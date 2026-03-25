Βρέθηκε ο σκελετός του πραγματικού Ντ' Αρτανιάν; Συγκλονιστική ανακάλυψη στην Ολλανδία

Περισσότερο από τρεισήμισι αιώνες αφότου μια σφαίρα μουσκέτου βρήκε στον λαιμό και οδήγησε στον θάνατο το πρόσωπο που θεωρείται ο πραγματικός Ντ’ Αρτανιάν, τα οστά του Γάλλου στρατιώτη ο οποίος ενέπνευσε τον Αλέξανδρο Δουμά και αργότερα αποθανατίστηκε στη σκηνή και στη μεγάλη οθόνη -αλλά και σε κινούμενα σχέδια- φαίνεται πως ανακαλύφθηκαν στην Ολλανδία.

Εργάτες που επισκεύαζαν μια εκκλησία στην ολλανδική πόλη Μάαστριχτ εντόπισαν έναν σκελετό που ενδέχεται να ανήκει στον Γάλλο ευγενή του 17ου αιώνα, Σαρλ ντε Μπατζ-Καστελμόρ, γνωστότερο ως Ντ’Αρτανιάν, του οποίου τα κατορθώματα οδήγησαν τον Δουμά να τον κάνει ήρωα στο κλασσικό έργο του «Τρεις Σωματοφύλακες».

Ο πραγματικός Ντ’ Αρτανιάν ήταν κατάσκοπος και σωματοφύλακας του βασιλιά Λουδοβίκου ΙΔ’ και πέθανε κατά την πολιορκία του Μάαστριχτ το 1673. Τριακόσια πενήντα τρία χρόνια αργότερα, το μακροχρόνιο μυστήριο για το πού τάφηκε ο πολεμιστής ίσως τελικά να λύνεται, με ένα σύνολο οστών να ανακαλύπτεται κάτω από ένα κατεστραμμένο δάπεδο εκκλησίας.

Η τυχαία ανακάλυψη

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ του Guardian, ο Wim Dijkman, συνταξιούχος αρχαιολόγος από το Μάαστριχτ, που έχει περάσει 28 χρόνια αναζητώντας τον τόπο ταφής του σωματοφύλακα, κλήθηκε στην Εκκλησία των Αγίων Πέτρου και Παύλου στην περιοχή Wolder της πόλης, αφού ο διάκονος τον ενημέρωσε ότι βρέθηκε ένας σκελετός.

«Ένα τμήμα του δαπέδου στην εκκλησία είχε υποχωρήσει και, κατά τη διάρκεια των εργασιών επισκευής, ανακαλύψαμε έναν σκελετό», δήλωσε ο διάκονος Jos Valke σε τοπικό ραδιοτηλεοπτικό σταθμό. «Κάλεσα αμέσως τον Wim γιατί ασχολείται με τον Ντ’ Αρτανιάν εδώ και περισσότερα από 20 χρόνια».

«Πολύ ισχυρές ενδείξεις»

Ο Valke δήλωσε ότι αρκετές ενδείξεις δείχνουν πως ο σκελετός ανήκει στον διάσημο σωματοφύλακα.

«Ήταν θαμμένος κάτω από το ιερό, σε αγιασμένο έδαφος», ανέφερε. «Στον τάφο υπήρχε ένα γαλλικό νόμισμα της εποχής. Και η σφαίρα που τον σκότωσε βρισκόταν στο ύψος του στήθους, ακριβώς όπως περιγράφεται στα ιστορικά βιβλία. Οι ενδείξεις είναι πολύ ισχυρές».

Ο σκελετός έχει απομακρυνθεί από την εκκλησία και βρίσκεται πλέον σε ένα αρχαιολογικό ινστιτούτο στο Ντέβεντερ.

Ένα δείγμα DNA που ελήφθη από τον σκελετό στις 13 Μαρτίου αναλύεται σε εργαστήριο στο Μόναχο. Στη συνέχεια θα συγκριθεί με δείγματα DNA που έχουν δοθεί από απογόνους του πατέρα του Ντ’ Αρτανιάν, ώστε να διαπιστωθεί αν υπάρχει ταύτιση.

«Μια απίστευτα συναρπαστική ιστορία»

Από την πλευρά του, ο Dijkman τόνισε ότι, παρόλο που κατανοεί τη δημοσιογραφική αξία της πιθανής ανακάλυψης, περιμένει με αγωνία τα αποτελέσματα των εργαστηριακών εξετάσεων.

«Είναι, άλλωστε, μια απίστευτα συναρπαστική ιστορία», είπε. «Πρόκειται για το πιο διάσημο και γνωστό πρόσωπο που συνδέεται με το Μάαστριχτ. Όμως είμαι πάντα πολύ προσεκτικός -είμαι επιστήμονας».

Το ενδιαφέρον για την πιθανή ανακάλυψη δεν περιορίζεται μόνο στο Μάαστριχτ. Ο Dijkman ανέφερε: «Διεξάγονται κάθε είδους αναλύσεις και έρευνες τόσο εντός της χώρας όσο και στο εξωτερικό. Έχει πραγματικά εξελιχθεί σε έρευνα υψηλού επιπέδου. Θέλουμε να είμαστε απολύτως βέβαιοι ότι πρόκειται για τον Ντ’ Αρτανιάν».

Ο στρατιώτης απέκτησε τεράστια φήμη μετά θάνατον, όταν ο Δουμάς δημοσίευσε τους «Τρεις Σωματοφύλακες» το 1844. Ο Δουμάς είχε εμπνευστεί από ένα παλαιότερο βιβλίο για τον σωματοφύλακα, τα «Απομνημονεύματα του κυρίου Ντ’ Αρτανιάν», που γράφτηκαν το 1700 από τον Γάλλο στρατιώτη και συγγραφέα Gatien de Courtilz de Sandras.

Το βιβλίο του Δουμά έχει μεταφερθεί πολλές φορές στον κινηματογράφο τον τελευταίο αιώνα, με τον Ντ’ Αρτανιάν να ενσαρκώνεται από ηθοποιούς όπως ο Douglas Fairbanks, ο Michael York, ο Chris O’Donnell, ο Logan Lerman και ο François Civil. Ο χαρακτήρας ενέπνευσε επίσης τον ομώνυμο, ξιφομάχος σκύλος, ράτσας μπίγκλ, στη σειρά κινουμένων σχεδίων της δεκαετίας του 1980 «Dogtanian and the Three Muskehounds».