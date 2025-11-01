«Βρέθηκα μέσα σε μία κόλαση από σφαίρες»: Συγκλονίζουν οι μαρτυρίες από το μακελειό στα Βορίζια

Συγκλονίζει η μαρτυρία ενός άνδρα που βρέθηκε τυχαία στο σημείο των πυροβολισμών στα Βορίζια Ηρακλείου το πρωί του Σαββάτου (1/11), όπου η βεντέτα δύο οικογενειών οδήγησε σε αιματοχυσία με δύο νεκρούς και τουλάχιστον τέσσερις τραυματίες.

Ο μάρτυρας, κάτοικος Αθήνας, δήλωσε πως είχε ξεκινήσει με το αυτοκίνητό του για να πιει έναν καφέ στον Ζαρό, περνώντας από το χωριό τη στιγμή που ξέσπασε η ένοπλη σύγκρουση.

«Ξαφνικά είδα ένα 4x4 να πυροβολεί προς όλες τις κατευθύνσεις. Δεν καταλάβαινα από πού έρχονταν οι σφαίρες. Μόνο που ένιωσα ότι βρίσκομαι μέσα σε κόλαση», περιέγραψε στη neakriti.gr, εξηγώντας πως το όχημά του δέχθηκε πολλούς πυροβολισμούς, πριν προλάβει την τελευταία στιγμή να διαφύγει σώος.

Ο ίδιος πρόσθεσε: «Ειδοποίησα την Αστυνομία και μου είπαν να επιστρέψω στο σπίτι μου. Τα όπλα ήταν καλάσνικοφ και πιστόλια. Είδα και έναν νεκρό. Όπως κατάλαβα, η δουλειά ήταν στημένη. Έπεσα κυριολεκτικά μέσα στα διασταυρωμένα πυρά».

«Από τις 11:00 είχα ενημερώσει την αστυνομία. Γλύτωσα για 10 πόντους. Μία σφαίρα τρύπησε το λάστιχο του αυτοκινήτου και προκάλεσε τεράστιες ζημιές», ανέφερε ο αυτόπτης μάρτυρας.

«Γαζωμένα» αυτοκίνητα – Επιτόπιες έρευνες της ΕΛΑΣ

Η περιοχή θυμίζει πεδίο μάχης, με οχήματα γεμάτα τρύπες από σφαίρες και κηλίδες αίματος στους δρόμους. Οι αστυνομικοί της Ασφάλειας και της Εγκληματολογικής Υπηρεσίας συλλέγουν βαλλιστικά ευρήματα, ενώ οχήματα που βρέθηκαν στο σημείο έχουν ήδη μεταφερθεί στο Ηράκλειο για βαλλιστική εξέταση.

Στόχος των Αρχών είναι να εντοπιστούν οι τροχιές των πυροβολισμών και να διακριβωθεί ποιος έκανε χρήση των όπλων στη διάρκεια της συμπλοκής.

Στην περιοχή επιχειρούν κλιμάκια της ΕΚΑΜ, των ΤΑΕ Κρήτης και της ΟΠΚΕ, προκειμένου να αποτραπεί νέα αναζωπύρωση της βίας. Οι συγκρούσεις φέρεται να εκτυλίχθηκαν τόσο εντός του χωριού όσο και σε κοντινό φαράγγι, ενώ οι έρευνες συνεχίζονται μεθοδικά.

Το σπίτι της βεντέτας στα Βορίζια

Έκτακτη σύσκεψη υπό τον αρχηγό της ΕΛΑΣ

Λίγο μετά τις 20:30, πραγματοποιήθηκε έκτακτη σύσκεψη στην Αστυνομική Διεύθυνση Ηρακλείου υπό τον Αρχηγό της ΕΛΑΣ Δημήτρη Μάλιο, που έφτασε εσπευσμένα στην Κρήτη, συνοδευόμενος από τον διευθυντή της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος (ΔΑΟΕ) Φώτη Ντουίτση.

Στη σύσκεψη συμμετείχαν επίσης ο επικεφαλής της αστυνομίας Κρήτης, ο διοικητής Ηρακλείου και ο επικεφαλής των ΕΚΑΜ, με το μήνυμα της ΕΛΑΣ να είναι ξεκάθαρο: «Καμία ανοχή – Όλοι οι εμπλεκόμενοι θα εντοπιστούν και θα οδηγηθούν στη Δικαιοσύνη».

Οι πρώτες ασφαλείς εκτιμήσεις των ανακριτικών αρχών αναμένονται μέσα στις επόμενες ώρες.

Βεντέτα στα Βορίζια Ηρακλείου

Η κατάσταση των τραυματιών

Σύμφωνα με την επίσημη ενημέρωση της ΕΛΑΣ, από την ανταλλαγή πυρών έχασαν τη ζωή τους ένας 39χρονος άνδρας και μία 56χρονη γυναίκα, η οποία είχε φτάσει στο χωριό από τα Χανιά για το μνημόσυνο του πατέρα της. Οι ιατροδικαστές εξετάζουν το ενδεχόμενο ο θάνατός της να οφείλεται σε καρδιακή ανακοπή.

Όπως δήλωσε στο Neakriti.gr ο διοικητής του ΠΑΓΝΗ, Γιώργος Χαλκιαδάκης, τέσσερα άτομα νοσηλεύονται εκτός κινδύνου:

Μία 52χρονη γυναίκα με τραύμα στο αριστερό χέρι

Δύο άνδρες, 31 και 23 ετών, με τραύματα στα πόδια

Μία 26χρονη γυναίκα, που νοσηλεύεται στο Βενιζέλειο Νοσοκομείο Ηρακλείου