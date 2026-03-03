Βρετανοί αποθεώνουν την Ελλάδα για τη συνδρομή στην Κύπρο και «σταυρώνουν» τον Κιρ Στάρμερ

Πλήθος θετικών αντιδράσεων έχει προκαλέσει στη Βρετανία η απόφαση της Ελλάδας να αποστείλει μαχητικά F-16 και τις υπερσύγχρονες φρεγάτες «Κίμωνα» και «Ψαρά» στην Κύπρο, ως απόρροια της έκτακτης συνεδρίασης του ΚΥΣΕΑ, που αποφάσισε να τεθεί σε εφαρμογή το Αμυντικό Δόγμα Ελλάδος-Κύπρου.

«Δεδομένου ότι η Βρετανία είναι λίγο πολύ ανίκανη να υπερασπιστεί οτιδήποτε αυτές τις μέρες, είναι καλό να βλέπουμε τους Έλληνες», σχολίασε στο Χ ο Βρετανός δημοσιογράφος και παρουσιαστής, Andrew Neil.

Ταυτόχρονα, η ανεξάρτητη πολιτική αναλύτρια, με εξειδίκευση στον ισλαμισμό και τα ζητήματα της Μέσης Ανατολής, Nervana Mahmoud, γράφει στο X: «Ευχαριστούμε την Ελλάδα που κάνει τη δουλειά του Κιρ Στάρμερ».

Δείτε και άλλα παρόμοια σχόλια για τη βρετανική στάση:

Greece doing what Britain refuses to do - protect British airbase. Very pathetic Starmer. https://t.co/qkP0JM2vy9 — Navy⚓Brat (@_NavyBrat) March 3, 2026

Επιπλέον, η Daily Telegraph κυκλοφόρησε με τον εμφατικό τίτλο «Είμαι πολύ απογοητευμένος από τον Κιρ», φιλοξενώντας αποκλειστικές δηλώσεις του Ντόναλντ Τραμπ. Ο Αμερικανός πρόεδρος εξαπέλυσε βέλη κατά του Βρετανού πρωθυπουργού με αφορμή την αρχική του άρνηση να επιτρέψει στις αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις τη χρήση της στρατηγικής βάσης Ντιέγκο Γκαρσία. Ο Ντόναλντ Τραμπ καταλογίζει στον Στάρμερ ότι «έχασε πολύτιμο χρόνο» μέχρι να συναινέσει, γεγονός που λειτούργησε ως τροχοπέδη στην εξέλιξη των επιχειρήσεων.