Βρέθηκε το μαύρο κουτί του τουρκικού αεροπλάνου που συνετρίβη στη Γεωργία - Θρήνος στην Τουρκία
Οι 20 Τούρκοι στρατιωτικοί που επέβαιναν στο αεροπλάνο, έχασαν τη ζωή τους.
Το μαύρο κουτί του τουρκικού μεταγωγικού αεροπλάνου που συνετρίβη στην ανατολική Γεωργία, εντοπίστηκε από τις Αρχές, όπως δήλωσε νωρίτερα ο Ταγίπ Ερντογάν.
Όπως είπε ο Τούρκος πρόεδρος, μια ομάδα που απαρτίζεται από 46 άτομα, εστάλη από την Τουρκία για να πραγματοποιήσει επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης από κοινού με τις γεωργιανές αρχές.
Το C-130 είχε αναχωρήσει από την Γκάντζα, στο δυτικό Αφγανιστάν, με προορισμό την Τουρκία. Συνετρίβη το απόγευμα της Τρίτης (11/11), λίγο αφού είχε εισέλθει στον εναέριο χώρο της Γεωργίας.
Τα συντρίμμια του αεροπλάνου εντοπίστηκαν αργά χθες το απόγευμα σε απόσταση μερικών χιλιομέτρων από τα σύνορα με το Αζερμπαϊτζάν.
Και οι 20 Τούρκοι στρατιωτικοί που επέβαιναν στο αεροπλάνο έχασαν τη ζωή τους. Πρόκειται για το πιο πολύνεκρο στρατιωτικό συμβάν στις τουρκικές ένοπλες δυνάμεις από το 2020.
Τα C-130 Hercules είναι αμερικανικά στρατιωτικά αεροπλάνα που κατασκευάζονται από τη Lockheed Martin και παράγονται από τη δεκαετία του 1950. Εξακολουθούν να είναι πολύ δημοφιλή σε όλο τον κόσμο.
Οι τουρκικές αρχές έδωσαν στη δημοσιότητα τα ονόματα και τις φωτογραφίες των είκοσι θυμάτων της αεροπορικής τραγωδίας.