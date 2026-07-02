«Βροντή. Φωτιά. Θάνατος. Τα θυμάμαι όλα»: Το τελευταίο τρέιλερ για την «Οδύσσεια» του Νόλαν

Η νέα κινηματογραφική υπερπαραγωγή του Κρίστοφερ Νόλαν, «Οδύσσεια», ετοιμάζεται να κατακτήσει τις αίθουσες και ήδη πριν από την πρεμιέρα της έχει μετατραπεί σε παγκόσμιο πολιτιστικό γεγονός.

Με αφορμή το τελευταίο τρέιλερ που δόθηκε στη δημοσιότητα, η ταινία επανασυστήνει τον ομηρικό ήρωα μέσα από μια σύγχρονη, θεαματική κινηματογραφική γλώσσα.

Ο Οδυσσέας που θυμάται τα πάντα

Στο νέο τρέιλερ, ο Οδυσσέας (Ματ Ντέιμον) εμφανίζεται να περιπλανιέται σε μια άγρια, σχεδόν ερημική ακτή, σαν να έχει χαθεί ανάμεσα σε κόσμους και μνήμες. Η φωνή της Αθηνάς (Ζεντάγια) τον καλεί να ανασύρει το παρελθόν του.



«Βροντή. Φωτιά. Θάνατος. Τα θυμάμαι όλα. Μια σύζυγος. Ένας γιος. Η πατρίδα». Η αφήγηση χτίζει έναν ήρωα εγκλωβισμένο όχι μόνο στη θάλασσα, αλλά και στη μνήμη του.

Ένα έπος γυρισμένο σε ολόκληρο τον πλανήτη



Η παραγωγή της ταινίας είναι από μόνη της ένα κινηματογραφικό ταξίδι. Γυρίσματα πραγματοποιήθηκαν σε Ελλάδα, Ιταλία, Μάλτα, Μαρόκο, Σκωτία, Ισλανδία και στη Σαχάρα, δημιουργώντας ένα παγκόσμιο τοπίο που αντανακλά τη διαδρομή του Οδυσσέα.



Η «Οδύσσεια» αποτελεί επίσης την πρώτη ταινία που γυρίστηκε εξ ολοκλήρου με κάμερες IMAX, ανεβάζοντας τον πήχη της κινηματογραφικής τεχνολογίας ακόμη πιο ψηλά.

Ένα καστ που μοιάζει με σύγχρονο πάνθεον



Ο Νόλαν συγκεντρώνει ένα από τα πιο εντυπωσιακά σύνολα ηθοποιών των τελευταίων ετών.

Ο Ματ Ντέιμον ενσαρκώνει τον Οδυσσέα, ενώ η Αν Χάθαγουεϊ εμφανίζεται ως Πηνελόπη και ο Τομ Χόλαντ ως Τηλέμαχος.



Η Ζεντάγια υποδύεται την Αθηνά, η Σαρλίζ Θερόν την Καλυψώ και ο Ρόμπερτ Πάτινσον τον Αντίνοο. Στο καστ συμμετέχουν επίσης η Λουπίτα Νιόνγκο, ο Τζον Λεγκουιζάμο, η Μία Γκοθ και ο Τράβις Σκοτ σε ρόλο-έκπληξη.

Η ταινία που έγινε ήδη αντικείμενο συζήτησης



Παρότι η πρεμιέρα της αναμένεται σε λίγες μέρες, η «Οδύσσεια» έχει ήδη προκαλέσει έντονες αντιδράσεις και συζητήσεις.

Οι επιλογές στο καστ, η αισθητική της ταινίας αλλά και οι σύγχρονες προσεγγίσεις στο ομηρικό κείμενο έχουν γίνει αντικείμενο δημόσιου διαλόγου.



Η επιλογή της Λουπίτα Νιόνγκο για τον ρόλο της Ωραίας Ελένης προκάλεσε έντονες αντιπαραθέσεις, με ορισμένους να επικαλούνται την περιγραφή του Ομήρου, ενώ άλλοι υπενθυμίζουν ότι η μυθολογία διαχρονικά επαναδιαβάζεται και επαναπροσδιορίζεται.

Η γλώσσα, η προφορά και το «ποιος έχει τον Οδυσσέα»



Ένα ακόμη σημείο συζήτησης είναι ο τρόπος απόδοσης των διαλόγων. Οι σύγχρονες προφορές και το καθημερινό λεξιλόγιο θεωρήθηκαν από κάποιους ότι απομακρύνουν την ταινία από το επικό ύφος.



Ωστόσο, ειδικοί στην ομηρική παράδοση τονίζουν ότι δεν υπάρχει μία «σωστή» εκδοχή του Ομήρου. Κάθε εποχή ξαναγράφει τον μύθο της με τη δική της γλώσσα και αισθητική.

Η «Οδύσσεια» ως πεδίο πολιτισμικής αντιπαράθεσης



Πέρα από τον κινηματογράφο, η ταινία έχει μετατραπεί σε σημείο αναφοράς για ευρύτερες πολιτισμικές συζητήσεις.

Από την επιλογή ηθοποιών μέχρι τη συμμετοχή μουσικών όπως ο Τράβις Σκοτ, η παραγωγή έχει ενταχθεί στον σύγχρονο διάλογο γύρω από την ταυτότητα και την αναπαράσταση.



Αναλυτές σημειώνουν ότι οι αντιδράσεις συχνά λένε περισσότερα για το παρόν παρά για τον Όμηρο.

Ένα έπος που ήδη γράφει ιστορία



Με προϋπολογισμό που φέρεται να αγγίζει τα 250 εκατομμύρια δολάρια και μια παραγωγή που εκτείνεται σε ολόκληρο τον κόσμο, η «Οδύσσεια» δεν είναι απλώς μια ταινία. Είναι ένα από τα μεγαλύτερα κινηματογραφικά στοιχήματα της δεκαετίας.



Ο Κρίστοφερ Νόλαν επιχειρεί να μετατρέψει ένα από τα πιο εμβληματικά έργα της παγκόσμιας λογοτεχνίας σε σύγχρονο κινηματογραφικό έπος — και το κοινό ήδη παρακολουθεί πριν καν ανάψουν τα φώτα της πρεμιέρας.

Είτε ως κινηματογραφικό γεγονός είτε ως πολιτισμικό φαινόμενο, η «Οδύσσεια» δείχνει πως δεν είναι απλώς μια ακόμη μεταφορά ενός κλασικού μύθου. Είναι μια νέα αφήγηση για το πώς οι μύθοι συνεχίζουν να αλλάζουν μαζί μας.

«Το μεγαλύτερο ρίσκο είναι να παίζεις εκ του ασφαλούς»

Σε πρόσφατη συνέντευξή του στους New York Times, ο Κρίστοφερ Νόλαν υπογράμμισε ότι ο σύγχρονος κινηματογράφος χρειάζεται περισσότερα δημιουργικά ρίσκα, τονίζοντας πως το κοινό αναζητά διαρκώς κάτι νέο.

Όπως ανέφερε, η ιστορία του σινεμά δείχνει ότι η πραγματική επιτυχία έρχεται μέσα από τολμηρές επιλογές, ενώ «το μεγαλύτερο ρίσκο είναι να παίζεις εκ του ασφαλούς».



Αν και η Οδύσσεια βασίζεται σε ένα από τα πιο κλασικά έργα όλων των εποχών, ο ίδιος τη θεωρεί ένα διαφορετικό είδος ρίσκου, που αφορά κυρίως την κλίμακα, την παραγωγή και τη συνεργασία με τα στούντιο. Για τον Νόλαν, το ζητούμενο παραμένει η σύνδεση με το κοινό μέσα από μεγάλες, φιλόδοξες κινηματογραφικές εμπειρίες.



Οι δηλώσεις του πάντως προκάλεσαν συζητήσεις, καθώς αρκετοί σχολίασαν την ειρωνεία του να μιλά για πρωτοτυπία, ενώ ετοιμάζει μια ταινία βασισμένη σε ένα από τα πιο διαχρονικά και πολυμεταφρασμένα έργα της παγκόσμιας λογοτεχνίας.