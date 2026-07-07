Βρετανία: Παραιτείται από βουλευτής ο Φάρατζ - «Οι πολίτες θα αποφασίσουν αν με θέλουν στη Βουλή»

Σε μια κίνηση με έντονο πολιτικό συμβολισμό προχωρά ο ηγέτης του Reform UK, Νάιτζελ Φάρατζ, ο οποίος ανακοίνωσε ότι παραιτείται από το βουλευτικό του αξίωμα, προκαλώντας αναπληρωματική εκλογή στην εκλογική του περιφέρεια, με στόχο να ζητήσει εκ νέου την εμπιστοσύνη των πολιτών.

«Μάχη του λαού απέναντι στο κατεστημένο»

Σε τηλεοπτικό του διάγγελμα, ο Φάρατζ κατηγόρησε τα μέσα ενημέρωσης για «εισβολή στην προσωπική και οικογενειακή του ζωή», ενώ υποστήριξε ότι το πολιτικό κατεστημένο επιχειρεί να πλήξει το Reform UK.

«Αυτή η αναπληρωματική εκλογή θα είναι μια μάχη του λαού ενάντια στο κατεστημένο. Θα πολεμήσω για να νικήσω και να συνεχιστεί η πολιτική επανάσταση που ξεκίνησε το Reform UK», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Nigel Farage resigned as MP for Clacton after revealing he's facing a second parliamentary investigation over allegedly undeclared financial gifts.



He says the probes are an "establishment" attack, denies wrongdoing, and will immediately contest the resulting by-election to seek… pic.twitter.com/7dyC9DnS1E — Clash Report (@clashreport) July 7, 2026

Η ανακοίνωση έρχεται την ώρα που ο Βρετανός πολιτικός βρίσκεται στο επίκεντρο αντιδράσεων για δωρεά ύψους 5 εκατομμυρίων λιρών από δισεκατομμυριούχο επενδυτή στον χώρο των κρυπτονομισμάτων, η οποία, σύμφωνα με τις καταγγελίες, δεν δηλώθηκε.

Ο ίδιος απορρίπτει τις κατηγορίες, κάνοντας λόγο για πολιτικά υποκινούμενη επίθεση και επιμένοντας ότι οι πολίτες της εκλογικής του περιφέρειας είναι εκείνοι που πρέπει να αποφασίσουν αν θα συνεχίσει να τους εκπροσωπεί στο βρετανικό Κοινοβούλιο.