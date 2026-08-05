Βρετανία: Συνελήφθη μια 47χρονη γυναίκα για επίθεση με μαχαίρι σε 4 άνδρες

Επίθεση με μαχαίρι δέχθηκαν 4 άνδρες σήμερα, Τετάρτη 5 Αυγούστου, στο Κόβεντ Γκάρντεν, στο κέντρο του Λονδίνου.

Το περιστατικό σημειώθηκε το μεσημέρι, στην οδό Έντελ, κοντά στο Κόβεντ Γκάρντεν. Αμέσως μετά την επίθεση ειδοποιήθηκαν οι αρχές και ιατρική βοήθεια και οι τραυματίες δέχτηκαν τις πρώτες βοήθειες από τους διασώστες επί τόπου.

Οι τέσσερις άνδρες, ηλικίας 34, 39, 42 και 52 ετών, που φέρουν τραύματα από μαχαίρι, μεταφέρθηκαν στη συνέχεια με ασθενοφόρα σε κοντινό νοσοκομείο, με την κατάστασή τους να μην έχει διευκρινιστεί μέχρι στιγμής.

Για την επίθεση οι βρετανικές αρχές έχουν συλλάβει μια γυναίκα ηλικίας 47 ετών, η οποία θεωρείται ύποπτη για το αιματηρό περιστατικό και για κατοχή επιθετικού όπλου.

Πηγή: ΑΠΕ ΜΠΕ