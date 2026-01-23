Βροχερές στιγμές στο Ναύπλιο: Η μαγεία της Παλιάς Πόλης κάτω από τα σύννεφα

Το Ναύπλιο, μεταμορφώνεται σε ένα ρομαντικό σκηνικό όταν η βροχή μια μέρα μετά την κακοκαιρία, αγκαλιάζει τα λιθόστρωτα δρομάκια και τα αρχοντικά του.

Ο φωτογράφος Δημήτρης Μπέκας, γνωστός για τις ατμοσφαιρικές λήψεις του, μας μεταφέρει σε μια βροχερή ημέρα στην πόλη, όπου η υγρασία και τα σύννεφα προσθέτουν μια μυστηριώδη γοητεία στα μνημεία και τους δρόμους.

Διαβάστε περισσότερα για το Ναύπλιο που παρά τις καιρικές συνθήκες, συνεχίζει να προσελκύει τουρίστες όλο τον χρόνο.