Κύπρος: Βρετανός συνελήφθη για κατασκοπεία υπέρ του Ιράν στη βάση της RAF στο Ακρωτήρι

Βρετανός πολίτης κατηγορείται ότι κατασκόπευε τη βρετανική αεροπορική βάση RAF Ακρωτηρίου στην Κύπρο για λογαριασμό του Ιράν. Ο 44χρονος Ρασάντ Σουλτάνοφ, που διαθέτει και την υπηκοότητα του Αζερμπαϊτζάν, συνελήφθη από τις κυπριακές Αρχές στις 17 Ιουλίου και παραμένει υπό κράτηση, εν αναμονή της έκδοσής του στο Ηνωμένο Βασίλειο.

Σύμφωνα με τις βρετανικές Αρχές, ο Σουλτάνοφ φέρεται να πραγματοποίησε «εχθρική παρακολούθηση» της RAF Ακρωτηρίου και να διαβίβαζε πληροφορίες στους Φρουρούς της Ισλαμικής Επανάστασης (IRGC). Η υπόθεση αφορά την περίοδο από τις 11 Μαΐου έως τις 22 Ιουνίου 2025 και αποτελεί την πρώτη έρευνα για αδίκημα βάσει του Νόμου Εθνικής Ασφάλειας του 2023 που διεξάγεται σε βρετανικό υπερπόντιο έδαφος.

Η RAF Ακρωτηρίου αποτελεί στρατηγικής σημασίας βάση του Ηνωμένου Βασιλείου στην Ανατολική Μεσόγειο και έχει χρησιμοποιηθεί τους τελευταίους μήνες σε επιχειρήσεις αναχαίτισης ιρανικών πυραύλων και drones. Οι βρετανικές και κυπριακές Αρχές συνεργάζονται στενά, ενώ η διαδικασία έκδοσης του υπόπτου βρίσκεται σε εξέλιξη.

Πηγή: BBC