Βρετανία: Συγκίνηση για 39χρονο νικητή του ΛΟΤΤΟ που είχε σώσει αστυνομικό και πέθανε σε τροχαίο

Η μοίρα έπαιξε ένα απίστευτα σκληρό παιχνίδι στον τυχερό νικητή του EuroMillions, ο οποίος πριν από λίγα χρόνια είχε συγκινήσει τη Βρετανία με την πράξη ανθρωπιάς του. Ο 39χρονος Άντονι Κάντι, που είχε κερδίσει 1 εκατομμύριο λίρες, έχασε τη ζωή του έπειτα από σοβαρό τροχαίο δυστύχημα στην περιοχή Τίπτρι του Έσεξ.



Ο πατέρας δύο παιδιών, που κάποτε είδε τη ζωή του να αλλάζει χάρη στην τύχη, βρέθηκε αυτή τη φορά αντιμέτωπος με την πιο τραγική της πλευρά. Το τροχαίο σημειώθηκε στις 21 Μαΐου 2026, όταν παρασύρθηκε ενώ κινούνταν με το ποδήλατό του. Μεταφέρθηκε εσπευσμένα στο νοσοκομείο, όμως υπέκυψε στα τραύματά του τέσσερις ημέρες αργότερα.



Η ιστορία του είχε γίνει γνωστή σε όλη τη χώρα το 2020, όταν βοήθησε να σωθεί η ζωή ενός αστυνομικού που υπέστη καρδιακή προσβολή μέσα σε λεωφορείο, κατά τη διάρκεια της περιόδου του lockdown. Λίγες ημέρες μετά από εκείνο το περιστατικό, η τύχη του χαμογέλασε με έναν τρόπο που κανείς δεν περίμενε, χαρίζοντάς του το μεγάλο έπαθλο του EuroMillions.



Ο ίδιος είχε περιγράψει συγκλονισμένος εκείνες τις στιγμές. «Ήμασταν απλώς στον δρόμο της επιστροφής ένα βράδυ, μιλούσαμε και ξαφνικά κατέρρευσε… πάνω στα πόδια μου», είχε δηλώσει για τον αστυνομικό που έχασε τις αισθήσεις του μέσα στο λεωφορείο.

EURO MILLIONS WINNER WHO SAVED A POLICE OFFICERS LIFE DAYS BEFORE HIS ONE MILLION POUND JACKPOT DIES AFTER HIT AND RUN CYCLING ACCIDENT



Anthony Canty aged thirty nine from Tiptree in Essex won one million pounds on EuroMillions in May 2020 after performing CPR on a police… pic.twitter.com/2vUXn08je1 — Grifty (@TheGriftReport) June 6, 2026

Χωρίς να χάσει χρόνο, χτύπησε το κουδούνι για να σταματήσει το όχημα και ξεκίνησε καρδιοαναπνευστική αναζωογόνηση (ΚΑΡΠΑ), ακολουθώντας τις τηλεφωνικές οδηγίες από το κέντρο έκτακτης ανάγκης και αξιοποιώντας τις γνώσεις πρώτων βοηθειών που είχε αποκτήσει από τη δουλειά του. Ο αστυνομικός μεταφέρθηκε αεροπορικώς στο νοσοκομείο και κατάφερε τελικά να επιβιώσει.



Οι δύο άνδρες διατήρησαν επαφή και μετά την περιπέτεια της υγείας του αστυνομικού. Όταν ο Κάντι κέρδισε το λαχείο, τον κάλεσε για να του το ανακοινώσει. Τότε άκουσε μια φράση που έμελλε να μείνει χαραγμένη στη μνήμη του: «Η καλή τύχη έρχεται στους καλούς ανθρώπους».



Για το δυστύχημα οι Αρχές έχουν ξεκινήσει έρευνα με έναν 18χρονο να έχει συλληφθεί αρχικά με υποψίες για επικίνδυνη οδήγηση, οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ ή ουσιών και εγκατάλειψη του σημείου, ενώ οι έρευνες συνεχίζονται.



Η αστυνομία απευθύνει έκκληση σε όσους βρέθηκαν στην περιοχή και διαθέτουν βίντεο ή άλλα στοιχεία να επικοινωνήσουν με τις Αρχές, ώστε να ρίξουν φως στις συνθήκες του δυστυχήματος που έκοψε τόσο άδικα το νήμα της ζωής ενός ανθρώπου που είχε γίνει σύμβολο καλοσύνης και γενναιότητας.