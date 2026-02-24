Βρετανία: Ελεύθερος με εγγύηση ο πρώην πρέσβης Πίτερ Μάντελσον για το σκάνδαλο Έπσταϊν

Ο Πίτερ Μάντελσον, πρώην πρέσβης του Ηνωμένου Βασιλείου στις Ηνωμένες Πολιτείες, αφέθηκε ελεύθερος με εγγύηση μετά τη σύλληψή του στο πλαίσιο έρευνας για κατάχρηση δημόσιου αξιώματος, που σχετίζεται με τους δεσμούς του με τον Τζέφρι Έπσταϊν.

Εκπρόσωπος της Μητροπολιτικής Αστυνομίας του Λονδίνου ανέφερε σε ανακοίνωση: «Άνδρας 72 ετών, ο οποίος συνελήφθη ως ύποπτος για κατάχρηση δημόσιου αξιώματος, αφέθηκε ελεύθερος με εγγύηση εν αναμονή περαιτέρω έρευνας».

Το όνομα του άνδρα δεν αναφέρθηκε, σύμφωνα με την πρακτική της βρετανικής αστυνομίας, ωστόσο ο ύποπτος στην υπόθεση είχε προηγουμένως ταυτοποιηθεί ως ο 72χρονος πρώην διπλωμάτης. Ο Μάντελσον καταγράφηκε σε βίντεο να οδηγείται από το σπίτι του στο Λονδίνο προς όχημα της αστυνομίας από αστυνομικούς με πολιτικά, το απόγευμα της Δευτέρας.

«Αστυνομικοί συνέλαβαν έναν 72χρονο άνδρα ως ύποπτο για κατάχρηση δημόσιου αξιώματος», ανέφερε σε προγενέστερη ανακοίνωσή της η Μητροπολιτική Αστυνομία, σύμφωνα με το Euronews. Οι αρχές είχαν προηγουμένως ερευνήσει αρκετά ακίνητα που συνδέονται με τον πρώην πρέσβη, πρώην υπουργό των Εργατικών και πρώην Ευρωπαίο Επίτροπο, ενώ τηλεοπτικά πλάνα τον έδειχναν να απομακρύνεται με αυτοκίνητο.

Η σύλληψή του σημειώθηκε λίγες ημέρες μετά την κράτηση του τέως πρίγκιπα Άντριου για τους δεσμούς του με τον καταδικασμένο για σεξουαλικά εγκλήματα Τζέφρι Έπσταϊν. Και οι δύο φέρονται να είναι ύποπτοι ότι διαβίβασαν ευαίσθητες κυβερνητικές πληροφορίες στον Έπσταϊν ενώ κατείχαν δημόσια αξιώματα.

Νωρίτερα αυτόν τον μήνα, η αστυνομία ξεκίνησε έρευνα εις βάρος του Μάντελσον, μετά τη δημοσιοποίηση άνω των τριών εκατομμυρίων σελίδων εγγράφων που σχετίζονται με τον Έπσταϊν από το αμερικανικό Υπουργείο Δικαιοσύνης. Στο νεότερο πακέτο εγγράφων αποκαλύφθηκαν επιπλέον λεπτομέρειες για τη σχέση του Μάντελσον με τον ατιμασμένο χρηματοδότη και καταδικασμένο για σεξουαλική εκμετάλλευση ανηλίκων, ο οποίος αυτοκτόνησε στη φυλακή το 2019.

Έρευνα για διαρροή «ευαίσθητων κυβερνητικών πληροφοριών»

Ο Βρετανός πρωθυπουργός Κιρ Στάρμερ διόρισε τον Μάντελσον στη σημαντικότερη διπλωματική θέση της χώρας, τον Δεκέμβριο του 2024, παρά το γεγονός ότι γνώριζε πως είχε διατηρήσει επαφές με τον Έπσταϊν μετά την καταδίκη του τελευταίου το 2008 για σεξουαλικά αδικήματα σε βάρος ανηλίκου.

Ο Στάρμερ απέπεμψε τον Μάντελσον τον Σεπτέμβριο του 2025, όταν ήρθαν στο φως προηγούμενες αποκαλύψεις για τη φιλική τους σχέση.

Τα έγγραφα που δημοσιοποιήθηκαν τον Ιανουάριο περιείχαν ακόμη πιο εκρηκτικές αποκαλύψεις για τους δεσμούς του Μάντελσον με τον Έπσταϊν, τον οποίο είχε αποκαλέσει κάποτε «ο καλύτερός μου φίλος».

Νωρίτερα αυτόν τον μήνα, ο Στάρμερ ζήτησε συγγνώμη από τα θύματα του Έπσταϊν για τον διορισμό του Μάντελσον και κατηγόρησε τον πρώην απεσταλμένο ότι είπε ψέματα σχετικά με την έκταση των σχέσεών του με τον χρηματοδότη κατά τη διαδικασία ελέγχου για την τοποθέτησή του στην Ουάσιγκτον. «Ζητώ συγγνώμη. Συγγνώμη για όσα σας έγιναν, συγγνώμη που τόσοι άνθρωποι με εξουσία σας απογοήτευσαν, συγγνώμη που πίστεψα τα ψέματα του Μάντελσον και τον διόρισα».

Μηνύματα που περιλαμβάνονται στα έγγραφα υποδηλώνουν ότι ο Μάντελσον διαβίβασε ευαίσθητες, και ενδεχομένως ικανές να επηρεάσουν τις αγορές, κυβερνητικές πληροφορίες στον Έπσταϊν το 2009, όταν κατείχε θέση ανώτερου υπουργού στη βρετανική κυβέρνηση.

Μεταξύ αυτών περιλαμβανόταν εσωτερική κυβερνητική έκθεση που εξερευνούσε τρόπους ενίσχυσης των κρατικών εσόδων μετά την παγκόσμια χρηματοπιστωτική κρίση του 2008, συμπεριλαμβανομένης της πώλησης κρατικών περιουσιακών στοιχείων. Ο Μάντελσον φέρεται επίσης να ενημέρωσε τον Έπσταϊν ότι θα ασκούσε πιέσεις σε άλλα μέλη της κυβέρνησης για τη μείωση φόρου επί των μπόνους των τραπεζιτών.