«Βρήκα την Τζακλίν με ένα κορδόνι γύρω από τον λαιμό της»: Γονείς προειδοποιούν για επικίνδυνη τάση

Η 9χρονη Τζακλίν Μπλάκγουελ έχασε τη ζωή της αφού δοκίμασε το blackout challenge, μια επικίνδυνη πρόκληση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Η οικογένειά της από το Στίβενβιλ του Τέξας των ΗΠΑ μιλάει δημόσια μετά τον θάνατο του κοριτσιού, απευθύνοντας παράλληλα προειδοποίηση σε άλλους γονείς.

«Ήμασταν μόνο οι τρεις μας, τρεις φίλοι, κάναμε τα πάντα μαζί», είπε ο Κέρτις Μπλάκγουελ. «Καραόκε. Της άρεσε πολύ το καραόκε, μπορούσε να το κάνει όλη μέρα» πρόσθεσε η Γουέντι. «Περνούσε πολύ χρόνο στο YouTube, όπως, φυσικά, κάνουν πολλά παιδιά», συμπλήρωσαν.



Η 9χρονη αγαπούσε επίσης τις προκλήσεις, ειδικά αυτές που έβρισκε στα κοινωνικά δίκτυα. Αυτές οι προκλήσεις φαίνονταν αβλαβείς στους γονείς της. Μέχρι πριν από έναν μήνα.

«Ήταν ένα κανονικό πρωινό, την γαργαλούσα για να την ξυπνήσω και να ετοιμαστεί για το σχολείο», είπε η μητέρα της, σύμφωνα με το CBS NEWS.



«Βγήκε έξω να παίξει, όπως κάνει πάντα, στην αυλή. Παρατήρησα ότι ήταν κάπως ήσυχα - πιο ήσυχα από ό,τι συνήθως», περιέγραψε ο πατέρας της. «Τότε την είδα στη γωνία που οδηγεί στο υπόστεγο, είδα τα μαλλιά της. Φώναξα, «Τζακλίν!» Νόμιζα ότι είχε σκύψει για να παίξει, γιατί πάντα έπαιζε σε εκείνη την περιοχή, αλλά δεν έπαιζε»...



Το παιδί βρέθηκε με ένα κορδόνι τυλιγμένο γύρω από τον λαιμό της. «Την βρήκα αναίσθητη, είχε γείρει πάνω στο κορδόνι. Προσπάθησα να κάνω ό,τι μπορούσα για να τη σώσω. Προσπάθησα να της κάνω καρδιοαναπνευστική αναζωογόνηση μέχρι να φτάσουν οι πρώτοι διασώστες. Ήταν το πιο τρομακτικό, συγκλονιστικό πράγμα που έχω δει ποτέ. Ήταν φρικτό να βλέπω την κόρη μου σε αυτή την κατάσταση εξαιτίας κάτι τόσο παράλογου».

Και φανερά φορτισμένος είπε: «Δεν νομίζω ότι θα το ξεχάσω ποτέ. Δεν θα ξεχάσω ποτέ εκείνη την ημέρα. Θα επαναλαμβάνεται στο μυαλό μου για το υπόλοιπο της ζωής μου».



Βίντεο στα κοινωνικά μέσα με ανθρώπους που στραγγαλίζουν σκόπιμα τον εαυτό τους για να νιώσουν μια σύντομη ευφορία, κάτι που συχνά ονομάζεται «blackout challenge», κυκλοφορούν εδώ και χρόνια. Οι γονείς της πιστεύουν ότι η Τζακλίν μιμούταν αυτό που είχε δει και έγινε μία από τις 80 καταγεγραμμένες περιπτώσεις θανάτου από αυτό το «παιχνίδι», σύμφωνα με το CDC.



«Δεν είναι αστείο, δεν είναι παιχνίδι, είναι ζήτημα ζωής και θανάτου», είπε ο Κέρτις Μπλάκγουελ. «Τα περισσότερα παιδιά είναι ηλικίας 9 έως 14 ετών. Πολλά παιδιά της ηλικίας της δεν έχουν πλήρως αναπτυγμένο εγκέφαλο και επηρεάζονται πολύ εύκολα».



Ορισμένες πλατφόρμες κοινωνικών μέσων δημοσιεύουν πλέον προειδοποιήσεις ή αποκλείουν τις αναζητήσεις για το «blackout challenge». Ωστόσο, υπάρχουν βίντεο που συνεχίζουν να προωθούν αυτή την εξαιρετικά επικίνδυνη πράξη.



«Τώρα είναι ο όμορφος άγγελός μας», είπε η Γουέντι Μπλάκγουελ.



Μόλις έναν μήνα μετά την απώλεια της κόρης τους, οι γονείς της μετατρέπουν τον πόνο τους σε δράση. «Ακόμα κι αν σώσει μία μόνο ζωή, αυτή η ζωή σημαίνει πολλά». Ζητούν μεγαλύτερη υπευθυνότητα, ώστε κανένας άλλος γονιός να μην χρειαστεί να μετατρέψει την αυλή του σε μνημείο για το παιδί του.



«Μπορεί να ελέγξεις τι βλέπει το παιδί σου, μπορεί να είναι βίντεο κατάλληλα για παιδιά και τρία λεπτά αργότερα μπορεί να είναι κάτι εντελώς σκοτεινό λόγω των αλγορίθμων που αρχίζουν να δημιουργούν», επισήμανε ο Κέρτις. «Έχουν χαθεί πάρα πολλά παιδιά για να μην θεωρηθούν υπεύθυνες αυτές οι εταιρείες, κατά τη γνώμη μου».

