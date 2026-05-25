Βρετανία: Παρεμβολές στο GPS δέχθηκε αεροσκάφος της RAF με τον υπουργό Άμυνας κοντά στη Ρωσία

Συναγερμός σήμανε στις βρετανικές Αρχές μετά τη γνωστοποίηση πως αεροσκάφος της RAF στο οποίο επέβαινε ο υπουργός Άμυνας του Ηνωμένου Βασιλείου, Τζον Χιλι, δέχθηκε παρεμβολές στα συστήματα επικοινωνίας και πλοήγησης ενώ πετούσε κοντά στα ρωσικά σύνορα.

Σύμφωνα με τα βρετανικά μέσα ενημέρωσης, το περιστατικό από πηγές του αμυντικού τομέα ως «απερίσκεπτη ρωσική παρέμβαση». Ειδικότερα, το συμβάν σημειώθηκε κατά την επιστροφή του Βρετανού υπουργού στο Ηνωμένο Βασίλειο την Πέμπτη, έπειτα από επίσκεψη σε στρατιώτες που βρίσκονται στην Εσθονία.

Την είδηση έφεραν στο φως οι The Times επισημαίνοντας ότι κατά τη διάρκεια της πτήσης, τα κινητά και οι φορητοί υπολογιστές των επιβατών δεν μπορούσαν να συνδεθούν στο διαδίκτυο, ενώ οι πιλότοι αναγκάστηκαν να χρησιμοποιήσουν εναλλακτικό σύστημα πλοήγησης, καθώς το GPS του αεροσκάφους είχε τεθεί εκτός λειτουργίας για περίπου τρεις ώρες.

«Πρόκειται για απερίσκεπτη ρωσική παρέμβαση, όμως η RAF είναι πλήρως προετοιμασμένη να αντιμετωπίζει τέτοιου είδους δραστηριότητες» τόνισαν πηγές του βρετανικού υπουργείου Άμυνας.

Ωστόσο, οι λόγοι πίσω από το συμβάν δεν έχουν διευκρινιστεί ούτε έχει γίνει γνωστό εάν ο Χίλι αποτέλεσε σκόπιμο στόχο. Ωστόσο, σύμφωνα με την εφημερίδα, η πορεία του αεροσκάφους τύπου Dassault Falcon 900LX ήταν ορατή σε ιστοσελίδες παρακολούθησης πτήσεων.

Στους επιβάτες, μεταξύ των οποίων βρίσκονταν φωτογράφοι και δημοσιογράφοι, διευκρινίστηκε ότι το αεροσκάφος μπορούσε να συνεχίσει να πετά με ασφάλεια παρά τις παρεμβολές.

Καταγγελία για αναχαιτήσεις από ρωσικά μαχητικά

Η δυνατότητα παρεμβολής στα GPS των αεροσκαφών, τα οποία χρησιμοποιούνται ευρέως για πλοήγηση, έχει εξελιχθεί σε συνηθισμένη πρακτική του σύγχρονου πολέμου, ενώ παρόμοια περιστατικά αποδίδονται συχνά στη Ρωσία.

Πάντως, αξίζει να σημειωθεί ότι, το περιστατικό σημειώθηκε λίγες ημέρες αφότου το βρετανικό Υπουργείο Άμυνας ανακοίνωσε ότι δύο ρωσικά μαχητικά αεροσκάφη είχαν πραγματοποιήσει «επανειλημμένες και επικίνδυνες» αναχαιτίσεις βρετανικού κατασκοπευτικού αεροσκάφους πάνω από τη Μαύρη Θάλασσα.

Σύμφωνα με το Υπουργείο, ένα ρωσικό Sukhoi Su-35 πλησίασε τόσο κοντά στο βρετανικό αεροσκάφος ώστε ενεργοποιήθηκαν τα συστήματα ασφαλείας, με αποτέλεσμα να απενεργοποιηθεί ο αυτόματος πιλότος. Παράλληλα, ένα Sukhoi Su-27 πέταξε σε απόσταση περίπου έξι μέτρων από τη μύτη του άοπλου αεροσκάφους αναγνώρισης Boeing RC-135 Rivet Joint και πραγματοποίησε έξι διελεύσεις μπροστά του.

Το βρετανικό Υπουργείο Άμυνας και το Υπουργείο Εξωτερικών καταδίκασαν την «επικίνδυνη και απαράδεκτη συμπεριφορά» της Ρωσίας, υποβάλλοντας επίσημη διαμαρτυρία στη ρωσική πρεσβεία.