Υπέρ της αποχώρησης από το Ηνωμένο Βασίλειο ψήφισαν οι κάτοικοι του χωριού Μπάρναμ, στο Σάφολκ. Στη συμβολική ψηφοφορία του Σαββάτου συμμετείχαν κάτοικοι από τους περίπου 500 εγγεγραμμένους εκλογείς αντιδρώντας στα κυβερνητικά σχέδια για τη μετατροπή πρώην στρατιωτικής βάσης σε χώρο φιλοξενίας 930 αιτούντων άσυλο. Το αποτέλεσμα ήταν 257 ψήφοι υπέρ της ανεξαρτησίας, 16 κατά, ενώ καταγράφηκε και ένα άκυρο ψηφοδέλτιο.

Το ερώτημα του δημοψηφίσματος αφορούσε τη διεκδίκηση καθεστώτος εξαρτημένης περιοχής του Στέμματος (Crown Dependency), αντίστοιχου με εκείνο που ισχύει στο Τζέρσεϊ, το Γκέρνζι και τη Νήσο του Μαν.

BREAKING: Residents of the village of Barnham in Suffolk have voted to leave the UK in a symbolic independence referendum.



The vote, which is not legally binding, was held in protest over plans to house asylum seekers at a disused RAF base.



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Ο πρόεδρος του κοινοτικού συμβουλίου, Τζον Μπάουερ, εξήγησε ότι μια τέτοια εξέλιξη θα επέτρεπε στο χωριό να διατηρήσει την πίστη του στο Στέμμα, χωρίς να υπάγεται στη δικαιοδοσία του υπουργείου Εσωτερικών.

Μετά την ανακοίνωση του αποτελέσματος, η πρόεδρος της Ένωσης Κατοίκων του Μπάρναμ, Έλεν Μπεκ, γνωστοποίησε ότι η σημαία του χωριού θα έχει ως σύμβολο ένα μία πετροτριλίδα, σε φόντο στο μπλε χρώμα του Σάφολκ.