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Μια μεγάλη επιχείρηση κυβερνοασφάλειας, που πραγματοποιήθηκε μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας, στήθηκε στη Βρετανία για να προστατευθούν δεκάδες χιλιάδες ψυγεία και καταψύκτες σε σούπερ μάρκετ, αποθήκες τροφίμων, εστιατόρια, πρατήρια καυσίμων και στάδια από ενδεχόμενες επιθέσεις χάκερ.

Η κινητοποίηση ξεκίνησε όταν ειδικοί εντόπισαν ένα σοβαρό κενό ασφαλείας στα συστήματα που ελέγχουν εξ αποστάσεως τη θερμοκρασία των ψυκτικών εγκαταστάσεων.

Εάν το εκμεταλλεύονταν κυβερνοεγκληματίες, θα μπορούσαν να προκαλέσουν αλλοίωση τεράστιων ποσοτήτων τροφίμων, οικονομικές ζημιές εκατομμυρίων λιρών και σοβαρά προβλήματα στην εφοδιαστική αλυσίδα.

Οι κυβερνοεπιθέσεις

Το πρόβλημα ήρθε στο προσκήνιο έπειτα από διαδοχικές κυβερνοεπιθέσεις στην Ευρώπη. Τον Αύγουστο επηρεάστηκαν ψυγεία σε ορισμένες αμερικανικές στρατιωτικές βάσεις, ενώ στις 11 και 12 Οκτωβρίου εκατοντάδες σούπερ μάρκετ και εγκαταστάσεις επεξεργασίας τροφίμων στη Γαλλία δέχθηκαν επιθέσεις στα συστήματα ελέγχου θερμοκρασίας της Danfoss.

Η γαλλική κυβέρνηση απέδωσε μία από τις επιθέσεις στο Ιράν, κατηγορία που η Τεχεράνη αρνείται.

Νέο κύμα επιθέσεων σημειώθηκε την 1η και 2α Νοεμβρίου, πλήττοντας δεκάδες καταστήματα σε επτά ευρωπαϊκές χώρες, κυρίως στο Βέλγιο και το Λουξεμβούργο. Επηρεάστηκαν ακόμη και ορισμένες εγκαταστάσεις τραπεζών αίματος στη Γαλλία.

Χιλιάδες συστήματα αποσυνδέθηκαν από το διαδίκτυο

Μέχρι πρόσφατα, οι βρετανικές επιχειρήσεις θεωρούσαν ότι ήταν σχετικά προστατευμένες, επειδή χρησιμοποιούν διαφορετικά συστήματα ψύξης. Ωστόσο, στα τέλη Οκτωβρίου, ειδικοί της Omega Systems εντόπισαν ευπάθειες σε δημοφιλείς συσκευές της βρετανικής Resource Data Management (RDM), σύμφωνα με το BBC.

Στην επιχείρηση αντιμετώπισης συμμετείχαν το Εθνικό Κέντρο Κυβερνοασφάλειας (NCSC), κυβερνητικές υπηρεσίες και φορείς ασφάλειας τροφίμων.

Χιλιάδες συσκευές αποσυνδέθηκαν από το διαδίκτυο, είτε εξ αποστάσεως είτε με φυσική αφαίρεση καλωδίων. Σε αρκετές περιπτώσεις, οι εργαζόμενοι χρειάστηκε να παρακολουθούν χειροκίνητα τις θερμοκρασίες.

«Έμοιαζε πραγματικά με αγώνα δρόμου, καθώς περιμέναμε ένα νέο κύμα επιθέσεων στα ψυγεία», δήλωσε ανώνυμα εργαζόμενος μεγάλης αλυσίδας σούπερ μάρκετ.

Όπως εξήγησε, οι αποθήκες της επιχείρησης περιείχαν τρόφιμα αξίας εκατομμυρίων λιρών, τα οποία κινδύνευαν να καταστραφούν.

Τι ανησύχησε τους ειδικούς

Σύμφωνα με τους ερευνητές της Pen Test Partners, το πρόβλημα σχετιζόταν με αδύναμους κωδικούς πρόσβασης. Κάθε συσκευή ελέγχου μπορούσε να διαχειρίζεται τη θερμοκρασία δεκάδων ψυγείων, γεγονός που πολλαπλασίαζε τον πιθανό αντίκτυπο μιας επίθεσης.

Η RDM αμφισβητεί τη σοβαρότητα του κινδύνου, υποστηρίζοντας ότι για την εκμετάλλευση της ευπάθειας απαιτούνταν πρόσβαση σε συγκεκριμένο εξάρτημα του εξοπλισμού.

Ο διευθύνων σύμβουλος της εταιρείας, Γκεντ Έβανς, ανακοίνωσε ότι έχουν ήδη διατεθεί οι πρώτες ενημερώσεις ασφαλείας και έχουν ενημερωθεί οι πελάτες.

Παράλληλα, διαβεβαίωσε ότι δεν υπάρχουν ενδείξεις κακόβουλης δραστηριότητας στα συγκεκριμένα συστήματα.

Η επιχείρηση κρατήθηκε μυστική για να μη δοθούν στους χάκερ πληροφορίες που θα μπορούσαν να αξιοποιήσουν πριν ολοκληρωθούν τα μέτρα προστασίας.