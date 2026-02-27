Βρετανία: Έρευνα για πτήσεις του Έπσταϊν σε βάσεις της RAF - Εντολή Χίλι για άνοιγμα αρχείων

Σε εξέταση αρχείων στρατιωτικών πτήσεων προχωρά το υπουργείο Άμυνας της Ηνωμένο Βασίλειο, προκειμένου να διαπιστωθεί εάν υπάρχουν στοιχεία που συνδέονται με τις δραστηριότητες του Τζέφρι Έπσταϊν. Όπως επιβεβαίωσε εκπρόσωπος του υπουργείου, από φακέλους που έχουν δει το φως της δημοσιότητας προκύπτει ότι το ιδιωτικό τζετ του αποθανόντος Αμερικανού χρηματιστή, ο οποίος είχε καταδικαστεί για σεξουαλικά εγκλήματα, είχε προσγειωθεί σε στρατιωτικές βάσεις της χώρας.

Η εξέλιξη εντάσσεται σε ευρύτερη εθνική έρευνα για τους δεσμούς του Έπσταϊν με τη Βρετανία. Ήδη η αστυνομία εξετάζει το ενδεχόμενο διακίνησης γυναικών μέσω δύο αεροδρομίων του Λονδίνου και ενός στην κεντρική Αγγλία, με χρήση ιδιωτικών πτήσεων.

Παράλληλα, αυξάνονται οι πιέσεις για διερεύνηση πιθανής χρήσης βάσεων της Royal Air Force, όπως στο Μάρχαμ της ανατολικής Αγγλίας και στο Νόρθολτ, κοντά στο Λονδίνο. Σύμφωνα με τα έγγραφα, το ιδιωτικό αεροσκάφος του Έπσταϊνείχε προσγειωθεί και στις συγκεκριμένες εγκαταστάσεις. Σημειώνεται ότι η βάση Νόρθολτ δέχεται τακτικά ιδιωτικά αεροσκάφη, σε αντίθεση με το Μάρχαμ, που αποτελεί επιχειρησιακή βάση πρώτης γραμμής.

«Στόχος να διασφαλιστεί ότι οποιαδήποτε πληροφορία θα διαβιβαστεί στις αρμόδιες αρχές»

Ο υπουργός Άμυνας Τζον Χίλι διέταξε την πλήρη εξέταση όλων των διαθέσιμων αρχείων που ενδέχεται να αφορούν πτήσεις του Έπσταϊνσε βάσεις της RAF. «Στόχος είναι να διασφαλιστεί ότι οποιαδήποτε πληροφορία σχετίζεται με τα εγκλήματά του θα αποκαλυφθεί και θα διαβιβαστεί στις αρμόδιες αρχές», υπογράμμισε ο εκπρόσωπος του υπουργείου.

Το υπουργείο διαβεβαίωσε ότι θα συνεργαστεί πλήρως με τις αστυνομικές αρχές, εκφράζοντας παράλληλα τη συμπαράστασή του στα θύματα των «απεχθών εγκλημάτων» του Έπσταϊν.

Σχεδόν επτά χρόνια μετά τον θάνατό του, το σκάνδαλο εξακολουθεί να ταράζει το βρετανικό κατεστημένο. Η τελευταία δέσμη εγγράφων που δημοσιοποιήθηκε τον Ιανουάριο προκάλεσε πολιτικές αναταράξεις, καθώς οδήγησε, έστω και σύντομα, στη σύλληψη του Πρίγκιπας Άντριου, αδελφού του βασιλιά Καρόλου, καθώς και του Πίτερ Μάντελσον, πρώην πρεσβευτή της Βρετανίας στις ΗΠΑ, στο πλαίσιο έρευνας για φερόμενη διαβίβαση διαβαθμισμένων κυβερνητικών εγγράφων προς τον Έπσταϊν.

Πηγή: ΑΠΕ ΜΠΕ