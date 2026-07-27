Βρετανία: Ιδιοκτήτης γραφείου τελετών δικάζεται επειδή δεν έθαψε νεκρούς και παρέδωσε λάθος τέφρες

Ένας ιδιοκτήτης γραφείου τελετών στην Βρετανία αντιμετωπίζει ποινή φυλάκισης, αφού η αστυνομία ανακάλυψε 31 πτώματα που θα έπρεπε να είχαν αποτεφρωθεί μήνες νωρίτερα, με ορισμένες οικογένειες να έχουν λάβει την τέφρα άλλων ανθρώπων (!) αντί για εκείνη των αγαπημένων τους προσώπων.



Ο 48χρονος, ο οποίος διηύθυνε γραφείο τελετών στο Χαλ, είχε δηλώσει προηγουμένως ένοχος για 67 αδικήματα που εκτείνονταν σε διάστημα 12 ετών και επηρέαζαν εκατοντάδες θύματα. Η ακροαματική διαδικασία για την επιβολή της ποινής του ξεκίνησε τη Δευτέρα (27/7) στο δικαστήριο του Χαλ.



Η αστυνομία έκανε έρευνα στο γραφείο τελετών, τον Μάρτιο του 2024, μετά από μια πληροφορία, και βρήκε πτώματα μέσα σε έναν ψυχρό χώρο αποθήκευσης. Ανάμεσά τους ήταν ένα θνησιγενές μωρό που βρισκόταν εκεί για σχεδόν δύο χρόνια, όπως αναφέρει το Γαλλικό Πρακτορείο. Οι αξιωματικοί ανακάλυψαν επίσης περισσότερα από 100 σετ με τέφρες νεκρών ατόμων.



«Υπήρχαν πτώματα αποθηκευμένα στα ράφια και στις δύο πλευρές του δωματίου», δήλωσε στο δικαστήριο ο εισαγγελέας Κρις Πάξτον. «Η συντριπτική πλειοψηφία ήταν ακάλυπτη και σε ποικίλες καταστάσεις αποσύνθεσης». Ένας πρώην υπάλληλος περιέγραψε το γραφείο τελετών ως «κάτι βγαλμένο από σκηνή τρόμου», είπε ο Πάξτον.

«Έπαθα σοκ»

Μία γυναίκα, της οποίας ο γιος γεννήθηκε θνησιγενής τον Μάιο του 2022, είπε ότι ο κατηγορούμενος φαινόταν «υπέροχος» και παρουσιάστηκε ως «πολύ σεβαστός». «Ήταν σοκ όταν έμαθα τι πραγματικά συνέβαινε πίσω από τις κλειστές πόρτες», δήλωσε στο ραδιόφωνο του BBC. Είπε ότι τα λείψανα του μωρού της βρέθηκαν σε έναν καφέ φάκελο στο πάτωμα, παρά το γεγονός ότι πίστευαν ότι είχε αποτεφρωθεί. «Ανακάλυψα ότι ήταν ακόμα εκεί σχεδόν δύο χρόνια μετά την κηδεία μας», είπε, περιγράφοντας την ανακάλυψη ως «οδυνηρή».



Στην πενθήμερη ακροαματική διαδικασία για την επιβολή της ποινής θα ακουστούν καταθέσεις από πάνω από 100 θύματα.



Ο ιδιοκτήτης του γραφείο τελετών, ο οποίος συνελήφθη στο αεροδρόμιο Χίθροου όταν επέστρεψε από τις διακοπές του στις 10 Μαρτίου 2024, φέρεται να έχει παραδεχτεί δεκάδες κατηγορίες, όπως η παρεμπόδιση νόμιμης και αξιοπρεπούς ταφής, η κλοπή και η απάτη. Τέσσερις από τις κατηγορίες απάτης αφορούσαν την ψευδή παρουσίαση τέφρας σε γυναίκες ως λείψανα των αγέννητων παιδιών τους.

Στην πρώτη του κατάθεση στους αστυνομικούς είχε ισχυριστεί πως είχε πρόβλημα ρευστότητας επειδή «οι άνθρωποι δεν πλήρωναν πάντα» και ότι είχε χρέη περίπου 90.000 λιρών. Είπε ακόμη ότι δυσκολευόταν να καταβάλει τις οφειλόμενες πληρωμές για μισθώσεις και πίστευε ότι υπήρχαν περίπου 30 πτώματα σε ένα σημείο, με πέντε έως έξι από αυτά να είναι «πρόσφατα» και να περιμένουν την αποτέφρωσή τους.