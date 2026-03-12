Βρετανία: Στη φυλακή μητέρα 10 παιδιών για «σύγχρονη δουλεία» - Βασάνιζε γυναίκα επί 25 χρόνια

Μια μητέρα δέκα παιδιών καταδικάστηκε την Πέμπτη 12 Μαρτίου από βρετανικό δικαστήριο σε κάθειρξη 13 ετών επειδή εξανάγκαζε δια της βίας μια γυναίκα να εργάζεται στο σπίτι της επί περισσότερα από 25 χρόνια.

Η Αμάντα Γουίξον, 56 ετών, κρίθηκε ένοχη τον Ιανουάριο για παράνομη κράτηση, δύο κατηγορίες εξαναγκαστικής εργασίας και τέσσερις κατηγορίες επίθεσης που είχαν ως αποτέλεσμα την πρόκληση σωματικών βλαβών. Ο δικαστής Ίαν Λόουρι, που ανακοίνωσε την ποινή της σήμερα, υπογράμμισε πόσο «σοβαρά» ήταν τα αδικήματα, σημειώνοντας ότι η Γουίξον εξακολουθεί να αρνείται τα βασανιστήρια στα οποία υπέβαλε το θύμα της.

A mother who held a woman captive as a slave inside her "squalid" home for 25 years has been sentenced to 13 years in jail.



📱https://t.co/4NNwZCB8u2



Sky News March 12, 2026

Η γυναίκα, η ταυτότητα της οποίας δεν αποκαλύφθηκε, ήταν 16 ετών όταν ξεκίνησε ο γολγοθάς της που κράτησε 25 ολόκληρα χρόνια στο σπίτι της Γουίξον, στη νοτιοδυτική Αγγλία.

Κατά την ακροαματική διαδικασία οι ένορκοι άκουσαν ότι το θύμα δεχόταν συχνά ξυλοδαρμούς με το σκουπόξυλο, την ανάγκαζαν να πιει απορρυπαντικό πιάτων, της έριχναν χλωρίνη στο πρόσωπο και της ξύριζαν συχνά το κεφάλι. Επιβίωνε τρώγοντας τα αποφάγια της οικογένειας, δεν της επιτρεπόταν να φύγει από το σπίτι και ήταν αναγκασμένη να πλένεται κρυφά τη νύχτα.

Η Γουίξον γνώριζε το θύμα, που αντιμετώπιζε μαθησιακές δυσκολίες, μέσω οικογενειακών σχέσεων. Οι κοινωνικές υπηρεσίες επισκέφθηκαν μία φορά την οικογένεια Γουίξον, στα τέλη της δεκαετίας του ’90, όμως δεν υπάρχει καμία άλλη ένδειξη ότι υπήρξε κάποια επαφή με οποιαδήποτε υπηρεσία από τότε.

Το θύμα είναι σήμερα περίπου 40 ετών, ζει σε μια ανάδοχη οικογένεια, χρειάζεται φροντίδα όλο το 24ωρο και φοιτά σε ειδικό σχολείο, όμως δεν καταλαβαίνει την κακοποίηση που υπέστη, είπε η γυναίκα που την φροντίζει. Σύμφωνα με αυτήν την πηγή, η Γουίξον την τρομοκρατούσε και, όταν συναντήθηκαν τυχαία μια φορά σε ένα σουπερμάρκετ, η 40χρονη έπαθε κρίση πανικού.

«Την αποκαλούσε Μάγισσα», είπε η ανάδοχη μητέρα της στο βρετανικό πρακτορείο Press Association, εξηγώντας ότι έχει ακόμη σημάδια γύρω από το στόμα της από την κακοποίηση.