Ο 74χρονος Janarino Ferreira dos Santos, που πάσχει από τη νόσο του Αλτσχάιμερ, βρέθηκε ζωντανός, αφού πέρασε 11 ημέρες στο δάσος του Αμαζονίου στη Βραζιλία, ανέφεραν οι διασώστες, που κινητοποιήθηκαν άμεσα για τον εντοπισμό του.

Είχε εξαφανιστεί στις 10 Νοεμβρίου, αφού είχε περιπλανηθεί σε μια δασώδη περιοχή κοντά στη Μακάπα, την πρωτεύουσα της πολιτείας Αμάπα, στο βόρειο τμήμα της Βραζιλίας, σύμφωνα με μια ανακοίνωση αναζήτησης που δημοσίευσε η οικογένειά του.

Η εγγονή του, Σάρα Μοντές, απηύθυνε έκκληση στις ομάδες διάσωσης να συνεχίσουν τις έρευνες. Σε ένα βίντεο που δημοσίευσε στο Instagram, εξήγησε ότι σχεδίαζαν να τις αναστείλουν την Κυριακή 22 Νοεμβρίου. «Μην μας ξεχάσετε. Μην ξεχάσετε τον παππού», ανέφερε, όπως γράφει το AFP.

Οι διασώστες τον εντόπισαν τελικά την Παρασκευή 20 Νοεμβρίου, περίπου 10 χιλιόμετρα μακριά από το σημείο της εξαφάνισής του, σύμφωνα με μηνύματα που δημοσιεύθηκαν στα κοινωνικά δίκτυα από δασοφύλακες και έναν εκ των διασωστών.

Τρεφόταν με φρούτα και έπινε νερό από πηγή

Εικόνες από την επιχείρηση διάσωσης δείχνουν τον ηλικιωμένο να κάθεται με τα εσώρουχά του, εμφανώς αποπροσανατολισμένος. Στη συνέχεια, μεταφέρθηκε από διασώστες πάνω σε ένα αυτοσχέδιο φορείο μακριά από το δάσος.

Η συγκινητική στιγμή που επανενώθηκε με την οικογένειά του:

Τα τοπικά μέσα ενημέρωσης ανέφεραν ότι ο άνδρας, πρώην ανθρακωρύχος που γνώριζε καλά το δάσος, τράφηκε με καρπούς μπουρίτι, ενός φοίνικα του Αμαζόνιου και ήπιε νερό από πηγή.

Οι ομάδες έρευνας εντόπισαν επίσης κρεβάτια που είχε φτιάξει με φύλλα φοίνικα, καθώς και ίχνη που αποδεικνύουν ότι περιπλανιόταν κυκλικά μέσα στο δάσος, δήλωσε ο δασοφύλακας Νερίβαν ντα Σίλβα στον ενημερωτικό ιστότοπο g1. Στο δάσος όπου τον αναζήτησαν οι διασώστες, η πυκνότητα της βλάστησης μπορεί να περιορίσει την ορατότητα σε μόλις λίγα μέτρα. Ο ηλικιωμένος παραμένει νοσηλευόμενος, σύμφωνα με το g1.