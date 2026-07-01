Βρισηίδα Ανδριώτου: «Το μόνο που απαιτώ είναι τα χρήματα που μου οφείλονται»

Νέα τροπή παίρνει η δημόσια αντιπαράθεση ανάμεσα στη Βρισηίδα Ανδριώτου και τον Σπύρο Μαρτίκα, καθώς η πρώην παίκτρια του Survivor απάντησε με αιχμηρή ανάρτηση στις πρόσφατες δηλώσεις του πρώην συντρόφου της, ξεκαθαρίζοντας πως δεν πρόκειται να συνεχίσει τη συζήτηση δημόσια, αλλά μέσω της Δικαιοσύνης.

Το πρώην ζευγάρι, που ακολούθησε χωριστούς δρόμους στα τέλη του 2024, φαίνεται πως βρίσκεται πλέον σε πλήρη ρήξη, με αφορμή τις τελευταίες εξελίξεις γύρω από την υπόθεση της οικονομικής απάτης που έχει καταγγείλει ο Σπύρος Μαρτίκας.

Η απάντηση της Βρισηίδας Ανδριώτου

Αφορμή για την αντίδρασή της στάθηκαν οι δηλώσεις του Σπύρου Μαρτίκα, ο οποίος ανέφερε πως της καταβάλλει χρήματα προκειμένου να καλύψει την οικονομική ζημιά που υπέστη.

Η Βρισηίδα Ανδριώτου απάντησε μέσω ανάρτησής της, διαψεύδοντας ότι δέχεται οικονομική στήριξη και ξεκαθαρίζοντας πως διεκδικεί μόνο όσα, όπως υποστηρίζει, της οφείλονται.

«Για να τελειώνουν τα παραμύθια και οι ψευδείς εντυπώσεις… Η αξιοπρέπειά μου και η ανεξαρτησία μου δεν εξαγοράζονται, ούτε χαρίζονται. Δεν ζήτησα ποτέ τη στήριξη κανενός και είναι τουλάχιστον ντροπιαστικό να αφήνεται να εννοηθεί ότι “με στηρίζει οικονομικά κάποιος κάθε μήνα”. Το μόνο που απαιτώ είναι τα χρήματα που μου οφείλονται.

Ευχαριστώ πολύ τους δημοσιογράφους για το ενδιαφέρον, αλλά η δική μου απάντηση δεν θα δοθεί σε lifestyle εκπομπές για να γίνει τηλεοπτικό σόου, αλλά εκεί που πρέπει… στη Δικαιοσύνη», έγραψε χαρακτηριστικά.

Τι είχε δηλώσει ο Σπύρος Μαρτίκας

Λίγο νωρίτερα, ο Σπύρος Μαρτίκας, αναφερόμενος στην οικονομική απάτη που, όπως έχει καταγγείλει, υπέστη, είχε δηλώσει πως η Βρισηίδα Ανδριώτου δεν θα χάσει τα χρήματά της.

«Η Βρισηίδα δεν θα χάσει τα χρήματά της. Κάθε εβδομάδα της δίνω χρήματα για να την εξοφλήσω και να ρεφάρει τη ζημιά. Σε λίγο καιρό θα τα έχει όλα», είχε αναφέρει.

Η υπόθεση της οικονομικής απάτης

Η δημόσια αντιπαράθεση των δύο πλευρών συνδέεται με την υπόθεση της οικονομικής απάτης που έχει καταγγείλει ο Σπύρος Μαρτίκας.

Ο ίδιος υποστηρίζει ότι εξαπατήθηκε μέσω υποτιθέμενων επενδύσεων, χάνοντας σημαντικό χρηματικό ποσό, ενώ η Βρισηίδα Ανδριώτου έχει δηλώσει στο παρελθόν ότι έχασε περίπου 40.000 ευρώ, χρήματα που είχε δώσει για επένδυση.

Η υπόθεση βρίσκεται πλέον στη Δικαιοσύνη, ενώ μετά τις τελευταίες δημόσιες τοποθετήσεις όλα δείχνουν πως και η διαφωνία ανάμεσα στο πρώην ζευγάρι θα ακολουθήσει τη νομική οδό.