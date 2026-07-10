Βρετανία: Πρώην υπουργός βρέθηκε δολοφονημένη μέσα στο σπίτι της - Ανθρωποκυνηγητό για τον δράστη

Σοκ έχει προκαλέσει στη Βρετανία η δολοφονία της πρώην υπουργού και βετεράνου πολιτικού Αν Γουίτικαμ, η οποία βρέθηκε νεκρή στο σπίτι της, με την αστυνομία να έχει ξεκινήσει έρευνα για ανθρωποκτονία και να αναζητά τον δράστη.

Η 78χρονη Αν Γουίτικαμ, που διετέλεσε βουλευτής από το 1987 έως το 2010 και υπηρέτησε σε διάφορα υφυπουργεία της κυβέρνησης του πρώην πρωθυπουργού Τζον Μέιτζορ, εντοπίστηκε νεκρή στην κατοικία της στο Ντάρτμουρ το μεσημέρι της Πέμπτης.

Σύμφωνα με την αστυνομία του Ντέβον και της Κορνουάλης, η πολιτικός έφερε σοβαρά τραύματα, ενώ οι έρευνες βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη.

«Η έρευνά μας είναι στα αρχικά στάδια, αλλά προχωρά με γρήγορο ρυθμό. Αναπτύσσουμε όλους τους αναγκαίους πόρους για να εξακριβώσουμε τι ακριβώς συνέβη και να εντοπίσουμε τον υπεύθυνο, που πιστεύουμε ότι είναι ένας λευκός άνδρας», αναφέρεται στην ανακοίνωση των Αρχών.

Η τελευταία δημόσια εμφάνιση

Σύμφωνα με το BBC, η Γουίτικαμ είχε εμφανιστεί μόλις μία ημέρα πριν από τον θάνατό της στην υπηρεσία streaming του Talk TV, όπου σχολίασε τις πολιτικές εξελίξεις στη Βρετανία, αναφερόμενη μεταξύ άλλων στο Reform UK και τον ηγέτη του, Νάιτζελ Φάρατζ.

Η ίδια υπήρξε ένθερμη υποστηρίκτρια του Brexit. Το 2019 εξελέγη ευρωβουλευτής με το κόμμα Brexit του Φάρατζ, ενώ το 2023 επανεντάχθηκε στον πολιτικό σχηματισμό, ο οποίος είχε πλέον μετονομαστεί σε Reform UK, αναλαμβάνοντας καθήκοντα εκπροσώπου για θέματα μετανάστευσης και δικαιοσύνης.

Η υπουργός Εσωτερικών της Βρετανίας, Σαμπάνα Μαχμούντ, με ανάρτησή της στην πλατφόρμα Χ εξέφρασε τα συλλυπητήριά της στην οικογένεια της Αν Γουίτικαμ και κάλεσε τους πολίτες να μην προχωρούν σε εικασίες.

«Παρακαλώ να αποφευχθούν οι εικασίες και να αφεθεί η αστυνομική έρευνα να προχωρήσει», ανέφερε χαρακτηριστικά.