Βρετανία: Γραφείο κηδειών έδινε τέφρα άλλων νεκρών στους συγγενείς - Καταδίκη του ιδιοκτήτη

Μια αδιανόητη ιστορία από τη Μεγάλη Βρετανία ήρθε στο δημοσιότητα αυτές τις μέρες. Πρόκειται για την καταδίκη ενός ιδιοκτήτη γραφείου κηδειών, ο ο οποίος προκειμένου να μειώσει από όπου μπορούσε τα έξοδα της επιχείρησής του, έφθανε στο σημείο να διατηρεί τις σορούς για μήνες στα ψυγεία, σε κάποιες περιπτώσεις έως και χρόνια, και να δίνει στάχτες από άλλες καύσεις πτωμάτων στους συγγενείς.

Το χρονικό

Πιο αναλυτικά, πρόκειται για τον Ρόμπερτ Μπους, 48 ετών, ιδιοκτήτη του γραφείου τελετών Legacy Independent Funeral Directors. Σύμφωνα με τους αστυνομικούς που ερεύνησαν την επιχείρηση τον Μάρτιο του 2024, εκεί βρήκαν σε ένα ψυγείο 31 πτώματα που θα έπρεπε να έχουν αποτεφρωθεί μήνες νωρίτερα. Μεταξύ αυτών ήταν και ένα μωρό που είχε πεθάνει δύο χρόνια πριν.

Ο ίδιος ο Μπους παραδέχτηκε μεταξύ άλλων ότι παρέδωσε σε τέσσερις γυναίκες τέφρα που δεν ήταν των βρεφών που έχασαν. Ενώ, καταχράστηκε περίπου 5.500 στερλίνες από δωρεές που έκαναν οι οικογένειες των θανόντων σε φιλανθρωπικά ιδρύματα. Ο ιδιοκτήτης επικαλέστηκε ως δικαιολογία για τις πράξεις του τα οικονομικά προβλήματα και τα χρέη του.

Ο δικαστής έκρινε, όμως, ότι ενεργούσε από απληστία. «Αν μπορούσε να ξαναχρησιμοποιήσει ένα φέρετρο για το οποίο κάποιος είχε ήδη πληρώσει, το έκανε. Του στοίχιζε λιγότερο να διατηρεί τις σορούς εκτός ψυγείου» είπε χαρακτηριστικά ο δικαστής, προσθέτοντας πως «Ο κατηγορούμενος ήταν τόσο απασχολημένος με τον δικό του πλουτισμό που συμπεριφέρθηκε με σοκαριστικό και ντροπιαστικό τρόμο στους νεκρούς που του εμπιστεύτηκαν».

Σημειώνεται πως τα πτώματα λόγω της παρατεταμένης αποθήκευσής τους αντί της ταφής ή της καύσης τους, ήταν σε τρομαχτική κατάσταση, με πολύ προχωρημένη σήψη.

Τελικά ο ιδιοκτήτης καταδικάστηκε σε 20 χρόνια κάθειρξης.

Ανάγκη ρυθμιστικών κανόνων

Η υπόθεση, όμως, έφερε παράλληλα στο φως και την έλλειψη ρυθμιστικών κανόνων στον τομέα των γραφείων κηδειών. Πολλές οικογένειες κάλεσαν τη βρετανική κυβέρνηση να ορίσει ένα ρυθμιστικό πλαίσιο για αυτές τις επιχειρήσεις στην Αγγλία, την Ουαλία και τη Βόρεια Ιρλανδία.

Πηγή: ΑΠΕ ΜΠΕ