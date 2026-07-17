Βριλήσσια: «Όλα έγιναν σε λίγα δευτερόλεπτα» - Μαρτυρίες στον FLASH για την επίθεση του λυκόσκυλου

Σκηνές σοκ εκτυλίχθηκαν γύρω στις 7:00 το πρωί της Παρασκευής, έξω από φούρνο στα Βριλήσσια, όταν ένα λυκόσκυλο που ήταν δεμένο στον εξωτερικό χώρο του καταστήματος κατάφερε να λυθεί, με αποτέλεσμα να επιτεθεί σε διερχόμενο σκύλο και στον ιδιοκτήτη του.



Σύμφωνα με πληροφορίες, η 48χρονη ιδιοκτήτρια του λυκόσκυλου, είναι κάτοικος της περιοχής και πελάτισσα του φούρνου.

Η ίδια είχε αφήσει προσωρινά το ζώο δεμένο έξω από το κατάστημα, όπως συνήθιζε να κάνει κάθε μέρα, και στη συνέχεια μπήκε στο εσωτερικό καταστήματος για να πραγματοποιήσει τις αγορές της. Εκείνη την ώρα, ένας άλλος άνδρας περνούσε από το σημείο βγάζοντας βόλτα τον σκύλο του.

Το σημείο που ήταν δεμένο ο σκύλος. FLASH.

Υπάλληλος φούρνου περιγράφει την επίθεση του σκύλου σε 66χρονο άνδρα στα Βριλήσσια.



Βίντεο/Ρεπορτάζ: Ελένη Καραθάνου pic.twitter.com/Gl54plc3Ja — Flash.gr (@flashgrofficial) July 17, 2026

«Όλα έγιναν μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα»

Όπως περιγράφουν θαμώνες του καταστήματος, «όλα έγιναν μέσα σε μία στιγμή».



Το λυκόσκυλο άρχισε να γρυλίζει, κατάφερε να λυθεί από το σημείο όπου ήταν δεμένο και όρμησε εναντίον του άλλου σκύλου.

Ο διερχόμενος άντρας προσπάθησε να σώσει το κατοικίδιο του αλλά μάταια.



Αμέσως επικράτησε πανικός. Η ιδιοκτήτρια του λυκόσκυλου έτρεξε έξω μόλις αντιλήφθηκε τι συνέβαινε, ενώ στο σημείο έσπευσαν υπάλληλοι και πελάτες του φούρνου, προσπαθώντας να σταματήσουν την επίθεση.

Τραυματίστηκε ο ιδιοκτήτης – Δεν τα κατάφερε το σκυλάκι

Ο 66χρονος ιδιοκτήτης του μικρότερου σκύλου τραυματίστηκε κατά προσπάθεια του να προστατεύσει το κατοικίδιό του.



Δυστυχώς, το άτυχο ζώο υπέστη σοβαρά τραύματα από τα δαγκώματα του λυκόσκυλου με αποτέλεσμα να μην καταφέρει να κρατηθεί στη ζωή.



Οι ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το περιστατικό διερευνώνται από τις Αρχές.