Η Βρετανία κατέγραψε 5.258 θανάτους που συνδέονταν με τη ζέστη το φετινό καλοκαίρι, αριθμό ρεκόρ από τότε που άρχισε η καταγραφή αυτού του στοιχείου, το 2016, όπως ανακοίνωσε η βρετανική υπηρεσία υγειονομικής ασφάλειας (UKHSA) σε μια πρώτη εκτίμησή της.

Το πιο ζεστό καλοκαίρι που έχει καταγραφεί



Η Αγγλία και ευρύτερα το Ηνωμένο Βασίλειο, βίωσε φέτος το πιο ζεστό καλοκαίρι που έχει καταγραφεί ποτέ από τότε που άρχισαν να τηρούνται αρχεία, το 1884, αντιμετωπίζοντας 7 καύσωνες μεταξύ Μαΐου και Σεπτεμβρίου και εξαιρετική ξηρασία. Το προηγούμενο ρεκόρ είχε καταγραφεί το 2022, με 2.985 θανάτους.

Η πλειονότητα των θανάτων αυτών παρατηρήθηκε στη διάρκεια του πρώτου και του δεύτερου από τους καύσωνες αυτούς, οι οποίοι καταγράφηκαν μεταξύ 24 και 27 Μαΐου (792 θάνατοι) και μετά μεταξύ 21 και 28 Ιουνίου (2.401 θάνατοι), διευκρινίζει η υπηρεσία στην αναφορά της. «Μια έντονη ζέστη στην αρχή του καλοκαιριού μπορεί να παρουσιάζει ιδιαίτερους κινδύνους, καθώς εξαιρετικά ζεστές καιρικές συνθήκες μπορεί να προκύπτουν προτού οι πληθυσμοί, οι κοινότητες και οι υπηρεσίες να είναι πλήρως προετοιμασμένοι να τις αντιμετωπίσουν», υπογραμμίζει.

Πότε θα δημοσιευτεί ο οριστικός αριθμός των θανάτων



Η UKHSA δεν έδωσε στη δημοσιότητα σε αυτό το στάδιο στοιχεία όσον αφορά την ηλικία, τη γεωγραφική κατανομή και τα ακριβή αίτια αυτών των θανάτων που καταμετρήθηκαν μεταξύ Μαΐου και Σεπτεμβρίου. Ο οριστικός αριθμός θα δημοσιευτεί στις αρχές του 2027.

Ο απολογισμός αυτός υπογραμμίζει «τη σημασία που έχει να εφαρμοστούν μέτρα προετοιμασίας για τους υγειονομικούς κινδύνους που συνδέονται με τη ζέστη ήδη από την αρχή της εποχής, παρά να εστιάζουμε μόνον στις πιο ζεστές περιόδους στα μέσα του καλοκαιριού», προειδοποίησε η υπηρεσία.