδρυτής της Leave.EU, μιας από τις οργανώσεις που στήριξαν την έξοδο της χώρας από την ΕΕ στο δημοψήφισμα του 2016. Η πρωτοβουλία καλεί τους υποστηρικτές της να υπογράψουν κείμενο δέκα δεσμεύσεων, το οποίο έχει ήδη υπογράψει ο Φάρατζ. Σύμφωνα με βρετανικά μέσα ενημέρωσης, η υπογραφή του κειμένου ενδέχεται να αποτελέσει προϋπόθεση για τη στήριξη υποψηφίων βουλευτών από την εκστρατεία.

Τι είπε ο Μπέρναμ για ένα νέο δημοψήφισμα

Η συζήτηση αναζωπυρώθηκε τη Δευτέρα στη Βουλή των Κοινοτήτων. Απαντώντας σε ερώτηση του Συντηρητικού βουλευτή Μπέρναρντ Τζένκιν, ο Μπέρναμ είπε ότι θα ήταν «αδιανόητο» για οποιονδήποτε πρωθυπουργό να επιχειρήσει την επανένταξη του Ηνωμένου Βασιλείου στην ΕΕ χωρίς δημοψήφισμα. Η απάντησή του αφορούσε τη διαδικασία που θα έπρεπε να ακολουθηθεί σε περίπτωση που ετίθετο ζήτημα επανένταξης.

Ο Φάρατζ δήλωσε ότι ελπίζει να μη διεξαχθεί νέο δημοψήφισμα και χαρακτήρισε την εκστρατεία «δικλίδα ασφάλειας» για το ενδεχόμενο να τεθεί το ερώτημα στους ψηφοφόρους. «Ιδρυθήκαμε ως Κόμμα του Brexit. Παραμένουμε το Κόμμα του Brexit», είπε. Υποστήριξε επίσης ότι οι νέες συμφωνίες με την ΕΕ, που αναμένεται να κατατεθούν στο βρετανικό Κοινοβούλιο, θα αυξήσουν τη γραφειοκρατία για τις βρετανικές επιχειρήσεις.

Ο Μπανκς ερμήνευσε τη δήλωση Μπέρναμ ως ένδειξη ότι μπορεί να στηθούν ξανά κάλπες και εξέφρασε τη βεβαιότητα ότι οι υποστηρικτές του Brexit θα επικρατούσαν σε μια νέα ψηφοφορία.

Η δεύτερη εκστρατεία κατά της επανένταξης

Ο Μπανκς ανέφερε ότι η «Keep Britain Out» έχει ήδη δωρητές και αναμένει εισφορές από πολίτες. Στην παρουσίαση δεν δημοσιοποιήθηκαν ονόματα ή ποσά. Έκανε επίσης λόγο για σχεδόν δύο εκατομμύρια εγγεγραμμένους χρήστες και 1,5 εκατομμύριο ακολούθους στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, χωρίς να διευκρινίσει πόσοι συνδέονται με τη νέα εκστρατεία και πόσοι προέρχονται από τη Leave.EU.

Η «Keep Britain Out» είναι η δεύτερη πρωτοβουλία κατά της επανένταξης που παρουσιάζεται αυτόν τον μήνα. Είχε προηγηθεί η «Stay Out», με τη στήριξη του πρώην υπουργού των Συντηρητικών Μάικλ Γκόουβ και τη συμμετοχή στελεχών της Vote Leave.