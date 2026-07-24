Βρετανία: Μεθυσμένοι στρατιώτες έκλεψαν τεθωρακισμένο και πήραν σβάρνα σταθμευμένα αμάξια

Αδιανόητες σκηνές επικράτησαν σήμερα τα ξημερώματα Παρασκευής 24 Ιουλίου στη Μεγάλη Βρετανία στο στρατόπεδο του στρατού στο Γουίλτσιρ, όταν δύο μεθυσμένοι στρατιώτες έκλεψαν ένα τεθωρακισμένο όχημα μεταφοράς προσωπικού (Bulldog) και οδηγώντας το πήραν σβάρνα σειρά παρκαρισμένα αυτοκίνητα, προκαλώντας σημαντικές ζημιές.

Ευτυχώς από το περιστατικό σημειώθηκαν μόνο υλικές καταστροφές και δεν υπήρξαν θύματα και τραυματισμοί.

Η ...τρελή νυχτερινή βόλτα των δύο στρατιωτών με το τεθωρακισμένο καταγράφηκε και σε βίντεο, όπου φαίνεται το όχημα 15 τόνων να κινείται σε στενό δρόμο πρόσβασης μέσα στο στρατόπεδο, έχοντας προηγουμένως προσκρούσει σε σταθμευμένο βαν και σε SUV.

Τελικά το όχημα βρέθηκε σταθμευμένο κανονικά σε χώρο στάθμευσης του στρατοπέδου χωρίς καμία φθορά, ανάμεσα σε άλλα οχήματα που επίσης δεν είχαν υποστεί ζημιές.

😱 Shock Video: Tanked-Up Soldiers Go Full Fast & Furious in Stolen Armoured Beast 🪖💥​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​



Two allegedly drunken British Army engineers from 26 Engineer Regiment went full Fast & Furious in the early hours of this morning at… pic.twitter.com/x8YeoY8ySP — J Stewart (@triffic_stuff_) July 24, 2026

Η σύλληψη και το παρελθόν του στρατοπέδου

Οι δύο στρατιώτες μετά τη βόλτα τους γύρισαν στα δωμάτιά τους, όπου και συνελήφθησαν από άνδρες της Βασιλικής Στρατιωτικής Αστυνομίας τις πρώτες πρωινές ώρες, αφού οι συνάδελφοί τους διαπίστωσαν τις καταστροφές.

«Αναμένουμε από το προσωπικό μας να τηρεί τα υψηλότερα πρότυπα συμπεριφοράς. Δύο στρατιώτες συνελήφθησαν από τη Βασιλική Στρατιωτική Αστυνομία έπειτα από περιστατικό που σημειώθηκε στο Perham Down το πρωί της 24ης Ιουλίου. Δεν θα προβούμε σε περαιτέρω σχόλια όσο βρίσκεται σε εξέλιξη η έρευνα», δήλωσε εκπρόσωπος του στρατού.

Αξίζει να σημειωθεί πως το συγκεκριμένο στρατόπεδο έχει ξαναπασχολήσει τις αρχές λόγω ...περίεργου περιστατικού, καθώς το 2024, ένας 25χρονος στρατιώτης καταδικάστηκε για οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ, αφού προσέκρουσε με το αυτοκίνητό του σε τηλεγραφική κολόνα μέσα στην πόλη, φορώντας στολή ...Batman.