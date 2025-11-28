«Βροχερή» Black Friday: Τι να προσέξουν οι καταναλωτές μέσα στον καταιγισμό των προσφορών

Έφτασε η Black Friday, σήμερα Παρασκευή 28 Νοεμβρίου, η ημέρα που περίμεναν οι καταναλωτές για να κάνουν φθηνότερα ψώνια αλλά και ο εμπορικός κόσμος για να αναθερμανθεί η αγορά.

Παρά την κακοκαιρία ADEL που τις τελευταίες ώρες χτυπά με σφοδρότητα και το λεκανοπέδιο, οι καταναλωτές αναμένεται να σπεύσουν στα καταστήματα για το μεγάλο κυνήγι της προσφοράς. Κάποιοι μάλιστα περιμένουν ειδικά τη σημερινή ημέρα για να προμηθευτούν προϊόντα που το υπόλοιπο διάστημα του χρόνου δεν θα αγόραζαν τόσο εύκολα.

Στο πλαίσιο αυτό, οι καταναλωτές καλούνται να δείξουν την απαιτούμενη προσοχή για να προστατευτούν από τυχόν απάτες και τρικ από επιτήδειους.

Ο Συνήγορος του Καταναλωτή εξέδωσε ορισμένες βασικές οδηγίες προκειμένου να αποφευχθούν οι «δυσάρεστες καταστάσεις»:

Παραπλανητικές εκπτώσεις - Παρατηρούνται συχνά περιπτώσεις όπου οι τιμές πριν την έκπτωση έχουν τεχνητά αυξηθεί, ώστε το εμφανιζόμενο ποσοστό έκπτωσης να φαίνεται μεγαλύτερο.

Μη σαφής πληροφόρηση για τα χαρακτηριστικά του προϊόντος - Ιδιαίτερα σε διαδικτυακές αγορές, η ελλιπής περιγραφή μπορεί να οδηγήσει σε αγορά προϊόντων που δεν ανταποκρίνονται στις προσδοκίες ή στις πραγματικές ανάγκες του καταναλωτή.

Κρυφές χρεώσεις και έξοδα αποστολής - Σε αρκετές περιπτώσεις οι τελικές τιμές περιλαμβάνουν επιπλέον χρεώσεις που δεν παρουσιάζονται εξαρχής.

Καθυστερήσεις ή αδυναμία παράδοσης - Η αυξημένη ζήτηση μπορεί να οδηγήσει σε καθυστερήσεις, ακόμη και σε αδυναμία παράδοσης παραγγελιών, χωρίς έγκαιρη ενημέρωση του καταναλωτή.

Ανασφαλείς συναλλαγές σε ιστοσελίδες αμφίβολης αξιοπιστίας - Ιστότοποι χωρίς επαρκή πιστοποίηση ή χωρίς πλήρη στοιχεία επικοινωνίας ενέχουν κίνδυνο απάτης.

Επίσης, ο Συνήγορος του Καναλωτή εφιστά την προσοχή των πολιτών στα ακόλουθα:

Έλεγχος της προηγούμενης τιμής - Βεβαιωθείτε ότι η τιμή πριν την έκπτωση είναι πραγματική. Αναζητήστε ιστορικά τιμών και συγκρίνετε προσφορές.

Προσοχή στους όρους αγοράς και επιστροφής - Ελέγξτε την πολιτική επιστροφών, ακυρώσεων και αλλαγών. Σε διαδικτυακές αγορές ισχύει δικαίωμα υπαναχώρησης 14 ημερών.

Ασφαλείς μέθοδοι πληρωμής - Ελέγξτε ότι η σελίδα χρησιμοποιεί ασφαλή σύνδεση (https - πιστοποιητικό SSL).

Αξιοπιστία καταστήματος - Βεβαιωθείτε ότι υπάρχουν σαφή στοιχεία επικοινωνίας, φυσική έδρα και πλήρη νομικά στοιχεία.

Αναζητήστε αξιολογήσεις από πραγματικούς χρήστες.

Συγκράτηση στην παρόρμηση αγοράς - Η υψηλή προβολή και οι χρονικοί περιορισμοί των «flash offers» συχνά οδηγούν σε παρορμητικές αποφάσεις. Αγοράζετε μόνο όσα πραγματικά χρειάζεστε.

Επαλήθευση διαθεσιμότητας προϊόντων - Ζητήστε επιβεβαίωση της διαθεσιμότητας, ειδικά σε ακριβά προϊόντα ή σε καταστήματα με περιορισμένο στοκ.

Στο παιχνίδι της απάτης και η τεχνητή νοημοσύνη

Τις δικές της συμβουλές απέναντι ειδικά στους διαδικτυακούς επιτήδειους εξέδωσε και η Εθνική Αρχή Κυβερνοασφάλειας σε συνεργασία με τη Visa.

Η Εθνική Αρχή εφιστά την προσοχή στον ρόλο της τεχνητής νοημοσύνης μέσω της οποίας οι απατεώνες μπορούν να δημιουργούν ιστοσελίδες επιχειρήσεων που μοιάζουν αληθινές, να προβάλλουν εντυπωσιακές διαφημίσεις, να δημιουργήσουν μηνύματα που φαίνονται να προέρχονται από διάσημα πρόσωπα ή να στέλνουν αληθοφανή προσωπικά μηνύματα. Πριν γίνει το …κλικ ο καταναλωτής θα πρέπει να τα έχει σκεφτεί όλα αυτά.

Αγορές υπό ψυχολογική πίεση

Η ψυχολογική πίεση στον καταναλωτή είναι το δεύτερο ζήτημα στο οποίο στέκεται η Αρχή. Δωρεάν προϊόντα, τεράστιες εκπτώσεις ή προσφορές που λήγουν σε λίγα λεπτά ωθούν σε βιαστικές επιλογές. Δεν υπάρχει κανένας λόγος βιασύνης.

Έλεγχος αποστολέα μηνυμάτων

Στις περιπτώσεις μηνυμάτων από έναν φίλο, έναν influencer ή μια επιχείρηση που ζητά χρήματα ή προσωπικές πληροφορίες, ο καταναλωτής θα πρέπει να μην το θεωρήσει απαραιτήτως για αληθινό. Καλείται να επικοινωνήσει μαζί τους με διαφορετικό τρόπο: να τους καλέσει, να επισκεφθεί το επίσημο site ή να βρεί το τηλέφωνο της επιχείρησης. Πολλές φορές οι απατεώνες «χακάρουν» κανονικούς λογαριασμούς για να φαίνονται αληθινοί.

Πληρωμές με ασφάλεια

Για όσο το δυνατό πιο ασφαλείς αγορές, η Αρχή ζητά από τους καταναλωτές να ενεργοποιήσουν την επαλήθευση δύο παραγόντων (two-factor authentication), να διατηρούν ενημερωμένες τις εφαρμογές και τις συσκευές τους και να ελέγχουν τακτικά τις ρυθμίσεις απορρήτου. Αν δουν μια ύποπτη διαφήμιση, μια ανάρτηση ή ένα προφίλ, να κάνουν αναφορά στην εκάστοτε πλατφόρμα, και να επικοινωνήσουν άμεσα με τον εκδότη της κάρτας τους σε περίπτωση μεταφοράς χρημάτων.

Σε καμία περίπτωση να μην κοινοποιούν τα στοιχεία του τραπεζικού τους λογαριασμού ή της κάρτας τους μέσω των εφαρμογών κοινωνικής δικτύωσης. Αν κάποιος τους ζητάει να κάνετε τραπεζική μεταφορά, είτε σχεδόν σίγουρο ότι πρόκειται για απάτη.

Να επιλέγουν μόνο ασφαλείς τρόπους πληρωμής που προστατεύουν τις αγορές. Αν δεν προσφέρεται τέτοια επιλογή, να αποφεύγουν την αγορά από τον συγκεκριμένο έμπορο.