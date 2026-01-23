Βροχερές στιγμές στο Ναύπλιο: Η μαγεία της Παλιάς Πόλης κάτω από τα σύννεφα
Φωτογραφίες του Δημήτρη Μπέκα αποτυπώνουν την ατμοσφαιρική ομορφιά του Ναυπλίου μια μέρα μετά την κακοκαιρία.
Το Ναύπλιο, μεταμορφώνεται σε ένα ρομαντικό σκηνικό όταν η βροχή μια μέρα μετά την κακοκαιρία, αγκαλιάζει τα λιθόστρωτα δρομάκια και τα αρχοντικά του.
Ο φωτογράφος Δημήτρης Μπέκας, γνωστός για τις ατμοσφαιρικές λήψεις του, μας μεταφέρει σε μια βροχερή ημέρα στην πόλη, όπου η υγρασία και τα σύννεφα προσθέτουν μια μυστηριώδη γοητεία στα μνημεία και τους δρόμους.
