Βρετανοί αποθεώνουν την Ελλάδα για τη συνδρομή στην Κύπρο και «σταυρώνουν» τον Κιρ Στάρμερ
«Ευχαριστούμε την Ελλάδα που κάνει τη δουλειά του Στάρμερ», ένα από τα σχόλια που κυριαρχούν στον βρετανικό Τύπο και στα social media.
Πλήθος θετικών αντιδράσεων έχει προκαλέσει στη Βρετανία η απόφαση της Ελλάδας να αποστείλει μαχητικά F-16 και τις υπερσύγχρονες φρεγάτες «Κίμωνα» και «Ψαρά» στην Κύπρο, ως απόρροια της έκτακτης συνεδρίασης του ΚΥΣΕΑ, που αποφάσισε να τεθεί σε εφαρμογή το Αμυντικό Δόγμα Ελλάδος-Κύπρου.
«Δεδομένου ότι η Βρετανία είναι λίγο πολύ ανίκανη να υπερασπιστεί οτιδήποτε αυτές τις μέρες, είναι καλό να βλέπουμε τους Έλληνες», σχολίασε στο Χ ο Βρετανός δημοσιογράφος και παρουσιαστής, Andrew Neil.
Ταυτόχρονα, η ανεξάρτητη πολιτική αναλύτρια, με εξειδίκευση στον ισλαμισμό και τα ζητήματα της Μέσης Ανατολής, Nervana Mahmoud, γράφει στο X: «Ευχαριστούμε την Ελλάδα που κάνει τη δουλειά του Κιρ Στάρμερ».
Δείτε και άλλα παρόμοια σχόλια για τη βρετανική στάση:
Επιπλέον, η Daily Telegraph κυκλοφόρησε με τον εμφατικό τίτλο «Είμαι πολύ απογοητευμένος από τον Κιρ», φιλοξενώντας αποκλειστικές δηλώσεις του Ντόναλντ Τραμπ. Ο Αμερικανός πρόεδρος εξαπέλυσε βέλη κατά του Βρετανού πρωθυπουργού με αφορμή την αρχική του άρνηση να επιτρέψει στις αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις τη χρήση της στρατηγικής βάσης Ντιέγκο Γκαρσία. Ο Ντόναλντ Τραμπ καταλογίζει στον Στάρμερ ότι «έχασε πολύτιμο χρόνο» μέχρι να συναινέσει, γεγονός που λειτούργησε ως τροχοπέδη στην εξέλιξη των επιχειρήσεων.