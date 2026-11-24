Νέα ερωτήματα για το μέλλον της βρετανικής μοναρχίας προκαλούν δημοσιεύματα περί πιθανής παραίτησης του βασιλιά Καρόλου, με το 2027 να εμφανίζεται ως χρονιά-ορόσημο και τον πρίγκιπα Ουίλιαμ να βρίσκεται στο επίκεντρο των σεναρίων διαδοχής.

Ο βασιλιάς Κάρολος συνεχίζει να ασκεί τα καθήκοντά του και να πραγματοποιεί δημόσιες εμφανίσεις, ενώ εξακολουθεί να υποβάλλεται σε θεραπεία για τον καρκίνο που διαγνώστηκε τον Φεβρουάριο του 2024. Ωστόσο, οι τελευταίες πληροφορίες που μεταδίδονται από βρετανικά και διεθνή μέσα επαναφέρουν τη συζήτηση για το κατά πόσο θα μπορέσει να διατηρήσει τον σημερινό ρυθμό των βασιλικών του υποχρεώσεων.

Σύμφωνα με δημοσίευμα του International Business Times στις 23 Νοεμβρίου, το οποίο επικαλείται πληροφορίες του RadarOnline και ανώνυμες πηγές από το περιβάλλον της βασιλικής οικογένειας, ο μονάρχης ενδέχεται να εξετάσει το ενδεχόμενο να αποχωρήσει από τον θρόνο το 2027, ανοίγοντας τον δρόμο για την άνοδο του πρίγκιπα Ουίλιαμ.

Οι ίδιες πηγές υποστηρίζουν ότι η κατάσταση της υγείας του είναι πιο δύσκολη από όσο παρουσιάζεται δημόσια και ότι ο βασιλιάς αισθάνεται την πίεση της συνέχισης των επίσημων υποχρεώσεών του.

Οι ισχυρισμοί αυτοί, πάντως, δεν έχουν επιβεβαιωθεί ανεξάρτητα, ενώ το Μπάκιγχαμ δεν έχει ανακοινώσει κανένα σχέδιο παραίτησης ή συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα μεταβίβασης του θρόνου.

Η μάχη με τον καρκίνο και η εικόνα του βασιλιά

Ο Κάρολος ανακοίνωσε τον Φεβρουάριο του 2024 ότι διαγνώστηκε με καρκίνο, χωρίς να αποκαλύψει τη μορφή της ασθένειας. Το Παλάτι είχε διευκρινίσει ότι δεν επρόκειτο για καρκίνο του προστάτη, παρά το γεγονός ότι η διάγνωση έγινε έπειτα από εξετάσεις κατά τη διάρκεια θεραπευτικής διαδικασίας για καλοήθη διόγκωση του προστάτη.

Τον Δεκέμβριο του 2025, ο ίδιος ο μονάρχης γνωστοποίησε ότι η ανταπόκρισή του στη θεραπεία ήταν εξαιρετικά θετική και ότι το θεραπευτικό πρόγραμμα θα μπορούσε να περιοριστεί από το νέο έτος, περνώντας σε περισσότερο προληπτική φάση.

Η ανακοίνωση προκάλεσε τότε αισιοδοξία, χωρίς ωστόσο να σημαίνει ότι ο Κάρολος είχε θεραπευτεί ή ότι είχε επιβεβαιωθεί ύφεση της νόσου.

Το Παλάτι δεν έχει δημοσιοποιήσει νεότερη ιατρική πρόγνωση που να επιβεβαιώνει επιδείνωση της κατάστασής του.

Η εξαντλητική περιοδεία στην Καραϊβική και τα μηνύματα του Παλατιού

Οι συζητήσεις για την υγεία του βασιλιά αναζωπυρώθηκαν και μετά την πρόσφατη εννεαήμερη περιοδεία του στην Καραϊβική, από τις 27 Οκτωβρίου έως τις 4 Νοεμβρίου.

Ο Κάρολος, ο οποίος έκλεισε τα 78 του χρόνια στις 14 Νοεμβρίου, πραγματοποίησε περίπου 40 επίσημες υποχρεώσεις στις Μπαχάμες, στη Γουιάνα και στην Αντίγκουα και Μπαρμπούντα, αντιμετωπίζοντας υψηλές θερμοκρασίες και ιδιαίτερα απαιτητικό πρόγραμμα.

Παρά τις ανησυχίες για την αντοχή του, ανώτερος συνεργάτης του Παλατιού εμφανίστηκε καθησυχαστικός σε δηλώσεις του μετά την ολοκλήρωση της περιοδείας.

Μάλιστα, περιέγραψε με χιούμορ τη συμμετοχή του βασιλιά σε εκδήλωση στις Μπαχάμες, όπου ο Κάρολος χόρεψε κρατώντας κουδούνια, παρά τη ζέστη που πλησίαζε τους 40 βαθμούς Κελσίου.

«Η καλύτερη απάντηση είναι η εικόνα ενός ανθρώπου που πλησιάζει τα 78 και χορεύει στους δρόμους με τα κουδούνια, σε θερμοκρασίες σχεδόν 40 βαθμών», ανέφερε χαρακτηριστικά ο συνεργάτης του.

Πρόσθεσε, μάλιστα, ότι ο βασιλιάς ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις του ρόλου του καλύτερα από αρκετούς νεότερους ανθρώπους.

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Ουίλιαμ: Ο διάδοχος που βρίσκεται ήδη στο επίκεντρο

Σε περίπτωση που ο Κάρολος αποφάσιζε να αποχωρήσει από τον θρόνο, ο πρίγκιπας Ουίλιαμ θα ήταν ο άμεσος διάδοχός του, σύμφωνα με τη σειρά διαδοχής του βρετανικού θρόνου.

Ο πρίγκιπας της Ουαλίας έχει αναλάβει τα τελευταία χρόνια αυξημένες δημόσιες και θεσμικές υποχρεώσεις, ενώ έχει εκπροσωπήσει τη μοναρχία σε σημαντικές διεθνείς αποστολές και εκδηλώσεις.

Η πιθανότητα μιας πρόωρης μετάβασης στην επόμενη γενιά της βασιλικής οικογένειας θα αποτελούσε ιστορική εξέλιξη για τη βρετανική μοναρχία, καθώς ο Κάρολος ανέβηκε στον θρόνο το 2022, μετά τον θάνατο της μητέρας του, βασίλισσας Ελισάβετ Β΄.

Πάντως, δεν υπάρχει επίσημη ανακοίνωση ότι ο Ουίλιαμ προετοιμάζεται να αναλάβει άμεσα τον θρόνο, ούτε ότι έχει συμφωνηθεί συγκεκριμένο σχέδιο διαδοχής.

EXCLUSIVE – The Prince of Wales will make several visits to Europe and the Middle East early next year with trips focusing on defence and security, as the government asks William to boost ties with key allies amid growing global instability @thetimes👇🏼https://t.co/ndwEdZsseb — Roya Nikkhah (@RoyaNikkhah) November 21, 2026

Θα μπορούσε ο Κάρολος να γίνει ο επόμενος μονάρχης που παραιτείται;

Η παραίτηση ενός Βρετανού μονάρχη παραμένει εξαιρετικά σπάνιο γεγονός στη σύγχρονη ιστορία της χώρας. Το τελευταίο αντίστοιχο προηγούμενο ήταν το 1936, όταν ο Εδουάρδος Η΄ εγκατέλειψε τον θρόνο για να παντρευτεί την Αμερικανίδα Γουόλις Σίμπσον, προκαλώντας συνταγματική και πολιτική κρίση.

Η περίπτωση του Καρόλου θα ήταν εντελώς διαφορετική, καθώς τα σενάρια που διακινούνται συνδέονται με την ηλικία του και την κατάσταση της υγείας του.

Προς το παρόν, ο βασιλιάς εξακολουθεί να ασκεί κανονικά τα καθήκοντά του. Το ερώτημα, ωστόσο, που αρχίζει να απασχολεί όλο και περισσότερο τη βρετανική κοινή γνώμη είναι εάν η επόμενη μεγάλη αλλαγή στο Μπάκιγχαμ θα έρθει νωρίτερα από όσο αναμενόταν.

Πηγή: ibtimes, hellomagazine